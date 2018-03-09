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Все про:Грицак Василий (319) Рубан Владимир (36)

 В деле переговорщика Рубана будут еще другие подозреваемые, - глава СБУ

В деле бывшего переговорщика по обмену заложников на Донбассе Владимира Рубана будут еще другие фигуранты.

Как передает Цензор.НЕТ об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Он (Владимир Рубан) просто исполнительный механизм в чужих руках. Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - заявил глава СБУ.

Грицак не назвал имен людей, причастных к делу Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054739
 
 
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"русвєсна"? Нафіга ви це лайно сюди ліпите?
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В поезде Одесса-Николаев сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции устроил стрельбу.
Об этом сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на анонимные источники.
Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал. Чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой".
После сна мужчина заметил пропажу пистолета. Отмечается, что коллеги полицейского из Одесского облуправления хотят избежать огласки и пытаются найти его оружие.
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якось невдало для путлєра рік 2018 почався. )))Сірі чьоловічкі без прапора, мельдонієві "спортсмени" сірого кольору, 13 місце, газовий програш у Стокгольмі, розхерачена ЧВК вагнера, отруэння Скрипаля (яке з часом буде мати резонанс не менший ніж отруєння Литвиненко), смачненькі санкції, і ті, що вже є, і наступні, про які заявили американці, декілька гепнувшихся літаків/гвинтокрилів збройних кацапських сил...
Оооо... І рік ще тільки почався ))
Слава Україні.!!
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Не вірю в цей соєвий цирк...
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Почитайте комментарии и поймёте , что цирк устроили тут ольгинцы, мураевцы , рыгоаналы и остальная антиукраинская шелупень , которая кроме слова ,, барыга ", ,, соевый" , ,, порохосос " больше ничего не знает , так как креилёвская методичка для этих колаборантов одна !
Спустите пар , ватники и ватницы , так как с этого роя у вас не выйдет на****** я!
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Вже нема ніяких "бариг" і "соєвих"! Українці визначились нарешті і зупинились на почесному імені шпигуну - Лоліта! У справі переговірника Рубана будуть ще інші підозрювані, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 4340
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это так решили лолитоЛохи после прочтения Рустави-2...?)))
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Чому вам не подобається це милозвучне ім'я? А то придумали, "барига"... Фу!
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, , ну , да , рубан , шо терминатор , легко замочил бы весь украинский полит-истеблишмент , , базару нету , , а шо так испугались то рошено-тепловизоро-геращенки ? , , у них же куча всяких гвардий и дружинников , , да и какого черта рубан палился с пулемето-гранатометами на кпп лугандонском ? , , в киеве мало пестиков-автоматов ? , , пашинского разоружили бы , и можно наступать на банковую , ящетаю ,,,
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Логики в выступлении Грицака нет. Даже если террористы выстрелят из миномета, то почему отвернутся западные друзья? Скорее, вот нам угрожают террористы, давайте нам деньги без антикоррупционного суда
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Ну а как с логикой у путлеровского ФСБ? Сенцову 20 лет присудили на Колыму. И какое обвинение "логическое", только послушайте: "Сенцов якобы хотел в Симферополе взорвать памятник ленину и тем самым вызвать подъем народа против путлеровских". Как Вам логика? И за такое 20 лет?
Здесь всеж идет война и в таких условиях все возможно, на всякое паскудство они готовы. Все же операция "шатун" у путлеровской сволочи всегда на уме.
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на жаль, під час війни, на поверхню вспливають не тільки героїзм, самопожертва та відданність, а ще й підлість, жадібність. Багато покидьків скористалися війною в країні. Дехто щоб нажитися на людському горі, дехто - для отримання політчних дивідендів. Навіть серед святого явища для України - волонтерства, не сталось виключень. Була така смішна-сумна історія, на початку 2017-го до моїх знайомих на "нуль" приїхали "волонтери", привезли мішок з теплим одягом (дуже холодно тоді ще було, я запєкалась розшукувати по всій Україні термоустілки для хлопців, і закуповувала ї сотнями), та декілька мішків з харчами. Приїхали ті "волонтери" відвантажили "передачки", попросили зфоткаться з хлопцями на фоні мішків, вигрузились та і поїхали собі. Вояки почали розбирати "добро" яке їм привезли на передок, один мішок був з картоплею, другий з морквою (у 2017-му цього добра вже в арміїї було хоч гузном їж), а от мішки з одягом виявились з сюрпризом, звідти дістали старі жіночі пальта та шапки, все страшне, вонюче, що і на ганчірря не піде. Хлопці наші з гумором, взяли та й нарядились в ті пальта, шапочки рожеві та хвартучки, і сфоткались, і викинули фотки на ФБ, щоб показати які є "волонтери". Та ще й прокоментували ті фото - типу "не треба їхати до нас щоб попіаритись".. Фото звісно було шокуючим, я сміялась так, що аж сльози котились з очей, і живіт потім болів. Та і всі сміялись з тих двох фоток, але сміялись крізь сльози. Так що, мораль така, не все тільки гарне вспливає на поверхню у страшні часи війн та революцій.
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В мордорі пукани рвуться через арешт Рубана: "арешт - підстава, звинувачення фантастичні, схожі на голлівудський бойовик" і таке ін. https://www.radiosvoboda.org/a/29089283.html
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так само як і в цензорівських зрадоботів та сектантів усіх апазіцьоних сект )) Співають в унісон просто.
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Вся правда о Владимер Рубан!!! Псевдо генерал, псевдо освободитель...

https://www.youtube.com/watch?v=0ACV-Wy9xeo

смотреть обязательно всем, кто защищает рубана.
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Іван Сулима , особисто я , як украінець , с вашим паскудним прокремлівським виразом ваної , не згоден , тому прошу вас не висловлюйтесь від імені всіх украінців , бо сто борцунів курченовських , які за гроші фюрера намагаються сковирнути Україну із середини , погоди в країні не зроблять ! А от таких , як ви ( аибачте) я не поважаю і вважаю , що ви не українець , а щось інше ! Не важко здогадатися , чим ви , дніпропетровець , тут зпймаєтесь і чиї вуха стирчать !
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1 чи 2 мільона виних у цьому ділі, план на скільки репресованних?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле переговорщика Рубана будут еще другие подозреваемые, - глава СБУ
 
 
 
 
 
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