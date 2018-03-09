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 Россия военизировала Крым и создала военный форпост в Черном море, - миссия США в ОБСЕ

Временный поверенный в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Гарри Камиан заявил, что Россия военизировала Крым и создала военный форпост в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты в очередной раз призывают Россию прекратить кампанию репрессий в аннексированном Крыму и вернуть контроль над Крымом в Украину.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы не признаем аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – заявил Камиан.

Он напомнил, что прошло четыре года после российской аннексии Крыма, и до сих пор Россия не расследовала убийства и исчезновения активистов на полуострове.

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"На этой неделе отмечается четырехлетняя годовщина похищения крымского татарина Решата Аметова, который был задержан после протеста против оккупации Россией. Его тело было найдено две недели спустя, со следами ужасных пыток... Никто не был привлечен к ответственности... Также четырехлетняя годовщина исчезновения украинских активистов Ивана Бондарца и Валерия Ващука, которые вызвали родственников, чтобы сообщить, что они были задержаны полицией после показа украинского флага и с тех пор от них нет вестей. Мы призываем Россию привлечь виновных к ответственности", – говорится в сообщении.

Валерий Ващук и Иван Бондарец приехали в Крым в 2014 году из Ровенской области, они до сих пор не найдены.

Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года после того, как он вышел с одиночным протестом против "референдума" к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток нашли в лесу Белогорского района Крыма. Оккупационные власти Крыма обещали награду за раскрытие убийства Решата Аметова​. Однако убийц так и не нашли.

Источник: https://censor.net.ua/n3054746
 
 
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Да тут закономерность... шо ни хуйлопатриот - то малограмотное полуживотное.И это понятно,бо тупым стадом легче управлять,даже хуйло справляется.
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Я смотрю тебя прямо прет от оскорблений и собственной грамотности,так если природа не наградила чем то ,не надо на людей кидаться и патриот я не власти ,а своей страны
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Да ни кто не против патриотизма! Мы не можем понять как ваш патриотизм связан с Крымом, Украиной, Сирией, Грузией, Абхазией, Молдавией, Чечней и другими государствами, горами погибших там?
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Сори Крым и Украина одно и то же, повторился.
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Это и есть патриотизм по-русски. Когда ты не желаешь сделать так,шоб твоя страна перестала жить в дерьме,а стараешься соседей затянуть в дерьмо.
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Я на людей и не кидаюсь,зверушка. Зато с полуживотного хуйлопатриота посмеяться всегда готов. Скажи,а когда хуйло сдохнет,вы и из него чучело сделаете и 100 лет его трупу поклоняться будете?
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Мардвань учамц мастосрань мардвань азикань, кликамц и калякамц на мастосраном. Росія воєнізувала Крим і створила військовий форпост у Чорному морі, - місія США в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 414
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Евгений Онегин. перечитать. доложить выполнение.
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Кумедний "форпост" вийшов, неначе димоход кузя у відкритому морі без сучасної зброї, без захисту та запасів палива, їжі і води
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запаса ежей не было,но воды кругом навалом.
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пожертвуй собой.. за ежей.. или не патриот? =))
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ежи , ягель и северный олень-наше фсё.
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Та він там і був...................... цей форпост.............
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А они думали, что там Лас-Вегас будет Росія воєнізувала Крим і створила військовий форпост у Чорному морі, - мисія США в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6557
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ключ к развоенизации-развал кацапки и вообще это ключ к решению проблемы терроризма на земле
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Ладно спасибо всем адекватным людям за общение,пора спать
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Пшел вон гнида фашистскаяПусть тебе приснятя убитые украинцы.
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Ох и дебилы америкашки. Куда вы претендуете со своей голой жопой за тысячи километров.
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Докажи шо у амерекашек голая жопа?Либо ты шлюха.
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о том что на крысме русня укореняется нужно в первую очередь благодарить вальцмана. именно он снабжает остров крыс электрикой и газом. за счет населения Украины. Именно он не контролирует свободное шастание крысьчан по материковой части страны.
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Ух ты, если до амеров дошло, то дело пойдёт на лад!
А то мы тут заждались уже, нашей армии против рашкиного лебедя с минометами хватило дней на пять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия военизировала Крым и создала военный форпост в Черном море, - миссия США в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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