 Я не верю, что главарь донецких террористов Захарченко снабжал Рубана оружием без ведома российских кураторов, - глава СБУ Грицак

Как передает Цензор.НЕТ об этом глава СБУ Василий Грицак заявил журналистам в пятницу в Киеве.

"Уважаемые граждане, вы верите в то, что Захарченко или Ташкент (Тимофеев) взяли на себя ответственность снарядить Рубана таким количеством оружия,...чтобы совершать в Киеве теракты и чтобы об этом не знали кураторы из Москвы? Что они (кураторы из Москвы) не дали санкцию на это? Ни я, ни кто-либо из сотрудников СБУ, следователей, процессуальных руководителей в это не верим", - сказал он.

В.Грицак сообщил, что 6 марта 2018 года В.Рубан через контрольно-пропускной пункт "Майорск" выехал на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. "Служба имеет обоснованные доказательства того, что террорист Захарченко и Тимофеев по прозвищу Ташкент причастны к подготовке кровавого теракта в украинской столице с применением оружия, в том числе российского происхождения", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перевозка оружия и задержание Рубана при пересечении линии разграничения. Оперативное ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.