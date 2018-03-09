 В деле переговорщика Рубана будут еще другие подозреваемые, - глава СБУ

Как передает Цензор.НЕТ об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"Он (Владимир Рубан) просто исполнительный механизм в чужих руках. Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - заявил глава СБУ.
Грицак не назвал имен людей, причастных к делу Рубана.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Об этом сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на анонимные источники.
Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал. Чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой".
После сна мужчина заметил пропажу пистолета. Отмечается, что коллеги полицейского из Одесского облуправления хотят избежать огласки и пытаются найти его оружие.
Оооо... І рік ще тільки почався ))
Слава Україні.!!
Спустите пар , ватники и ватницы , так как с этого роя у вас не выйдет на****** я!
Здесь всеж идет война и в таких условиях все возможно, на всякое паскудство они готовы. Все же операция "шатун" у путлеровской сволочи всегда на уме.
https://www.youtube.com/watch?v=0ACV-Wy9xeo
смотреть обязательно всем, кто защищает рубана.