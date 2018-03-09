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 За последний месяц на Донбасс зашли около 100 российских снайперов, – Жебривский

За последний месяц на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса зашли около 100 российских снайперов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "112 Украина" сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – отметил Жебривский.

Также читайте: Террористы продолжают пополнять свои подразделения российскими снайперами, - ИС

Источник: https://censor.net.ua/n3054753
 
 
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В Дагестане расстреляли бойцов Росгвардии
21:03 09.03.2018
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Американские Дроны разведку ведут качественно не только вдоль Крыма и Дамбасса.Ну вы и валенки.
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1. В чем обвиняют Владимира Рубана? Вот это размах!

Руководителю "Офицерского корпуса" вменяется подготовка к реализации плана по свержению власти путем осуществления серии террористических актов в правительственном квартале.
Следствие рисует картину его намерений, квалифицируемых по статье о незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) и подготовке теракта (ч.3 ст.258 УК Украины) так.
Якобы в неустановленное время, но не позднее 14 ноября 2017 года у Рубана возник умысел на осуществление в Киеве масштабной диверсии с применением оружия и взрывчатки.
Результатом этих действий заявляется дестабилизация обстановки в Украине, гибель людей и провокация вооруженного конфликта на территории всей страны. А главное - следствие рассматривает целью "заговора Рубана" организацию бойни на территории правительственного квартала. В "пидозре" переговорщика указаны конкретные лица, которых намеревались ликвидировать при этом.

Речь идет об убийствах президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, а также неназванных прочих руководителей силовых структур и политических деятелей.
Следствие полагает, что финальная фаза плана заговорщиков должна была начаться во время одного из заседаний парламента, когда в Верховную Раду должен был пожаловать Порошенко. В этот момент люди Рубана должны были обстрелять из минометов, гранатометов и стрелкового оружия помещения Администрации президента и парламент. Кроме того, в самом здании Рады готовился подрыв гранат. Участь собравшихся на заседании парламентариев была незавидной - всех их якобы намеревались убить, как и охраняющих их силовиков.

После штурма парламента одна часть заговорщиков должна была держать оборону в здании Верховной Рады, а другие группы - осуществлять нападения на резиденции Порошенко, Турчинова, Авакова и Ко с целью их ликвидации.

В СБУ и Генпрокуратуре полагают, что для реализации такого плана глава "Офицерского корпуса" привлек группу соучастников. Следствие называет их "радикально антиукраински настроенными гражданами". Это граждане с фамилиями Шашкин, Захарченков, Мезенцев, Березень, Лящ и ряд неустановленных лиц.
В "списке заговорщиков" фигурирует также О.В. Мезенцев. Эти данные вполне подпадают под личность близкого друга сестер Веры и Надежды Савченко - Олега Мезенцева. Савченко уже подтвердила, что речь идет о ее помощнике, но обвинения против него восприняла скептически.
"Я так понимаю, что они в эти списки записали вообще всех тех, кто знает Рубана", - заявила Надежда.

Имхо, или Рубан подготовил минимум полк боевиков и стянул их в Киев, или наши власти угощаются аргентинским коксиком из рук кремлядей
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та хуже! по замыслу Рубана (со слов СБУ ессно) у него был напоготове в Киеве минимум полк подготовленных боевиков. Ну, меньшими силами нереально исполнить тот план, которые инкриминируют Рубану, просто нереально
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ти не розумієш), у нього цілий офицерский корпус! За останній місяць на Донбас зайшли близько 100 російських снайперів, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 2912
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Это и без фСБУ мне лично давно понятно. В Киеве ещё задолго до майдана присутствует множество подготовленных людей, которые ждут команды, проблема лишь обеспечить их снабжение и подобрать нужный момент. Чего только множество этих кАзачков православных стоит... Эту всю пи..доту в 90-х ещё Корчинский во главе УНА-УНСО чистил...
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У Вас ложная информация... Корчинский "чистил", если платили... И "чистил" тех, на кого указывали... Он уже давно в Украине - "Никто" и звать его "Никак"...
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Кому как... Но ярых имперцев тогда реально хватало и они вели определённую деятельность... УНА-УНСО (кстати не без участия Мосийчука) не давали им тогда свободно дышать... Это факт и уже история.
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Как по мне Рубан банально приторговывал оружием его поймали и СБУ решила показательную перемогу раздуть для отвлечения пипла от зрады
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Кому это интересно, он продавал 120е мины и для чего? Не сильно ли круто как для бандитов?
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Бред полный. Там стены такие, что выдержат неодно попадание, это знают многие. В зданиях кроме толстых стен имеются ещё и подземные помещения и подземные ходы. Вброс расчитан на полных нубов.
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Ух ты !! А я думал что ,,Падение Лондона" это предел от голливудских сказочников. А тут ,,Падение Киева" от шоколадных сказочников. Сценарий смело можно продавать Голливуду .
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народ уже смееется над такими произведениями.

рассчитано на дурачков.
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А ще йому закидають шпигунство на користь Мадагаскару...
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Участь собравшихся на заседании парламентариев была незавидной - всех их якобы намеревались убить, как и охраняющих их силовиков.

Единственная правильная цель.
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ВагнерНЕТов в Сирии крошили нехило если видел За останній місяць на Донбас зайшли близько 100 російських снайперів, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 2968
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Задержание Рубана откроет много чего интересного,вылезут защищать этого дебила "коннсервы" кремля обязательно,не только на сайтах и в прессе.
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Говорящих уже перебор конкретный. Пора бы найти президента, который хоть что то начнет делать.
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мы МОЖЕМ . Конай отсюда-и пускай конает, кональя!
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За последний месяц на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса зашли около 100 российских снайперов.Источник:https://censor.net.ua/n3054753

Наша задача отправить их обратно,грузом 200....
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не в тему,
а потому гаденькое четверостишие...
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Слышал, что наши выбили уже половину рашистских военных биатлонистов. Хотя за последние месяцы число погибших военных ВСУ от снайперского огня зашкаливает. Видно поставили обучение на поток. Нужны радикальные меры, включая технические и рейдовые.
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Ну, так в СБУ и у ввшников их тоже не мало. Пусть немного поработают в поле.
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навчіть мене та дайте шось путьове.... на оленєй подивить крізь Х
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Тренуються на наших бійцях. Бля*ський (чи то "братський") народ, однако.
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Он домик оставил,пошел воевать
Чтоб землю в Донецке Дамаске
Газпрому за бесценок отдать
Денех нет,окончен вояж
Лишь синие губы шептали
Зато Крым и пол-Сирии наш
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Не ну это же наши люди. Главное что у Педро офшоры не иссякают. На гиляку паскуду чоколадную.
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Это очень опасно. Многие снайперы прошли Чечню и Дагестан, в их пасиве уже ниодин десяток трупов, тем более что умели делать в России так это качественные снайперские винтовки ( один "драгунов" чего стоит или "лакомка" которая вышыбает гавно с расстояния 1,5 киллометра. Пацаны госпиталя им.Мечникова в Днепре рассказывали что у погибшей Амины Акуевой было 14 подтвержденных снайперских убийств.
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Стандартна екіпіровка кацапського їхтамнєта:


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Финский снайпер Симо Хайяха замочил в сортире 800 краснопузых и всего за 105 дней войны войны с Джугашвили зимой 1939-1940 г
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О....одно быдло Кремля нарисовалось ,сарГЕЙ САДовский
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Видео Ютуб.
как собирали ВагнерНЕТов дохлых в Сирии 8 февраля 2018 года.+18
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Позиции по обе стороны конфликта заминированы.работают только Арта и снайперы с обеих СТОРОН.типа позиционная война.
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У дуэта путэн-пврашенко такие вот развлечения. Устроили тир, скоро те в плотную с пистолетов будут расстреливать наших. Что там шокопадлы, пэрэмирря как обычно?
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Андрей Купцов.Ютуб.
Никакой блокады чЛенинграда не было.Работали на полную мощность 330 оборонных завода города на Неве..Продукты питания продавались в любом магазине Питера.
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Андрей Купцов.Ютуб

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Мощный старик,у меня аж бошка разболелась.Спасибо.
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О такая от гражданьская война в Украине происходит:

За останній місяць на Донбас зайшли близько 100 російських снайперів, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 7235
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На рузьком камазє 200+ не встигають міняти гуму. Снайпер, не дай камазу охолонути.
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Если бы парочку завалить дома в Рашке то они бы уже не ехали..
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брехня на "лоха".
100 на місяць - це 3 на день.
прогляньте інфу від пресс-центру АТО за місяць....
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Зашли и хрен с ними, там они и остануться, обратно живыми не вернутся в свою рассею.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа последний месяц на Донбасс зашли около 100 российских снайперов, – Жебривский
 
 
 
 
 
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