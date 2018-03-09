 Президент ПАСЕ Николетти уйдет в отставку в апреле или июне, - представитель Украины в Совете Европы Кулеба

Как передает Цензор.НЕТ об этом в комментарии Укринформу сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Скорее всего, Николетти уйдет уже в апреле. Но есть маленькая возможность, что задержится до июня", - сказал Кулеба.

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По его словам, работа ad hoc комитета, который рассматривает вопрос возвращения делегации России в ПАСЕ, будет продолжаться независимо от того, кто будет президентом Ассамблеи.

"Аd hoc комитет продолжит работу и с Николетти, и без него", - сказал дипломат.

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Глава украинского постпредства подтвердил информацию о том, что депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье является самым вероятным кандидатом на должность президента Ассамблеи, но это не официально.

"Госпожа Паскье - авторитетный член ПАСЕ, которая хорошо знает и российскую проблематику, и позицию Украины. Будем взаимодействовать и с ней. Но необходимо учитывать, что официально ее еще не выдвинули на должность. Это только самый вероятный кандидат", - сказал Кулеба.