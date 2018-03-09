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Все про:Днепр_город (2320) путешествие (31)

 Это самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре

Известный блогер и путешественник Александр Беленький недавно побывал в Днепре и поделился своими впечатлениями о городе.

Об этом он написал в своем блоге.

"Вот уж не думал, что скажу такое о бывшем Днепропетровске, но этот город ломает шаблоны и крушит стереотипы о насквозь советской восточной Украине. Полтора года назад его переименовали в Днипро, но реальные изменения начались намного раньше. Теперь здесь не СССР, а местами Америка, местами западная Европа, а временами даже Израиль. Смотрите и завидуйте!" - пишет блогер.

Александр Беленький путешествует по миру уже 7 лет. На страницах своего блога он делится фоторассказами о городах в разных странах, пишет о людях и их образе жизни.

Это самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре 01
Это самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре 02
Это самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре 03

Источник: https://censor.net.ua/n3054752
 
 
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Ни чего особенного. Просто это Днепр детка. И если бы не он с Беней то Украину прогудел бы не токо ахметка.
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Югха, ну що ти ман диш ??!
з злодіїв україножерів героїв робиш ...........
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Е.б.(ану)ты.й. Амур находиться в Днепре. А Днепр це Украина. Так что ПНХ мандишка картонная. И в этом году Амур Нижнеднепровскому району города Днепр100 лет стукнуло. 4епушилка не образованная.
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не обращай внимания на гебешного бота
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Україні владу з етнічних українців Націоналістів .

БЕРЕМО ПРИКЛАД З ІСРАІЛЮ ДЕ ПО ЇХ ЗАКОНУ У ВЛАДІ НІЯКА НАЦІЯ ОКРІМ ЕВРЕЇВ НЕ МАЄ ПРАВА БУТИ У ВЛАДІ.
ТІЛЬКИ НЕ 3.14ЗДІТЬ ЩО ЦЕ НЕ ТАК .......Алєні ,не треба
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Потому Порошенко и разгромил команду Днепра
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Днепр и беня в свое время спасли Украину и продолжают быть за нее не смотря ни на что.Днепр,город на Днепре.Был им и останется.
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Если бы не Беня, то сегодня уже не было украинского города Днепр, как и многих других.
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Если бы не днепряне...так правильно.Засунь этих евреев себе в задницу.При рыгах Беня,Корбан и Филатов бежали из страны,ибо опасно было,и вернулись только тогда,когда днепряне навели порядок.Даже,когда придушили своих сепаратюг,эти спасители находились под охраной израильтян.Жаль я не логадался сфотографировать этих евреев с автоматами на шее среди израильской охраны.Картинка вызывала гомерический хохот у тех,кто это видел.Единственное,что они сделали,так это пособили формированию добробатов и не мешали работе военкоматов.Эти процессы прошли бы и без них.Не надо делать из евреев спасителей страны.Как это типично для евреев воспользоваться моментом,примазаться к процессу во время и выглядеть спасителями Оттечества,а дурные гои поддерживают эту легенду.Такие же бессовестные и беспощадные воры как Порошенко и его команда.Дурные гои,плюйте мне на грудь.Защищайте своих кумиров,ибо я слегка обидел их.Где вы такие берётесь?Вас в грязь втаптывают,а вы им подпеваете.
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жаль футбольного клуба "Днепр"! легенда...
Днепр- чемпион ссср (1983 и по-моему 1988)
в 1983 натянули мацковский спартак 4:2
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Лобановский как тренер начинал в Днепре.
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А финал ЛЕ? Никогда не забуду команду Рамоса-Маркевича...
Це найнезвичайніше місто в Україні: відомий блогер поділився своїми враженнями про Дніпро - Цензор.НЕТ 3846
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мільярди вкрав -а сто тисяч(кістку) кинув на місто і на тобі -Герой рятівник міста ........
пздц повний...
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Да при чому тут, що він вкрав, а що кинув? Игорь Д ж не сказав, що він - порядна людина. Але він насправді вберіг Дніпро від російської окупації, і принаймні за це ми повинні бути йому вдячні. А Ахметов і вкрав більше, і нічого не кинув, і Донбас бойовикам здав, а у друзях з Порошенком ходить.
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повезло, что совпали интересы бени, еврейской общины Днепра и Украины, а так нет...
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Так это плохо или хорошо? А результат не важен?
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Трільони вкрав. Кому ви вірите? Шпигуну Лолі?
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сама більша синагога Світу у Дніпрі
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Вот поэтому хуйло и зассало лезть вперед.Горькая ,но увы правда.Зассал от синагоги в рог получить Це найнезвичайніше місто в Україні: відомий блогер поділився своїми враженнями про Дніпро - Цензор.НЕТ 6759.
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Цей "яків сірко" точно з фсб. То сварив українців з татарами, тепер з Ізраїлем нас хоче зробити ворогами...
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І що з того? Свого часу нашу київську фірму (зв'язок) врятували від стагнації і банкрутства саме євреї-репатріанти з Дніпра. Це був найкращий період ефективного партнерства. інвестиції, захист інтересів і винагороди за справжню, нелегку працю. І лише у 2009 наїхали рейдери ахметки. Ото був "білий пісець". Благо, ми встигли перед звільненням зробити так, щоби ворогу нічого з нащих напрацювань не дісталося. Навіть відтиснутий офіс у центрі міста досі не змогли продати.
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Може була до 1917 року. Е бiльшi. А це бувший ДК швейноi фабрики.
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Найбільший храм завжди будується в столиці імперії...
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Это не только самая большая синагога в мире,это ещё и крупнейшая в мире разведшкола,где обучают,ведут по жизни до серьёзного карьерного взлета(крупные чиновники,министры,премьеры).Это вам не банальные рыцари плаща и кинжала,а очень серьёзные и влиятельные люди в разных странах.
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откровенно говоря город грязный ванючий даже в центре, и вообще какой пусть не обижаются не европейский, я была и в Германии и тд) но так все города конечно, но Днепр очень грязный, ево хазяива - коломойский и его прихвостни сняли с его пенки и обосновались в Швейцарии, но город это конечно не украсило) украсило Швейцарию выдоеные с украинского народа денежки
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Да ты шо.Днепр это вообще худший город Украины ,наравне со Львовом.Одни евреи проклятые и патриоты.Да дно петиных тролей не существует.
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я там была, это моё впечатление, и только
так что не расстраивайся, но город правда в сравнении помойка
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Расстраиваться от троллей киевских)))Ну куда нам то мальдивского чучела)))
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Патриотов там не больше, чем в Луганске. Город засраный и ободораный до нельзя, даже в сравнении с тем же Запорожьем.
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Да ты шо .А чего под тряпкой не понятной.Город засраный не пустил кацапов в Украину,переживаешь ,понимаю.
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Запорожьем? Это там где ВАМ рожи набили и мукой обсыпали, а вы обоссаные стояли?
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Вонючий говоришь? И ты там была....Ну пока ТЕБЯ там не было , ничего и не воняло. Делай выводы, скунс, пожалей людей, не подходи к ним.
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Оно написало не "вонючий", а "ванючий". Кацапсина.
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я была и в Германии и тд)" ух ты! А то,что в германии есть города грязнее Днепра при экскурсии не видно.
А хуже всего было при киндерсирпризе и рыгах! Так шо у своей Хацапетовке или Заборске рассказывать будеш!
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"спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство"
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знаю днепр 40 лет- это всегда был свободный и красивый город с нормальными людьми в меру ухоженный насколько это было возможно -единственный в украине где по приезду не чувствуеш что уехал из киева-остальные или до невозможности грязные и запущенные или откровенный дремучий совок
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днепрожидовск , по-нашему был ,,, грубовато , правда ,,,
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А больше золота на женщинах в 80/90 я не видел нигде,во всей европейской части ссср.
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Ты бы хоть 5 классов закончил, грамотей, в 40 то + лет.... В меру ухоженый - точнее не скажешь. Только кто знает эту меру. Понятно, что из какого-нибудь днепродыма Днепр выглядит как столица мира. Но, увы, на самом деле, это не так.
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А ейчас по городу лазят какие-то бандиты с резиновыми палками без знаков различия в камуфляже. С виду баньдючки типичные.
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Ого... шото у вас там какая-то мура творится.
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Рідний Дніпрожидівськ як є... до речі, абсолютно все, що є в Дніпрі ( дебільна назва, але від Січеслава жидів тягне ригати), створене руками українців, окрім двох синагог та півтора десятків торгівельних центрів і одного "готелю", архітектурного монстра, де злягаються жиди, тобто це просто дім розпусти . Жиди нікчемні, здатні лише красти, і неспроможні до співпраці...
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Да ты, сцуко, эвропеець - з поваженням видносишься до всех. Удавись, кацап номерной.
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ояєбу. Позначити мій допис як "спам"?! Я мешканець Дніпра вже 60 (...лять!!) років, і пишу, як вважаєт усіляке лайно, "спам", а усілякі вальцманоботи та хуйловські ольгінці, "правду"!
Ще раз для тупаків: "Рідний Дніпрожидівськ як є... до речі, абсолютно все, що є в Дніпрі ( дебільна назва, але від Січеслава жидів тягне ригати), створене руками українців, окрім двох синагог та півтора десятків торгівельних центрів і одного "готелю", архітектурного монстра, де злягаються жиди, тобто це просто дім розпусти . Жиди нікчемні, здатні лише красти, і неспроможні до співпраці...".
P.S. Хто незгоден чи жид, пишіть в "спортлото".
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Но жить лучше чем где либо еще. Исключение Минск. Все остальные города европейской части ссср не приспособлены для комфортной жизни.
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Кацапский блогер, не смотря на войну, свободно ездит и хамит украинские города. Пару хороших слов сказал про Днепр. Вот весь смысл статьи.
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набережная в Днепре конечно заглядение...но стоит немного отьехать в сторону и начинается настоящий трэш. Тот же самый Харьков хоть и не сильно красивый, но порядка и ухоженности там намного больше.
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Не согласен! Нужно поездить/походить, прикинуть места работы/проживания.
Я уже не говорю за 1 дерево в Харькове на 3-5 в Днепре.
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Грабят наш город патриоты-евреи.Ну,очень сильно грабят.Такого грабежа Днепр ещё не испытывал как при этой патриотической еврейской власти.
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Днепр хорош уже тем,что в нём есть Днепр.По Днепру все города хороши уже тем ,что могут расти и ввысь и вширь.Они не лимитированы водой.Харьков долго не мог развиваться до прихода днепровской воды.Бердянск мог бы стать миллионником,если бы не задыхался от недостатка воды.Я бы с удовольствием принял участие в посадке лесов.Особенно в степи.Все неудобья нужно залесить.Нужна госпрограмма.И Украина станет Эдемом..
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Достатньо того, що містяни свій город люблять. Поїздив по Україні і можу сказати, що кожне місто має свою особливість. Так само одесити відрізняються від киян, харківчани, від львів'ян, франківці від тернополян... Це добре, що ми різні. І це добре, що ми разом.
Дніпровець Суліма Це найнезвичайніше місто в Україні: відомий блогер поділився своїми враженнями про Дніпро - Цензор.НЕТ 6130
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Привет,земеля!Кроме того,что Днепр один из красивейших городов мира,он благодаря Самаре и Днепру и рельефу местности есть врождённой крепостью.Взять его при разумной обороне практически невозможно,разве только всё сравняв с землёй и уничтожив всех до последнего защитника.
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Так. Кожне мае особливостi,яких не побачиш за 2/5 днiв,тим бiльш екскурсiею!
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почитайте у того же Беленького трэш про поселок Липняжки, а это тож Украина наша и войны не надо, чтоб довести несчастный поселок до такого состояния...
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О, мой любимый город! Я в Днепре провёл семь прекрасных лет. Жил в Киеве, немного в Одессе, несколько раз бывал во Львове, Харькове и т.д., но для меня Днепр самый комфортный город для жизни в Украине. Когда ко мне приехали в гости американцы и англичане, то тоже отметили, что им Днепр больше по душе, чем Киев с Одессой.
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На фотках десяток зданий в центре города) Отъехать немного в сторону и тот же совок. Но в целом как для города левобережья очень даже ничего. Наверное даже лучший. Ну еще Харьков, центральная часть, но запущено там все капец. В общем как и во многих западноукраинских городах да и в киеве. А привести все в порядок было бы не хуже Кракова , Варшавы или Будапешта.
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мне Днепропетровск нравится. А Днепр - то река.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто самый необычный город в Украине: известный блогер поделился своими впечатлениями о Днепре
 
 
 
 
 
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