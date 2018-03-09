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Все про:Восточное партнерство (106) Евросоюз (11741)

 Новую структуру "Восточного партнерства" презентуют в Брюсселе 12 марта

В Брюсселе презентуют новую институциональную структуру инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Соответствующее событие состоится в Брюсселе в понедельник, 12 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Новая структура институционального сотрудничества между странами "Восточного партнерства" и государствами-членами ЕС является более компактной и сосредоточенной на наиболее эффективном проведении реформ и реальных результатов для граждан", - пояснили в Евросоюзе.

Мероприятие по основанию новой структуры инициативы пройдет под председательством еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана с участием высокопоставленных должностных лиц Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси.

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Ключевые элементы обновленной структуры, платформ и панелей отныне будут скоординированы с четырьмя приоритетами "Восточного партнерства". Они направлены на укрепление управления, экономики, связей и общества.

Самыми высокими форматами обсуждения политики "Восточного партнерства" останутся саммиты на уровне глав государств и правительств, а также встречи на уровне министров иностранных дел и секторальные министерские встречи.

Взаимодействие на всех уровнях в формате "Восточного партнерства" будет включать парламентское измерение EURONEST, Конференцию местных и региональных властей (CORLEAP), а также Форум гражданского общества.

Источник: https://censor.net.ua/n3054754
 
 
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Шо, методуха не поспіває а свого розуму не вистачає???))))
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UA Саша Крест
От відразу видно, що новина політична- на відміну від попередньої...)))
09.03.2018 21:31
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Та канєшна... розсмішив знаток-експерт...))))
🤣
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скорее всего Запад поработал над ошибками и теперь внёс коррективы.
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"Из мужиков не уволят, лопату из рук не заберут!" (С)
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это ты труженик лопаты?куда этот мир катится ... пипец
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да я твой тренд знаю , на украинском ты пасквили писать начал полгода назад , еще песни поешь на подработку Нову структуру "Східного партнерства" презентують у Брюсселі 12 березня - Цензор.НЕТ 9361
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Так Парашенька уже четвертый год занимается восточным партнерством,расширяя свой бизнес на раисе !Там же " его люди" и торговые партнеры.
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Партнерство будет по-румынскому сценарию , только нашу лауру осталось назначить
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Каррроче- толочь воду в ступе и носить решетом прррадолжитца!!! Но енто ПАБЕДА одназначна, уря!!!!🤣
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Вряд ли, скорее всего будут требовать результата
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовую структуру "Восточного партнерства" презентуют в Брюсселе 12 марта
 
 
 
 
 
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