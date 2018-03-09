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Все про:Геращенко Ирина (1070) Рубан Владимир (36)

 Боевики не скрывали дружественного отношения к Рубану, - Ирина Геращенко

Боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали "переговорщика" Рубана.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Я шокирована услышанным и увиденным на брифинге главы СБУ Василия Грицака. Могу только добавить, что несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата. Боевики уже два года не дают заложникам позвонить семьям, зато "переговорщику" неоднократно позволяли снимать ребят и потом демонстрировать эти интервью в эфире", - подчеркнула Геращенко.

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По словам вице-спикера, в Минске боевики неоднократно посредством хамских выпадов, личных угроз и давления, и шантажа пытались изменить состав рабочих групп, и избавиться от неудобных им украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где она неоднократно слышала угрозы в свой адрес.

"Вместе с тем они не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что хотят иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий) как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе, и с какими бы они хотели иметь дело", - добавила Геращенко.

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Она отметила, что в 2016 "переговорщик" неоднократно публично, в том числе и на ток-шоу, требовал немедленно, до вынесения приговора российским военнослужащим Ерофееву и Александрову, передать их РФ в обмен на тогдашнюю заложницу - депутата Надежду Савченко. Украинская власть, несмотря на огромное давление, в т.ч. одной фракции, тогда заняла жесткую позицию относительно дела русских солдат, которые приехали убивать украинцев. И настояла, что дело должно быть рассмотрено в суде и только после приговора суда они могут быть помилованы и переданы России, напомнила уполномоченный по вопросам Донбасса.

"Тогда мы могли за этих двух персонажей истребовать с РФ двух наших политзаключенных, и прилагали для этого большие усилия, но..... не буду напоминать, что тогда творилось, какое давление осуществлялось на украинскую власть с требованием немедленно передать российских наемников и освободить одного политзаключенного. В том числе и на всех ток-шоу, где "переговорщик" потребовал немедленно передать ФСБшников за одного депутата", - резюмировала Геращенко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054750
 
 
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Нормальный украинец на ваших картинках вместо Порошенко поместил бы Путина.
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А я, до речі, вже не бачу різниці між ними...
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так собирались захватывать ВР, АП, обстреливать жилые дома, атаковать Порошенка, Авакова,Турчинова, Яценюка))) или это все придумано...
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Яценюк в Вашингтоне с семьей живет..его то как ?
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Ничего не придумано,у Луценко есть запись разговора Саакашвили и Каутского.
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Ну не профессионально работает СБУ.Одни фейки и театральные постановки для лохов. Да если бы по настоящему ГУР МО России начало диверсионные операции в Украине то все бы парализовало. Если у нас война и я с Киева еду во Львов-нет ни одного поста где бы меня проверили и везу полный бус оружия и бомб. Мосты не охраняются совсем .
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А Ірина Геращенко не приховувала дружніх почуттів до медведчука та новінського. Хто б вже говорив!
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Это какой то фейк как и с Саакашвили. Обвинили Михо в госизмене и госперевороте а после сами его же выбросили из страны.
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ДВЕНАДЦАТЬ ТУМБОЧЕК ТЕРРОРИСТА РУБАНА Март 9, 2018Комментарии: 4Метки: Александр Кочетков, задержание Рубана
Бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2197«Оружие предназначено для вероломного убийства Порошенко и всех-всех-всех, приобретено по злодейскому заданию Саакашвили на преступные деньги Курченко».
Ну все, пошла жара… Сгорел сарай, гори и хата!
Рубана, функционера Медвечука, который кум Путина, задержали на блок-посту с ДНР. Он явно начитался «Двенадцать стульев», только погорел не на мягком гарнитуре с зашитым брильянтами, а на старых тумбочках, внутри которых хранились выстрелы для минометов, сам миномет не того калибра, а также множество прочего оружия.
К каждой единице оружия был заботливо приложен сертификат соответствия, в котором, как полагается при торговле оружием, четко обозначено: «Оружие предназначено для вероломного убийства Порошенко и всех-всех-всех, приобретено по злодейскому заданию Саакашвили на преступные деньги Курченко».
Что, сертификатов пока нет? Ничего, следствие обнаружит, в Раде покажут соответствующий фильм.
Сразу становится понятным происшествие с кортежем Президента и пенсионером - это была репетиция покушения: пенсионер выбегает, кортеж останавливается, и тогда Рубан из бывшего палаточного городка из миномета по настильной траектории, предварительно пристреляв точку, совершает ужасный теракт. Но кортеж Порошенко не остановился, и подготовка теракта была сорвана.
Бред, скажете? Разумеется! Но никак не меньший, чем втюхиваемая нам официальная версия.
Понимаете, если человек с деньгами и связями Рубана тащит из ДНР микроавтобус старой мебели, годящейся только на растопку, то его действительно надо задерживать и отправлять. Только не в СБУ, а в психушку.
Значит, гарнитур с арсеналом его перевезти попросили те, кому он отказать не мог, а здесь уже ждали.
Рубан - функционер Медведчука. И как раз в рамках плана Медведчука он таскал в Донецк Надю Савченко. Медведчук на Порошенко покушаться не станет - они душа в душу сотрудничают и в политике, и в бизнесе. Да и не его это стилистика, он интригами душит.
Значит, Рубана просто использовали втемную, а задача нагнать в обществе тревогу насчет возможных терактов как подготовка к введению военного положения накануне президентских выборов. А также отвлечь внимание общества от реальных событий.
Например, я бы очень поинтересовался достоверной информацией о самоубийстве работника охраны в резиденции Порошенко. Уж очень это смахивает на ликвидацию исполнителя при попытке совершить нападение на ПАПа, что выглядит куда правдоподобнее, чем дурноватая история про арсенал в тумбочке.
Александр Кочетков
Примерно такого же мнения об этой истории с Рубином придерживается и Юрий Касьянов.
Уже очевидно, что это - позорный и низкопробный спектакль, срежиссированный властью в своих, естественно, подлых целях (других целей у нее нет)…
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Нет у нас профессиональных силовых структур умеющих вести игры с спецслужбами противника. Против инакомыслящих своих же граждан они спецы а вот против профи-спецагентов полный отстой. Одни фейки да бравады. Ни одного резонансного убийства не раскрито.
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Кто убивал и кто дал на это приказ на Майдане ? Не эти что власть захватили ?
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Пашинского спроси-он знает все от а до я.
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А скільки такої наволочі ще на волі ходить? Не просто ходить, а засідає в депутатських чи міністерських кріслах. Взяти хоча б жінку з косою чи бабу-мужика Гадю. Та половина ВРУ агентура як не Москви, то іншої країни.
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Даже в такой цитадели демократии кеак штаты Когда представители или главы спц служб Как например Гувер Набирали чрезмерный политический вес Первым делом они начинали инсцинировать предотвращение крупных терактов и покущений на президента В европейских странах премьеров Но мы имеем феодально олигархическую модель правления государством И у нас этот номер непроханже Какой политичсеский вес может иметь или бостичь Бывший водитель Петручио Да никакого Вот как все просто Он без приказа или просьбы офышорника С рук которого комится и шагу не сделает Вот он его сделал По дурному неуклюже еще не зная что с этим будет дульше Но сделал А это чревато зная уровень мажоров от СБУ думаю недалек тот день когда над ними опять весь мир будет смеятся
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стоп. я не понял. это что по соевой версии лолита страдалец за свои мыролюбные - безальтернативные деяния?
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Бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6883Дохуя масла.‏ @zz11111zz 2 год.2 години томуБільше
Прикиньте сейчас после видео с камер в авто Рубана Семенчинки, Парасюк, Кутеповы и прочее зрадобыдло в ужасе срывает обшивки в своих "народных" Мерседесах и Ауди и трясущимися руками ищет в салонах камеры)))
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Вам попутчик требуется, Ира? Звыняйте, идите сами.
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Лучше очко готовь-зона любит таких петухов.
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Шо йому готовити-він Ляшкові давно вже підставляє.
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Я рад, что тебя любят. Но не обязательно было мне об этом рассказывать.
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За гомофобию у нас есть стаття а это значит что таким как вы не место в Европе. Порошенко лучший Президент !
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Вас тоже любят вместе с тем воФФой или чего вы так возбудились?
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Льоня! Скільки тебе читаю, ніяк не можу зрозуміти, ти все це пишиш серьозно, чи стєбьошся? Бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3088
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только лох будет курочить салон из за поиска метки и видеофиксатора. Давно за деньги малые можно купить широкополосный сканер - анализатор спектра, который регистрирует весь диапазон частот эл. магн. излучений на объекте.
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соя сука - рубан маладец.
ето же соя везла оружие из ордла в Украину - не рубан не...
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Да судьба нанесла Петручио неожиданый удар по яйцам Компаньен по продаже автомобильного газа Который радостно росполовинил с безальтернативцем Монополию щенка Курченко Захотел избавится от компаньена с помощью самопального миномета Воистину дивны дела твои Господи
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То він просто згадав що, обіцяв посадити трьох друзів
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Украине повезло с Президентом.
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
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Истину глаголишь маланец Правда через 20 лет меня не будет точно Через 10 лет половины людей которым 50 + тоже не будет А в этом году встанут на лыжи около полутора милиона украинцев Бегут они от счастия получать 250--300 баксов за месяц без выходных А хотят непонимающие такую же сумму в Германии Польше или Литве За три дня зарабатывать При почти одинаковых ценах на продукты
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Ну да повезло щей як.

Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство
https://ua.censor.net.ua/news/3051512/derjborg_ukrayiny_perevyschuye_2_trln_gryven_derjkaznacheyistvo
.

Бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2324
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Админ,а не пора ли засунуть это чмо отдохнуть в спам за оскорбления форумчан?
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Заявления о вине следуют только после того, когда суд доказал виновность (презумпция невиновности), а так просто "заказуха". Опять Порох лоханулся и ЕСПЧ легко это докажет, а рейтинг Украины в мире еще больше ухудшится.
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Порошенко очень умен, потрясающая скорость мышления, патриотичен, многие свои проекты (психологическая помощь бойцам, Центр по снабжению армии) все создано на личные средства президента. Он глубоко верующий человек и просит о благотворительности не писать. Очень болезненно переносит пленение и смерти военнослужащих. Очень высокая работоспособность, окружающие падают, а он сохраняет ясность ума и спит по 3-4 часа в сутки. Он на своем месте,
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Хорошо что ты просветил нас маланец насчет его трудоспособности Благодаря тебе мы знаем что он черпает из бьюджетуа день и ночь Соответственно день и ночь пополняя слепые и зрячие трасты Мы догадывались что он комуниздит мощно и много А теперь узнаем это от маланца который в одной синагоге с офшорником делал обрезание
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чисто по аналогии - представляете себе человека,
который бы в ордлу вез стока военного железа, скока рубан в Украину,
и был задержан сепарней?
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Люди! А звідки ви взяли, що Рубан сидить??? Нє, він може і сидить, але десь у крутому європейському ресторані і прогулює гроші, що заробив, як актор цього блокбастеру з зарядженими тумбочками. Ніхто ж не бачив його у лук'янівці? Ніхто. То з чого ви взяли, що він там?
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"Он глубоко верующий человек..." ©
Та ми в курсі. Крайній праворуч. Бгг...

Бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 929
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меня, как обычного человека и киевлянина,
да киевлянина,
интересует всего один вопрос - кому вёз и зачем?
обьяснения властей, пока шо, особого доверия не вызывают,
как и обьяснения рубана...
но рубановские отмазки даже не смешные - из ордла мебель перевозил?
готов поверить во все шо угодно,
но шо бы уважаемый генерал-подполковник всех на свете войск
из ордлы мебель перевозил? - верить не готов.
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так он таксистом подрабатывал на праздники. Двойной тариф всё таки.
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смотрю смотрю на ето все и понимаю - хуйловское желание стравить украинцев с украинцами, совсем недалеко от исполнения.
казлу кремлевскому в Украине кровь нужна,
и не в дамбасе, там он сам справляется,
а в Киеве, а еще лучше и во Львове, Ужгороде и на Волыни.
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деда хороший, то ничего шо сволоцюга подпиндосная...
хороший и добрый,
детям завсегда на хлеб повидло "клал".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики не скрывали дружественного отношения к Рубану, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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