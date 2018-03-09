 В деле переговорщика Рубана будут еще другие подозреваемые, - глава СБУ

Как передает Цензор.НЕТ об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Он (Владимир Рубан) просто исполнительный механизм в чужих руках. Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - заявил глава СБУ.

Грицак не назвал имен людей, причастных к делу Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.