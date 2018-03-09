 Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times"

Как передает цензор.НЕТ об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах пишет газета Financial Times.
Собеседники издания утверждают, что Скрипаля использовали для обсуждения возможностей российской разведки, ее приоритетов, а также методов вербовки и контрразведки.
Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.
Накануне агентства новостей сообщали, что Сергей Скрипаль имел связи с бывшим британским разведчиком - автором досье о связи окружения президента США Дональда Трампа и России.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
Похоже скоро они уйдут в... отпуск.
Историк Франсуаза Том, автор книги «Понять путинизм», в интервью радио «Свобода» сказала, что в России все еще не сложилось государства в современном понятии этого слова - с точки зрения охраны прав, собственности, и т.п. «Не различается собственность и власть, можно сказать, царь владеет всем государством. Это очень древняя традиция в России. И беззащитность общества перед властью, недоразвитость общества - это тоже очень древняя традиция», - утверждает она.
Франсуаза Том - специалист по истории коммунизма и истории XX века, профессор университета Сорбонна. В интервью она сказала: «Российское общество во многом сформировано микросообществами, проще говоря - бандами. Это то, что не дает современному государству укорениться в России. То есть, говорят о государстве в России, но на самом деле можно, скорее, говорить о протогосударственных структурах».
Радио «Свобода» напоминает своим слушателям, что Путина часто называют «паханом», и даже те, кто относятся к нему с симпатией, употребляют опять же тюремный жаргон, фразы типа «пацан сказал - пацан сделал». Франсуаза Том говорит в ответ: «Я думаю, что надо учитывать гэбистское влияние на Владимира Путина. То есть это гибрид воспитания улицы, подворотни, как вы говорите, и воспитания в гэбистских школах. И результат тот, который мы имеем. То есть гибрид гэбистского элемента с блатным. Гэбистский элемент, я бы сказала, преобладает».
Первая глава в ее книге называется «Отпечаток зоны». В ней она рассказывает о влиянии тюремного мира на современную российскую политику, и напоминает, что очень многие советские люди побывали в тюрьмах и лагерях. Обо всем этом Франсуаза Том пишет в своей книге, призывая Запад внимательнее относиться к современной России и верно ее оценивать - во избежание серьезных последствий. Она утверждает, что у нынешнего кремлевского режима вообще нет никаких убеждений - на вооружение будет в любой момент принята та идея, которая более подходит в этот самый момент. Народу можно все временные трудности объяснить наличием внешнего врага, указать на него и призвать к мобилизации, причем возможно, власть даже сама в это верит.
«Это именно результат гэбистского воспитания, о котором я говорила. Для Путина, например, если народ идет на демонстрацию где-то на Украине, или в России, или в любом месте, это не значит, что люди добровольно решили туда выйти, протестовать против коррупции и так далее. Нет, он совершенно уверен, что кто-то там им платит, чтобы они вышли, «Госдеп за этим стоит». Причина этого параноидального восприятия мира - непонимание того, что такое свобода и что свобода существует. Это главная причина непонимания между Кремлем и остальным миром», - сказала она в интервью радио «Свобода».
Однако, по ее мнению, Запад понемногу начинает понимать, с кем имеет дело. В другом интервью, французской радиостанции RFI, она сказала, что российская власть имеет психологию группировки, сформированной вокруг вожака. «Кремль функционирует таким же образом. Понять внешнюю политику России при Путине, если не знать этого, невозможно. Разгадку нужно искать не в учебниках классической дипломатии, а скорее где-нибудь в устройстве сицилийской мафии». Отвечая на вопрос, начинает ли это понимать Запад, она сказала: «Почти каждый день происходят новые скандалы - то это Дерипаска, то «кокаиновое дело», допинг российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Все это накапливается и в конечном счете доходит до западного сознания… Это мир, который все еще настолько отличается от нашего, что мы не можем поверить, что это правда. А те, кто знает Россию и описывает происходящее, выглядят параноиками. Я жалею, что по французскому телевидению не показывают программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Мне кажется, было бы достаточно один раз показать такую программу, чтобы люди начали по-другому смотреть на вещи. Это было бы гораздо наглядней, чем все статьи, которые мы, политологи, можем написать. Никто просто не представляет себе, что такое может быть».
Известность Франсуазе Том принесли ее прежние исследования. В их числе - «Конец коммунизма» (1994), «Берия - двуликий Янус Кремля» (2013, комментарии к книге «Мой отец Берия», написанной его сыном Серго Берия, были созданы ею на основе рассекреченных архивных материалов), «Геополитика России» (2016), а также многочисленные статьи и комментарии.
Дуайт Эйзенгауэр.34 президент США.генерал армии.
тепер подивимося що з цим в Україні?
для чого витягли це гівно рубана, сьогодні?
4. Відразу після смерті тіло Горького було лікарями "распотрошено". За розповіді П. П. Крючкова, коли він увійшов у кімнату, то побачив розпластане, закривавлене тіло, в якому працювали лікарі. Потім стали мити нутрощі. Зашили розріз дещо як простий мотузкою... Мозок поклали в відро, щоб доставити в Інститут мозку. У П. П. Крючкова залишилося переконання: якби Горького не лікували, а залишили у спокої, він, може бути, і одужав б.На судовому процесі Ягоди, заарештованого в квітні 1937 року, його секретар Буланов показав, що Ягода мав особливий шафа отрут, звідки по мірі потреби витягував дорогоцінні флакони і передавав своїм агентам з відповідними інструкціями. Л. Д. Троцький пише, що "у відношенні отрут начальник ГПУ, до речі, колишній фармацевт, виявив винятковий інтерес. В його розпорядженні було кілька токсикологів, для яких він спорудив особливу лабораторію, причому кошти на неї відпускалися необмежено і без контролю.
Поруч з Ягодою на лаві підсудних сиділи чотири кремлівських лікаря, що звинувачувалися в вбивство Максима Горького і двох радянських міністрів".
Про невдоволення Горького, про його спробу вирватися за кордон, про відмову Сталіна у закордонному паспорті в Москві знали й нашіптували.
Доказательство этому кидают версию, что он типа продолжал работать на британскую разведку, а где еще ему 8 лет работать и зарабатывать фунты - таксистом, поваром или на мясокомбинате рубщиком?
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Зрозуміло, що ФСБ його вбила саме за це.