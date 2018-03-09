 Россия военизировала Крым и создала военный форпост в Черном море, - миссия США в ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты в очередной раз призывают Россию прекратить кампанию репрессий в аннексированном Крыму и вернуть контроль над Крымом в Украину.



"Мы решительно поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы не признаем аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – заявил Камиан.



Он напомнил, что прошло четыре года после российской аннексии Крыма, и до сих пор Россия не расследовала убийства и исчезновения активистов на полуострове.

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"На этой неделе отмечается четырехлетняя годовщина похищения крымского татарина Решата Аметова, который был задержан после протеста против оккупации Россией. Его тело было найдено две недели спустя, со следами ужасных пыток... Никто не был привлечен к ответственности... Также четырехлетняя годовщина исчезновения украинских активистов Ивана Бондарца и Валерия Ващука, которые вызвали родственников, чтобы сообщить, что они были задержаны полицией после показа украинского флага и с тех пор от них нет вестей. Мы призываем Россию привлечь виновных к ответственности", – говорится в сообщении.

Валерий Ващук и Иван Бондарец приехали в Крым в 2014 году из Ровенской области, они до сих пор не найдены.



Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года после того, как он вышел с одиночным протестом против "референдума" к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток нашли в лесу Белогорского района Крыма. Оккупационные власти Крыма обещали награду за раскрытие убийства Решата Аметова​. Однако убийц так и не нашли.