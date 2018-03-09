Об этом он написал в своем блоге.
"Вот уж не думал, что скажу такое о бывшем Днепропетровске, но этот город ломает шаблоны и крушит стереотипы о насквозь советской восточной Украине. Полтора года назад его переименовали в Днипро, но реальные изменения начались намного раньше. Теперь здесь не СССР, а местами Америка, местами западная Европа, а временами даже Израиль. Смотрите и завидуйте!" - пишет блогер.
Александр Беленький путешествует по миру уже 7 лет. На страницах своего блога он делится фоторассказами о городах в разных странах, пишет о людях и их образе жизни.
Это самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре
Известный блогер и путешественник Александр Беленький недавно побывал в Днепре и поделился своими впечатлениями о городе.
Об этом он написал в своем блоге.
з злодіїв україножерів героїв робиш ...........
БЕРЕМО ПРИКЛАД З ІСРАІЛЮ ДЕ ПО ЇХ ЗАКОНУ У ВЛАДІ НІЯКА НАЦІЯ ОКРІМ ЕВРЕЇВ НЕ МАЄ ПРАВА БУТИ У ВЛАДІ.
ТІЛЬКИ НЕ 3.14ЗДІТЬ ЩО ЦЕ НЕ ТАК .......Алєні ,не треба
Днепр- чемпион ссср (1983 и по-моему 1988)
в 1983 натянули мацковский спартак 4:2
пздц повний...
так что не расстраивайся, но город правда в сравнении помойка
А хуже всего было при киндерсирпризе и рыгах! Так шо у своей Хацапетовке или Заборске рассказывать будеш!
Ще раз для тупаків: "Рідний Дніпрожидівськ як є... до речі, абсолютно все, що є в Дніпрі ( дебільна назва, але від Січеслава жидів тягне ригати), створене руками українців, окрім двох синагог та півтора десятків торгівельних центрів і одного "готелю", архітектурного монстра, де злягаються жиди, тобто це просто дім розпусти . Жиди нікчемні, здатні лише красти, і неспроможні до співпраці...".
P.S. Хто незгоден чи жид, пишіть в "спортлото".
Я уже не говорю за 1 дерево в Харькове на 3-5 в Днепре.
Дніпровець Суліма