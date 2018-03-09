 Это самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре

Об этом он написал в своем блоге.



"Вот уж не думал, что скажу такое о бывшем Днепропетровске, но этот город ломает шаблоны и крушит стереотипы о насквозь советской восточной Украине. Полтора года назад его переименовали в Днипро, но реальные изменения начались намного раньше. Теперь здесь не СССР, а местами Америка, местами западная Европа, а временами даже Израиль. Смотрите и завидуйте!" - пишет блогер.



Александр Беленький путешествует по миру уже 7 лет. На страницах своего блога он делится фоторассказами о городах в разных странах, пишет о людях и их образе жизни.





