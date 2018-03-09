 Я не верю, что главарь донецких террористов Захарченко снабжал Рубана оружием без ведома российских кураторов, - глава СБУ Грицак

Как передает Цензор.НЕТ об этом глава СБУ Василий Грицак заявил журналистам в пятницу в Киеве.
"Уважаемые граждане, вы верите в то, что Захарченко или Ташкент (Тимофеев) взяли на себя ответственность снарядить Рубана таким количеством оружия,...чтобы совершать в Киеве теракты и чтобы об этом не знали кураторы из Москвы? Что они (кураторы из Москвы) не дали санкцию на это? Ни я, ни кто-либо из сотрудников СБУ, следователей, процессуальных руководителей в это не верим", - сказал он.
В.Грицак сообщил, что 6 марта 2018 года В.Рубан через контрольно-пропускной пункт "Майорск" выехал на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. "Служба имеет обоснованные доказательства того, что террорист Захарченко и Тимофеев по прозвищу Ташкент причастны к подготовке кровавого теракта в украинской столице с применением оружия, в том числе российского происхождения", - заявил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
После того,как он вымогал деньги у матерей военнопленных!
И ему платили. Много платили. За разговор по сотику с сыном,матери отдавали последние деньги. Но сказав А,надо говорить и Б !
Кто все это время крышевал Рубана? Представитель президента Украины Медведчук.
Слышали про такого? И почему он не арестован? Потому,что кум Путлера,личный представитель Липецкой Жопы,а также,что наиболее важно,бизнес-партнер по продаже сжиженного газа из РФ в Украину в фирме на троих.....Ниссан Моисеев (помните как избили госохрана Гелетея журналистов за сьемки Медведчука и Моисеева,которого Медведчук привез из Москвы к Шоколадному Засранцу?)Медведчук и Порошенко!
Святая троица по разграблению Украины.
А теперь проследите цепочку в обратном варианте и получите........Порошенко!
Знаете чем силен был Сталин? Ему не лгали! А почему? Да потому,что в таком случае,под расстрел шел не только тот дурак,который ему солгал,но и те,кто его рекомендовал на высокую должность и те,кто рекомендовал этих,а самое главное,члены их семей.
Так кто там этого Рубана внедрил? Медвдедчук? А кто он такой? Представитель Порошенко.
Ларчик захлопнулся.
Всем привет и я гайджин. И да,на этих выборах,Липецкая Сволочь пролетит!!!
Обязательно пролетит. Слишком велика к нему ненависть украинцев,как бы не старались его холуи хохлы. Сегодня опять на фронте которого у Порошенко нет,убиты украинцы.
Честь им и слава! А мрази пусть давятся шоколадом. Ответки нет!!!
Но ответить придется. За каждого убитого.
Пришла зрада откуда не ждали...
Брехне Конторы.
Сколько не лгите, а Барыге и его кагалу придется ответить за разворование и сдачу страны.
что рубан решился бы провезти машину с бонбами через укр кпп
без крыши грицака и сбу.