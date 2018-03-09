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 Происшествия, Общество
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 Я не верю, что главарь донецких террористов Захарченко снабжал Рубана оружием без ведома российских кураторов, - глава СБУ Грицак

В Службе безопасности Украины предполагают, что незаконные действия руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана координировались из России.

Как передает Цензор.НЕТ об этом глава СБУ Василий Грицак  заявил журналистам в пятницу в Киеве.

"Уважаемые граждане, вы верите в то, что Захарченко или Ташкент (Тимофеев) взяли на себя ответственность снарядить Рубана таким количеством оружия,...чтобы совершать в Киеве теракты и чтобы об этом не знали кураторы из Москвы? Что они (кураторы из Москвы) не дали санкцию на это? Ни я, ни кто-либо из сотрудников СБУ, следователей, процессуальных руководителей в это не верим", - сказал он. 

В.Грицак сообщил, что 6 марта 2018 года В.Рубан через контрольно-пропускной пункт "Майорск" выехал на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. "Служба имеет обоснованные доказательства того, что террорист Захарченко и Тимофеев по прозвищу Ташкент причастны к подготовке кровавого теракта в украинской столице с применением оружия, в том числе российского происхождения", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перевозка оружия и задержание Рубана при пересечении линии разграничения. Оперативное ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева. 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054734
 
 
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О том,что Рубан агент РФ,я писал еще ТРИ ГОДА назад!!!
После того,как он вымогал деньги у матерей военнопленных!
И ему платили. Много платили. За разговор по сотику с сыном,матери отдавали последние деньги. Но сказав А,надо говорить и Б !
Кто все это время крышевал Рубана? Представитель президента Украины Медведчук.
Слышали про такого? И почему он не арестован? Потому,что кум Путлера,личный представитель Липецкой Жопы,а также,что наиболее важно,бизнес-партнер по продаже сжиженного газа из РФ в Украину в фирме на троих.....Ниссан Моисеев (помните как избили госохрана Гелетея журналистов за сьемки Медведчука и Моисеева,которого Медведчук привез из Москвы к Шоколадному Засранцу?)Медведчук и Порошенко!
Святая троица по разграблению Украины.
А теперь проследите цепочку в обратном варианте и получите........Порошенко!
Знаете чем силен был Сталин? Ему не лгали! А почему? Да потому,что в таком случае,под расстрел шел не только тот дурак,который ему солгал,но и те,кто его рекомендовал на высокую должность и те,кто рекомендовал этих,а самое главное,члены их семей.
Так кто там этого Рубана внедрил? Медвдедчук? А кто он такой? Представитель Порошенко.
Ларчик захлопнулся.
Всем привет и я гайджин. И да,на этих выборах,Липецкая Сволочь пролетит!!!
Обязательно пролетит. Слишком велика к нему ненависть украинцев,как бы не старались его холуи хохлы. Сегодня опять на фронте которого у Порошенко нет,убиты украинцы.
Честь им и слава! А мрази пусть давятся шоколадом. Ответки нет!!!
Но ответить придется. За каждого убитого.
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А что, это хороший индикатор: раз тролли здесь так возбудились и утроили потоки дерьма на украинскую власть - значит что-то сделано правильно, и этого уёбка с оружием таки правильно арестовали. Плохо нынче ольгинские работают: выдают себя очень топорной работой.
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Ого, в минстеце знают слово "индикатор"..сильно..
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почти как у Гайдара
Пришла зрада откуда не ждали...
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Зрада, что взяли на границе. Надо было проследить всю цепочку, где разгружали, кто получал. Наводчиков, заряжающих, стрелков, короче, всю банду покусителей на ваше правительство.
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Думаешь стреляли бы по правительству? Я думаю, что стреляли бы по нам
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Я не разделяю ваш народ и правительство.
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Ні, уважаімиє гражданє ну будуть вірити жодному слову ФСБУ, та тупорилого ідіота гріцацуєва Я не вірю, що ватажок донецьких терористів Захарченко постачав Рубана зброєю без відома російських кураторів, - глава СБУ Грицак - Цензор.НЕТ 2984
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Переведи с тро-ло-ло наречия, что имел сказать.
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Переклади з собачої, не розумію, що ти там пердонуло
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Человек незаменимого мертвечука, со слов лолиты, хотел поубивать всех с лолитой во главе. Отэто ересь. Еще с перлов коня и машки немытаяголова ржем
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Мы тоже не верим.
Брехне Конторы.
Сколько не лгите, а Барыге и его кагалу придется ответить за разворование и сдачу страны.
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рубан же он не один был... где бойко, левочкин, медведчук, мураев и т.д...и где эти все люди.)))
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грица-мудак..рифма..де ты раньше был.. любовниц оприходовал? что ты делаешь на государственной службе?
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реально.. в мене в сусідньому дворі в мужика автобус заднім склом пропагував поїздки до Криму ще пів року тому.. зняв козлина після скарг.. але пів року всім було пох
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Скорее Рубан, это Рейхстаг, который спецом подпалили
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это всё российский Шатун или Саакашвили с Курченко.
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а какое там такое особенное количество оружия? на десять минут боя
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Вы не поняли,глава службы безопасности просит нас поверить в то,что народ Украины такой же дурной как тот человек,что в сраных шкафах советского еще производства пытается провезти через КПП с собаками кучу мин.Далее он везет это через всю страну не показывая груз куче встречающихся дорожных вымогателей и приехав устанавливает в районе станции гидропарк миномет и оттуда стреляет лично по его величеству.
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Логики в выступлении Грицака нет. Даже если террористы выстрелят из миномета, то почему отвернутся западные друзья? Скорее, вот нам угрожают террористы, давайте нам деньги без антикоррупционного суда
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"Я не вірю ..." , і це каже голова СБУ ? Та він повинен фактами оперувати, а не своїми особистими припущеннями !
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А я не верю,
что рубан решился бы провезти машину с бонбами через укр кпп
без крыши грицака и сбу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯ не верю, что главарь донецких террористов Захарченко снабжал Рубана оружием без ведома российских кураторов, - глава СБУ Грицак
 
 
 
 
 
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