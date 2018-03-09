 За последний месяц на Донбасс зашли около 100 российских снайперов, – Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "112 Украина" сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.
"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – отметил Жебривский.
21:03 09.03.2018
Руководителю "Офицерского корпуса" вменяется подготовка к реализации плана по свержению власти путем осуществления серии террористических актов в правительственном квартале.
Следствие рисует картину его намерений, квалифицируемых по статье о незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) и подготовке теракта (ч.3 ст.258 УК Украины) так.
Якобы в неустановленное время, но не позднее 14 ноября 2017 года у Рубана возник умысел на осуществление в Киеве масштабной диверсии с применением оружия и взрывчатки.
Результатом этих действий заявляется дестабилизация обстановки в Украине, гибель людей и провокация вооруженного конфликта на территории всей страны. А главное - следствие рассматривает целью "заговора Рубана" организацию бойни на территории правительственного квартала. В "пидозре" переговорщика указаны конкретные лица, которых намеревались ликвидировать при этом.
Речь идет об убийствах президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, а также неназванных прочих руководителей силовых структур и политических деятелей.
Следствие полагает, что финальная фаза плана заговорщиков должна была начаться во время одного из заседаний парламента, когда в Верховную Раду должен был пожаловать Порошенко. В этот момент люди Рубана должны были обстрелять из минометов, гранатометов и стрелкового оружия помещения Администрации президента и парламент. Кроме того, в самом здании Рады готовился подрыв гранат. Участь собравшихся на заседании парламентариев была незавидной - всех их якобы намеревались убить, как и охраняющих их силовиков.
После штурма парламента одна часть заговорщиков должна была держать оборону в здании Верховной Рады, а другие группы - осуществлять нападения на резиденции Порошенко, Турчинова, Авакова и Ко с целью их ликвидации.
В СБУ и Генпрокуратуре полагают, что для реализации такого плана глава "Офицерского корпуса" привлек группу соучастников. Следствие называет их "радикально антиукраински настроенными гражданами". Это граждане с фамилиями Шашкин, Захарченков, Мезенцев, Березень, Лящ и ряд неустановленных лиц.
В "списке заговорщиков" фигурирует также О.В. Мезенцев. Эти данные вполне подпадают под личность близкого друга сестер Веры и Надежды Савченко - Олега Мезенцева. Савченко уже подтвердила, что речь идет о ее помощнике, но обвинения против него восприняла скептически.
"Я так понимаю, что они в эти списки записали вообще всех тех, кто знает Рубана", - заявила Надежда.
Имхо, или Рубан подготовил минимум полк боевиков и стянул их в Киев, или наши власти угощаются аргентинским коксиком из рук кремлядей
рассчитано на дурачков.
Единственная правильная цель.
Наша задача отправить их обратно,грузом 200....
а потому гаденькое четверостишие...
Чтоб землю в Донецке Дамаске
Газпрому за бесценок отдать
Денех нет,окончен вояж
Лишь синие губы шептали
Зато Крым и пол-Сирии наш
как собирали ВагнерНЕТов дохлых в Сирии 8 февраля 2018 года.+18
Никакой блокады чЛенинграда не было.Работали на полную мощность 330 оборонных завода города на Неве..Продукты питания продавались в любом магазине Питера.
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Мощный старик,у меня аж бошка разболелась.Спасибо.
100 на місяць - це 3 на день.
прогляньте інфу від пресс-центру АТО за місяць....