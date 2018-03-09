 Скрипаль перед отравлением все еще работал на западные разведки - "Financial Times"

Как передает цензор.НЕТ об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах пишет газета Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что Скрипаля использовали для обсуждения возможностей российской разведки, ее приоритетов, а также методов вербовки и контрразведки.

Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Накануне агентства новостей сообщали, что Сергей Скрипаль имел связи с бывшим британским разведчиком - автором досье о связи окружения президента США Дональда Трампа и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.