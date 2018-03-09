 Amnesty International призывает расследовать нападения на маршах за права женщин

Как сообщает Цензор.НЕТ, в пресс-релизе организации отмечается, что8 марта в Киеве и регионах Украины состоялись публичные акции к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации.

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"Сразу в четырех городах их участники сами стали жертвами насильственных нападений", - отмечает Amnesty International Украина.

По их данным, в Киеве от нападений пострадали по меньшей мере пять человек. "Двух женщин избили и облили зеленкой. Журналисту Богдану Новаку и еще одному участнику акции распылили в лицо перечный газ. У нескольких участников марша силой отобрали и растоптали плакаты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Ужгороде участниц феминистской акции за права женщин облили красной краской, одна из участниц получила химический ожог глаз. Во Львове неизвестные напали на участников марша и пытались облить их краской. Патрульные задержали нескольких нападающих.

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"По состоянию на 22:00 8 марта появились сообщения о других нападениях на участников публичных акций - во Львове и Мариуполе", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше - неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.