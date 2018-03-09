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 Украинского политузника Коломийца опять отправили в штрафной изолятор на 10 суток

Украинского политзаключенного Андрея Коломийца, который находится в российской колонии, 9 марта перевели в штрафной изолятор на 10 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Украинскому политзаключенному Коломийцу не оказывают медицинскую помощь в российской колонии, - правозащитники

"26.02 посадили в ШИЗО за несоблюдение формы одежды на 10 суток, за сутки до выхода опять сфоткали, что он спит не по режиму (на полу), вышел 08.03, и следом написали на него рапорт из-за сна. Сегодня его опять закрывают в ШИЗО на 10 суток. Приезжала московская проверка, и им не выгодно, что Андрей пошел на исправление", – сообщила его супруга Галина Коломиец.

Ранее, 26 февраля, украинского политзаключенного Андрея Коломийца, который находится в российской колонии, переводили в штрафной изолятор на 10 суток до 8 марта.

6 ноября сообщалось, что у Коломийца ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца 10 июня 2016 года "приговорили" в оккупированном Крыму к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению якобы в хранении наркотиков, привезли в оккупированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков. Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Активист Майдана Андрей Коломиец - очередная жертва "росправосудия", - Климкин

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения.

Источник: https://censor.net.ua/n3054749
 
 
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мои слова на ветер (знаю)
но так страшно, печально и не справедливо мучить Человека.. ни за что...
держись козак!
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Знай, що він там відчуває нашу підтримку.
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жаль от меня не зависит, а то бы что-то хорошее вновь в Украине сделанное назвал бы "Коломиец" назло врагу... там вон вроде искали название для экспресса Борисполь-Киев? Назвал бы его "Коломиец" и каждому прилетающему-улетающему пояснял бы, что это в честь узника кремлядей, которого москали хотели похоронить живьем, да только обгадились, теперь эта фамилия на весь мир звучит.
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Какие же кацапы мрази ,людоеды , безмозглые рабы! Пусть в стократ вернутся вам горе и слезы украинцев !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинского политузника Коломийца опять отправили в штрафной изолятор на 10 суток
 
 
 
 
 
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