EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  987  6
Все про:ПАСЕ (1163) Кулеба (104)

 Президент ПАСЕ Николетти уйдет в отставку в апреле или июне, - представитель Украины в Совете Европы Кулеба

Нынешний президент Парламентской ассамблеи Совета Европы итальянец Микеле Николетти уйдет с должности в апреле или июне, а самый вероятный претендент на его место - депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, хотя она еще не является официальным кандидатом.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в  комментарии Укринформу сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Скорее всего, Николетти уйдет уже в апреле. Но есть маленькая возможность, что задержится до июня", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", - Гончаренко

По его словам, работа ad hoc комитета, который рассматривает вопрос возвращения делегации России в ПАСЕ, будет продолжаться независимо от того, кто будет президентом Ассамблеи. 

"Аd hoc комитет продолжит работу и с Николетти, и без него", - сказал дипломат.

Также читайте: Украинская делегация в ПАСЕ поднимет вопрос нелегитимности выборов президента РФ, - Ирина Геращенко

Глава украинского постпредства подтвердил информацию о том, что депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье является самым вероятным кандидатом на должность президента Ассамблеи, но это не официально.

"Госпожа Паскье - авторитетный член ПАСЕ, которая хорошо знает и российскую проблематику, и позицию Украины. Будем взаимодействовать и с ней. Но необходимо учитывать, что официально ее еще не выдвинули на должность. Это только самый вероятный кандидат", - сказал Кулеба. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054751
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ПАРЕ має значення, але це не дуже впливова організація. Поки найкраще, що вона зробила - забрала право голосу у росії.
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то це швидше клуб для дискусій. Правда, фешенебельний, престижний. Бути в ньому - ознака цивілізованості члена. Але до реальних санкцій, до реальної політики він відношення має постільки-поскільки. Просто каци хочуть бути в цьому клубі, аби здаватися більш цивілізованими. Ото і все. Дещо спрощено і примітивно, але загалом вірно.
 показать весь комментарий
 
 
І - що??? Нікому від цього "ні холодно - ні жарко"...............................................
 показать весь комментарий
 
це вже другий, після Агромаунта - чи я помиляюся?
 показать весь комментарий
 
Организации обеспокоенные озабоченностью нужно закрыть за ненадобностью . Я думаю дональд не подведет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент ПАСЕ Николетти уйдет в отставку в апреле или июне, - представитель Украины в Совете Европы Кулеба
 
 
 
 
 
 вверх