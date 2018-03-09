 "Чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - Лавров счел неуместным сравнение отравлений Скрипаля и Литвиненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Такое заявление он сделал на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом в Адис-Абебе. "Что касается вопроса, который вы задали (об обвинениях РФ в отравлении Скрипаля. - Ред.) мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - сказал российский министр.



"Такие вопросы, если есть заинтересованность в нашем содействии расследованию, если искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас есть соответствующие данные", - заявил Лавров.



Министр отметил, что для запроса необходимо "не бежать на телевидение с голословными обвинениями, а обращаться профессионально по имеющимся каналам по линии правоохранительных органов".

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Глава МИД России также назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко. "Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована", - заявил министр.



"Мы предлагали свои услуги, предлагали сотрудничать, но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий, - отметил Лавров. - Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер".



Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

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Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.