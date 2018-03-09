 Украинского политузника Коломийца опять отправили в штрафной изолятор на 10 суток

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"26.02 посадили в ШИЗО за несоблюдение формы одежды на 10 суток, за сутки до выхода опять сфоткали, что он спит не по режиму (на полу), вышел 08.03, и следом написали на него рапорт из-за сна. Сегодня его опять закрывают в ШИЗО на 10 суток. Приезжала московская проверка, и им не выгодно, что Андрей пошел на исправление", – сообщила его супруга Галина Коломиец.



Ранее, 26 февраля, украинского политзаключенного Андрея Коломийца, который находится в российской колонии, переводили в штрафной изолятор на 10 суток до 8 марта.



6 ноября сообщалось, что у Коломийца ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца 10 июня 2016 года "приговорили" в оккупированном Крыму к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению якобы в хранении наркотиков, привезли в оккупированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков. Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".

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В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения.