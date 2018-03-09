 Боевики не скрывали дружественного отношения к Рубану, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.
"Я шокирована услышанным и увиденным на брифинге главы СБУ Василия Грицака. Могу только добавить, что несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата. Боевики уже два года не дают заложникам позвонить семьям, зато "переговорщику" неоднократно позволяли снимать ребят и потом демонстрировать эти интервью в эфире", - подчеркнула Геращенко.
По словам вице-спикера, в Минске боевики неоднократно посредством хамских выпадов, личных угроз и давления, и шантажа пытались изменить состав рабочих групп, и избавиться от неудобных им украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где она неоднократно слышала угрозы в свой адрес.
"Вместе с тем они не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что хотят иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий) как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе, и с какими бы они хотели иметь дело", - добавила Геращенко.
Она отметила, что в 2016 "переговорщик" неоднократно публично, в том числе и на ток-шоу, требовал немедленно, до вынесения приговора российским военнослужащим Ерофееву и Александрову, передать их РФ в обмен на тогдашнюю заложницу - депутата Надежду Савченко. Украинская власть, несмотря на огромное давление, в т.ч. одной фракции, тогда заняла жесткую позицию относительно дела русских солдат, которые приехали убивать украинцев. И настояла, что дело должно быть рассмотрено в суде и только после приговора суда они могут быть помилованы и переданы России, напомнила уполномоченный по вопросам Донбасса.
"Тогда мы могли за этих двух персонажей истребовать с РФ двух наших политзаключенных, и прилагали для этого большие усилия, но..... не буду напоминать, что тогда творилось, какое давление осуществлялось на украинскую власть с требованием немедленно передать российских наемников и освободить одного политзаключенного. В том числе и на всех ток-шоу, где "переговорщик" потребовал немедленно передать ФСБшников за одного депутата", - резюмировала Геращенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
«Оружие предназначено для вероломного убийства Порошенко и всех-всех-всех, приобретено по злодейскому заданию Саакашвили на преступные деньги Курченко».
Ну все, пошла жара… Сгорел сарай, гори и хата!
Рубана, функционера Медвечука, который кум Путина, задержали на блок-посту с ДНР. Он явно начитался «Двенадцать стульев», только погорел не на мягком гарнитуре с зашитым брильянтами, а на старых тумбочках, внутри которых хранились выстрелы для минометов, сам миномет не того калибра, а также множество прочего оружия.
К каждой единице оружия был заботливо приложен сертификат соответствия, в котором, как полагается при торговле оружием, четко обозначено: «Оружие предназначено для вероломного убийства Порошенко и всех-всех-всех, приобретено по злодейскому заданию Саакашвили на преступные деньги Курченко».
Что, сертификатов пока нет? Ничего, следствие обнаружит, в Раде покажут соответствующий фильм.
Сразу становится понятным происшествие с кортежем Президента и пенсионером - это была репетиция покушения: пенсионер выбегает, кортеж останавливается, и тогда Рубан из бывшего палаточного городка из миномета по настильной траектории, предварительно пристреляв точку, совершает ужасный теракт. Но кортеж Порошенко не остановился, и подготовка теракта была сорвана.
Бред, скажете? Разумеется! Но никак не меньший, чем втюхиваемая нам официальная версия.
Понимаете, если человек с деньгами и связями Рубана тащит из ДНР микроавтобус старой мебели, годящейся только на растопку, то его действительно надо задерживать и отправлять. Только не в СБУ, а в психушку.
Значит, гарнитур с арсеналом его перевезти попросили те, кому он отказать не мог, а здесь уже ждали.
Рубан - функционер Медведчука. И как раз в рамках плана Медведчука он таскал в Донецк Надю Савченко. Медведчук на Порошенко покушаться не станет - они душа в душу сотрудничают и в политике, и в бизнесе. Да и не его это стилистика, он интригами душит.
Значит, Рубана просто использовали втемную, а задача нагнать в обществе тревогу насчет возможных терактов как подготовка к введению военного положения накануне президентских выборов. А также отвлечь внимание общества от реальных событий.
Например, я бы очень поинтересовался достоверной информацией о самоубийстве работника охраны в резиденции Порошенко. Уж очень это смахивает на ликвидацию исполнителя при попытке совершить нападение на ПАПа, что выглядит куда правдоподобнее, чем дурноватая история про арсенал в тумбочке.
Александр Кочетков
Примерно такого же мнения об этой истории с Рубином придерживается и Юрий Касьянов.
Уже очевидно, что это - позорный и низкопробный спектакль, срежиссированный властью в своих, естественно, подлых целях (других целей у нее нет)…
Прикиньте сейчас после видео с камер в авто Рубана Семенчинки, Парасюк, Кутеповы и прочее зрадобыдло в ужасе срывает обшивки в своих "народных" Мерседесах и Ауди и трясущимися руками ищет в салонах камеры)))
ето же соя везла оружие из ордла в Украину - не рубан не...
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
Держборг України перевищує 2 трлн гривень, - Держказначейство
https://ua.censor.net.ua/news/3051512/derjborg_ukrayiny_perevyschuye_2_trln_gryven_derjkaznacheyistvo
.
который бы в ордлу вез стока военного железа, скока рубан в Украину,
и был задержан сепарней?
Та ми в курсі. Крайній праворуч. Бгг...
да киевлянина,
интересует всего один вопрос - кому вёз и зачем?
обьяснения властей, пока шо, особого доверия не вызывают,
как и обьяснения рубана...
но рубановские отмазки даже не смешные - из ордла мебель перевозил?
готов поверить во все шо угодно,
но шо бы уважаемый генерал-подполковник всех на свете войск
из ордлы мебель перевозил? - верить не готов.
казлу кремлевскому в Украине кровь нужна,
и не в дамбасе, там он сам справляется,
а в Киеве, а еще лучше и во Львове, Ужгороде и на Волыни.
хороший и добрый,
детям завсегда на хлеб повидло "клал".