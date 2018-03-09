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Все про:Великобритания (1663) отравление (878) спецслужбы (321) Скрипаль (8)

 Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times"

Отравленный в Великобритании бывший офицер ГРУ России Сергей Скрипаль после отъезда из Российской Федерации в 2010 году продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран.

Как передает цензор.НЕТ об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах пишет  газета Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что Скрипаля использовали для обсуждения возможностей российской разведки, ее приоритетов, а также методов вербовки и контрразведки.

Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Накануне агентства новостей сообщали, что Сергей Скрипаль имел связи с бывшим британским разведчиком - автором досье о связи окружения президента США Дональда Трампа и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054747
 
 
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Британский полицейский, который первым прибыл на место отравления Скрипаля, пришел в себя и составил фоторобот неизвестного мужчины, спешно покинувшего место происшествия.

Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 5747
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Та не, пуйло его не травил. Пуйло - завклуба-неудачник, чмо и хуйло. Для оперативной работы нужно какое-то практическое умение, а он только с подельниками гуманитарные бабки тырить умеет.
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ти москаляка не ображай нашого президента Порошенка Пуйлом.
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В интервью NBC Путин заявил, что в фальсификацию американских выборов вмешивались незвестные кибернетические ихтамнеты, то ли русские, а может и американские Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 3622

Похоже скоро они уйдут в... отпуск. Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 3679
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Французский историк - о Путине: «Его не случайно называют паханом»



Историк Франсуаза Том, автор книги «Понять путинизм», в интервью радио «Свобода» сказала, что в России все еще не сложилось государства в современном понятии этого слова - с точки зрения охраны прав, собственности, и т.п. «Не различается собственность и власть, можно сказать, царь владеет всем государством. Это очень древняя традиция в России. И беззащитность общества перед властью, недоразвитость общества - это тоже очень древняя традиция», - утверждает она.
Франсуаза Том - специалист по истории коммунизма и истории XX века, профессор университета Сорбонна. В интервью она сказала: «Российское общество во многом сформировано микросообществами, проще говоря - бандами. Это то, что не дает современному государству укорениться в России. То есть, говорят о государстве в России, но на самом деле можно, скорее, говорить о протогосударственных структурах».
Радио «Свобода» напоминает своим слушателям, что Путина часто называют «паханом», и даже те, кто относятся к нему с симпатией, употребляют опять же тюремный жаргон, фразы типа «пацан сказал - пацан сделал». Франсуаза Том говорит в ответ: «Я думаю, что надо учитывать гэбистское влияние на Владимира Путина. То есть это гибрид воспитания улицы, подворотни, как вы говорите, и воспитания в гэбистских школах. И результат тот, который мы имеем. То есть гибрид гэбистского элемента с блатным. Гэбистский элемент, я бы сказала, преобладает».
Первая глава в ее книге называется «Отпечаток зоны». В ней она рассказывает о влиянии тюремного мира на современную российскую политику, и напоминает, что очень многие советские люди побывали в тюрьмах и лагерях. Обо всем этом Франсуаза Том пишет в своей книге, призывая Запад внимательнее относиться к современной России и верно ее оценивать - во избежание серьезных последствий. Она утверждает, что у нынешнего кремлевского режима вообще нет никаких убеждений - на вооружение будет в любой момент принята та идея, которая более подходит в этот самый момент. Народу можно все временные трудности объяснить наличием внешнего врага, указать на него и призвать к мобилизации, причем возможно, власть даже сама в это верит.
«Это именно результат гэбистского воспитания, о котором я говорила. Для Путина, например, если народ идет на демонстрацию где-то на Украине, или в России, или в любом месте, это не значит, что люди добровольно решили туда выйти, протестовать против коррупции и так далее. Нет, он совершенно уверен, что кто-то там им платит, чтобы они вышли, «Госдеп за этим стоит». Причина этого параноидального восприятия мира - непонимание того, что такое свобода и что свобода существует. Это главная причина непонимания между Кремлем и остальным миром», - сказала она в интервью радио «Свобода».
Однако, по ее мнению, Запад понемногу начинает понимать, с кем имеет дело. В другом интервью, французской радиостанции RFI, она сказала, что российская власть имеет психологию группировки, сформированной вокруг вожака. «Кремль функционирует таким же образом. Понять внешнюю политику России при Путине, если не знать этого, невозможно. Разгадку нужно искать не в учебниках классической дипломатии, а скорее где-нибудь в устройстве сицилийской мафии». Отвечая на вопрос, начинает ли это понимать Запад, она сказала: «Почти каждый день происходят новые скандалы - то это Дерипаска, то «кокаиновое дело», допинг российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Все это накапливается и в конечном счете доходит до западного сознания… Это мир, который все еще настолько отличается от нашего, что мы не можем поверить, что это правда. А те, кто знает Россию и описывает происходящее, выглядят параноиками. Я жалею, что по французскому телевидению не показывают программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Мне кажется, было бы достаточно один раз показать такую программу, чтобы люди начали по-другому смотреть на вещи. Это было бы гораздо наглядней, чем все статьи, которые мы, политологи, можем написать. Никто просто не представляет себе, что такое может быть».
Известность Франсуазе Том принесли ее прежние исследования. В их числе - «Конец коммунизма» (1994), «Берия - двуликий Янус Кремля» (2013, комментарии к книге «Мой отец Берия», написанной его сыном Серго Берия, были созданы ею на основе рассекреченных архивных материалов), «Геополитика России» (2016), а также многочисленные статьи и комментарии.
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москва улус орды, а Россия это орда, назвавшаяся перед Западом русскими, надо было быть очень наивными людьми, чтобы орде поверить.
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советско-марксистский международный аппарат-это наводнение,с которым трудно бороться.
Дуайт Эйзенгауэр.34 президент США.генерал армии.
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А незадолго до этого первый министр обороны США выпрыгнул в окно с криком "русские идут!"
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Наверно наглотался Кокаина из Аргентины.
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доречі) ця прикра новина, її хтось в світі глушив?! так - кінь хуйла!
тепер подивимося що з цим в Україні?
для чого витягли це гівно рубана, сьогодні? Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 8715
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Первым кого замочила в сортире советская власть был Михаил Фрунзе,сдох на операционном столе.До этого убивали "странной смертью" мелких сошек советской власти.
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якщо Горькій, сталін, лєнін, та ін.- сошки...??? їх також прибирали послідовники, або за наказом вождів...Горького взагалі отруїв цукерками його шкільний друг...а цукерки він дуже любив...підлість, підступність кремлядських царів не перестає дивувати протягом багатьох століть...і в цьому плані нічого не змінюється на краще..
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командарм 2 Конной армии Миронов, Котовский ,Есенин, Маяковский, Дзержинский, Свердлов , царская семья, Троцкий, Киров... - это всё громкие смерти довоенного периода
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не стільки гучні, як дивні ...всі здорові, як жеребці...молоді...і раптом, то хвороба, то самогубство, то ще яка напасть...але від них до нещодавного отруєння Скрипаля- всі ті ж кремлівські виродки маячать...це спільне, що об"єднує вікову історію кривавої росії
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3. І Р. Ягода, і лікарі, які лікували Горького, були знищені, як небажані свідки. (Ягода, звичайно, був знищений і в зв'язку з іншими "слизькими" справами.)
4. Відразу після смерті тіло Горького було лікарями "распотрошено". За розповіді П. П. Крючкова, коли він увійшов у кімнату, то побачив розпластане, закривавлене тіло, в якому працювали лікарі. Потім стали мити нутрощі. Зашили розріз дещо як простий мотузкою... Мозок поклали в відро, щоб доставити в Інститут мозку. У П. П. Крючкова залишилося переконання: якби Горького не лікували, а залишили у спокої, він, може бути, і одужав б.На судовому процесі Ягоди, заарештованого в квітні 1937 року, його секретар Буланов показав, що Ягода мав особливий шафа отрут, звідки по мірі потреби витягував дорогоцінні флакони і передавав своїм агентам з відповідними інструкціями. Л. Д. Троцький пише, що "у відношенні отрут начальник ГПУ, до речі, колишній фармацевт, виявив винятковий інтерес. В його розпорядженні було кілька токсикологів, для яких він спорудив особливу лабораторію, причому кошти на неї відпускалися необмежено і без контролю.

Поруч з Ягодою на лаві підсудних сиділи чотири кремлівських лікаря, що звинувачувалися в вбивство Максима Горького і двох радянських міністрів".

Про невдоволення Горького, про його спробу вирватися за кордон, про відмову Сталіна у закордонному паспорті в Москві знали й нашіптували.
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Гораздо важней другая инфа, где Скрипаль, вместе с другим экс-разведчиком из Британии, составил досье на Трампа, на основании которого в штатах продолжается судебная тяганина...пора бы побеспокоится о судьбе этого бывшего разведчика! если не поздно...
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Собирал компромат против Трампа, чего ж тогда винят русских? Удобно?
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Никто скандала между бритами и штатами не хочет, поэтому и переводят стрелки, и будут бросать еще десяток версий кроме одной, кроме настоящей!

Доказательство этому кидают версию, что он типа продолжал работать на британскую разведку, а где еще ему 8 лет работать и зарабатывать фунты - таксистом, поваром или на мясокомбинате рубщиком?
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znacyt ruskije otravyli i ego syna takze i zenu,jesly uze vykapajet i ix mogily
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По наводке Скрипаля куча российских разведчиков попали в пыточные камеры англичан и американцев. Обычно за это идёт ответка. Ничего нового. Так действует и Израиль.
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Писателя Максима Горького ликвидировали тоже с помощью яда ,писатель очень любил мармелад и НКВД прекрасно об этом знало.
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Отравленный в Великобритании бывший офицер ГРУ России Сергей Скрипаль после отъезда из Российской Федерации в 2010 году продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Источник: https://censor.net.ua/n3054747
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Зрозуміло, що ФСБ його вбила саме за це.
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Лаврентий Берия тоже работал сразу на 2 разведки,британскую и немецкую,за что и взорвали в декабре 1953 года.Сколько предателей было в СССР,это кошмар.
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Взорвали? Его Батицкий пристрелил - привёл "приговор" в исполнение, потом он Главкомом Войск ПВО стал.
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грудь предателей дохлого СССР маршала Берия,маршала Кулика,маршала Тухачевского,маршала Егорова,маршала Блюхера и прочих генералов замоченных в сортире украшали ордена,медали и звания штук 30 минимум у каждого.
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Конвейер смерти отработан до автоматизма.Тут Кремль впереди планеты всей.
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згадайте, як москалівські вилупки вбили Бандеру в Німеччині...в Мюнхені..
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Это было кстати одно из немногих гэбистских преступлений, которые удалось доказать. Скрипаль перед отруєнням все ще працював на західні розвідки - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 8734
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черговий ляпас по обличчю спецслужб Британії після Ливиненка, Березовського, а тепер Скрипаля- крута плюха від путлєра...Цікаво, чи буде якась "обратка"? щось і про розслідування по борту МН 17 останнім часом нічичирк...Пробують якось пропетляти від того, щоб вселюдно визнати рашу- країною терористом???
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Ледорубы уже редкость. Где-то подавился беконом Олег Калугин.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСкрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times"
 
 
 
 
 
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