 "Чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - Лавров счел неуместным сравнение отравлений Скрипаля и Литвиненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Такое заявление он сделал на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом в Адис-Абебе. "Что касается вопроса, который вы задали (об обвинениях РФ в отравлении Скрипаля. - Ред.) мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - сказал российский министр.
"Такие вопросы, если есть заинтересованность в нашем содействии расследованию, если искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас есть соответствующие данные", - заявил Лавров.
Министр отметил, что для запроса необходимо "не бежать на телевидение с голословными обвинениями, а обращаться профессионально по имеющимся каналам по линии правоохранительных органов".
Глава МИД России также назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко. "Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована", - заявил министр.
"Мы предлагали свои услуги, предлагали сотрудничать, но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий, - отметил Лавров. - Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер".
Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.
Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
2. 9 марта 2014 года представители т.н. "самообороны" в Севастополе задержали майдановца Николая Шиптура. Через год оккупанты приговорили его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства украинским политзаключенным в Крыму. В тот же день, 9 марта 2014 года, жители Севастополя вышли к памятнику Шевченко в День его рождения. Туда же оккупанты свезли российскую гопоту и предателей, которые начали жестоко избивать проукраинских жителей города https://ru.krymr.com/a/28358179.html (фото и видео).
3. После российской аннексии образ Тараса Шевченко стал одним из символов украинского Крыма, но публичные проявления крымчан, почитающих Кобзаря, в Крыму под запретом. Теперь и в День рождения Тараса Шевченко крымчане не могут массово почтить его память. Проукраинские митинги в "шевченковские дни" за четыре года оккупации ушли в подполье. По ссылке посмотрите фоторепортаж от начала оккупации до сегодняшних дней https://ru.krymr.com/a/photo/29082441.html
4. Активисты Украинского культурного центра, которые постоянно подвергаются давлению со стороны оккупантов, возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в Симферополе. Возле памятника орки установили вебкамеру для фиксации лиц. Наверняка, и в кустах сегодня прятались, как в предыдущие годы https://ru.krymr.com/a/news/29088533.html (фото).
5. В Керчи "почтили" память Кобзаря. Сей шабаш организован оккупантами, чтобы показать, как "счастливы украинцы в Крыму". Пропагандоны Керчи анонсировали событие ещё два дня назад. Но как-то мало "счастливых украинцев" наскребли. Естественно, никакой украинской символики https://ru.krymr.com/a/news/29088518.html
6. Неизвестные патриоты возложили цветы к памятнику Шевченко в Севастополе. Некоторые букеты перевязаны жёлто-синими лентами. Кроме того, после цветочного шабаша оккупантов патриоты возложили жёлто-синие цветы и в Керчи. В соцсетях появилась информация, что этот букет был быстро ликвидирован с монумента https://twitter.com/SectorCrimea/status/972084483703951360 (фото). В Ялте тоже возложили букеты цветов к памятнику Шевченко. Добавлю, что ялтинцы несут цветы к монументу круглый год https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972117123257520128 (фото).
7. Политзаключенного украинца из Крыма, участника Революции Достоинства - Андрея Коломийца второй раз подряд посадили в штрафной изолятор в российской колонии в Краснодаре. Кроме того, "у заключенных спрашивали, знают ли они, что Андрей политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане", - сообщила супруга Андрея https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972061840724430848 (скрин и фото).
8. Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел очередную воздушную разведку у побережья оккупированного россией Крыма http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/amerikanskii-bespilotnik-proletel-nad-krimom/188706/
9. В Керчи до смерти избили человека. Уже практически все понимают, что в Крым при оккупантах вернулись 90-ые, как и обещал Константинов в декабре 2015 года: "Сегодня умер мой брат. Его примерно в 03:00 избили до полусмерти в районе стадиона. Он смог дойти домой. Затем умер от черепно-мозговой травмы. Ищу свидетелей. Знайте, паскуды, на вас смерть человека". Комментарии: "Пипец, теперь даже пройтись страшно", "Что-то криминала много в городе. То семья, недавно изнасилование, теперь вот снова случай. Жесть", "Жуть, страшно, как в 90-е", "Понаехало всякой швали, вот и криминал прет", "Я не удивлюсь, если скоро без пистолета нельзя будет пройтись. Соболезную", "Спокойная жизнь города рухнула, походу, окончательно", "Да уж. Последнее время в Керчи не новости, а сводки с фронта", "То ли ещё будет. Сейчас мост запустят, вообще вся нечисть попрет!! Хотя и своих хватает отморозков, но так будет гораздо больше!", "Блин, что стало с городом? Нас что, прокляли?", "Боже мой, что у нас творится? Бардак", "Не без местных, конечно. Но раньше такого не было - это факт. Я сам с 2000 по 2010 каждый день по ночам гулял. И пешком шастали по набережной в любое время, и такого не было" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/972092719215587329
10. Очередной понаехавший решил немного выпендриться: "Приехал к вам (в Феодосию) недавно. Почему у вас так много бездомных людей и животных?". Ответы: "Потому что это сверхдержава", "Та они тоже недавно приехали", "Мы просто свободолюбивые феодосийцы, за дом не держимся", "Почему бездомных? Люди гулять вышли", "Да вроде так по всей россии", "Это просто летом приезжают отдыхать и остаются. Потом ещё тут спрашивают, где жильё снять и работу найти. Про собак не знаю", "Хорошая попытка взбодрить. Но это надо делать в понедельник - больше отдачи будет", "У многих есть, где жить, но там скучно", "Ну не хватило всем домов и будок", "А что, только у нас такая проблема?", "Можно подумать, там, откуда ты приехал, у вас нет бездомных животных и людей", "Много будешь знать, скоро с ними окажешься" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971818089825423360 (фото).
11. Севастопольские "экстремисты" требуют от своей гавани взаимности: "Любовь к родине и патриотизм - это хорошо, только это должно быть взаимно. Родина и нас должна любить. Такая богатая страна в мире и такой нищий народ. Страна, где выживают пенсионеры, перебиваясь с копейки на копейку, где беспризорные дети, бегающие всё лето, потому что родители не могут купить путёвку в лагерь, где вымерли все колхозы и все деревни, где нет хороших дорог, где нет хороших больниц и хороших врачей, где на лечение больным детям собираем деньги всем миром, и многое другое. И вы мне хотите сказать, что государство о нас заботится и любит? В нашей стране только «слуги народа» хорошо живут, а с нас спрашивают о каком-то патриотизме". Интересно, а предатели знали до оккупации, что россия из себя представляет? Или отрезвление пришло неожиданно? https://twitter.com/KrimRt/status/972070108972703744 (скрин).
12. Какой только куйни не рассказывают пропагандоны крымовате. Вот, например, "сентиментальная" история о британце, который на момент оккупации прожил в Севастополе более 10 лет, но по ватным канонам, все это время верил и ждал оккупантов. Такая себе британская свинособака https://twitter.com/SevcityLackyman/status/971830010561662976 (фото-скрин).
13. Оккупанты всеми способами пытаются увеличить явку на т.н. "выборы" путина. А пропагандоны создают лживые видеоролики, которые должны шокировать крымскую вату якобы происходящим на материковой Украине и в "загнивающей Европе". По ссылке подробности + видео https://ru.krymr.com/a/29085518.html
14. Празднование Международного женского дня в Крыму вылилось в пятидневные выходные - 8, 9, 10, 11 и 12 марта. Крымские ватные общественники оправданно считают, что это сделано с целью повышения явки на "выборах". Сейчас орки ездят по всем населенным пунктам, умоляя ватников прийти и проголосовать https://ru.krymr.com/a/29088479.html
P.S. "Щоб наша правда не пропала. Щоб наше слово не вмирало". Послушайте, как крымчанин, который воюет за Украину на Донбассе, читает стихи Тараса Григорьевича Шевченко КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Рашка это бешеная собака.
Речь идет о агентах, которых обменяли.
Лонсдейл, Филби, Винн, Абель, Пауэрс.
И ни СССР ни США с Великобританией никого не пытались убить.
Присутствовала некая этика, что ли.
В гібридну війну вже не тільки рашка вміє воювати!
"Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - сказал российский министр. Источник: https://censor.net.ua/n3054743
Странно, из его заявлений пропало слово рузафобия- наверное недостаток аргентинского кокса уже сказывается
лошадь единственное в мире животное в которое разрешено вбивать гвозди
И не поспоришь.......
может парнокопытных всех подковывают, особенно для горной местности...
а может и нет?
ой... еще блоху подковали... когда-то
Если долго не менять коня на переправе, то в итоге утонешь вместе с этим ё-б-аным конём
а химия - наука точная.
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызёшь своих удил?
Али ешь овса не вволю,
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебрены подковы,
Не злачёны стремена?"
Отвечает конь печальный:
"От того я присмирел,
Что я слышу топот дальний,
Трубный звук и пенье стрел,
От того я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и холе,
Светлой сбруей щеголять,
Что уж скоро враг суровый,
Сбрую всю мою возьмёт,
И серебрены подковы,
С лёгких ног моих сдерёт;
От того мой дух и ноет,
Что на место чепрака,
Кожей он твоей покроет,
Мне вспотевшие бока".
А. С. Пушкин
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Россия настолько большая страна, что голова у неё уже в будущем, а ж-опу всё ещё насилуют в сталинских застенках
"Вывсеврете ", как всегда.
Кокс пропал... Крембляди плачут,
Приключилася бяда...
" Настамнет", ну как обычно.
"Небросаеммысвоих "!!!
Как всегда, ну все привычно!!!
Просто Руцкий - это псих...
и на груди ее... могучей
сверкая в несколько рядов
одна медаль висела... кучей,
и та за выслугу годов.
И ведь действительно - искусственный интеллект *уйни не скажет.
Это к тому, что на росисе голова давно передала свои функции.
И это правильно, место свое помните, москали, факи вам в партнеры.
Даешь истерику и пропаганду.
Врет Лавров.Лондонский судья признал, что Литвиненко отравили Луговой и Ковтун, загадили полонием пол-Лондона. Россия Лугового не выдала, наоборот, убийца стал сенатором. В постановлении судьи было сказано, что Путин - педофил
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а если отбросить иронию,
кто то себе представляет ету его лошадино-кацапскую работу, на врать всю жизнь?
врать всегда и по любому поводу - знать что ты врешь и что ты последний
пононок и все равно врать?
не каждый бы смог - ета тварь научилась.