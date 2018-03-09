 За последний месяц на Донбасс зашли около 100 российских снайперов, – Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "112 Украина" сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – отметил Жебривский.

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