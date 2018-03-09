 Новую структуру "Восточного партнерства" презентуют в Брюсселе 12 марта

Соответствующее событие состоится в Брюсселе в понедельник, 12 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Новая структура институционального сотрудничества между странами "Восточного партнерства" и государствами-членами ЕС является более компактной и сосредоточенной на наиболее эффективном проведении реформ и реальных результатов для граждан", - пояснили в Евросоюзе.



Мероприятие по основанию новой структуры инициативы пройдет под председательством еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана с участием высокопоставленных должностных лиц Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси.

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Ключевые элементы обновленной структуры, платформ и панелей отныне будут скоординированы с четырьмя приоритетами "Восточного партнерства". Они направлены на укрепление управления, экономики, связей и общества.



Самыми высокими форматами обсуждения политики "Восточного партнерства" останутся саммиты на уровне глав государств и правительств, а также встречи на уровне министров иностранных дел и секторальные министерские встречи.



Взаимодействие на всех уровнях в формате "Восточного партнерства" будет включать парламентское измерение EURONEST, Конференцию местных и региональных властей (CORLEAP), а также Форум гражданского общества.