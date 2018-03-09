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 Медведчук рискнул ценным кадром, которого холил и лелеял с 2014 года, - Тымчук о задержании Рубана

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "НФ" Дмитрий Тымчук утверждает, что за оружием в ОРДО Владимира Рубана отправил его шеф Виктор Медведчук.

Об этом написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Попытка Рубана провезти с Донбасса партию оружия, пресеченная СБУ, – это, безусловно, маленькая победа над "пятой колонной", в данном случае – над "командой" Медведчука. Вопрос в том, для чего предназначалось это оружие и боеприпасы, и зачем Медведчук рискнул таким своим ценным кадром, как Рубан, которого он холил и лелеял с 2014 года, чтобы вывезти эту партию оружия именно сейчас", - написал нардеп.

Он добавил, что по данным группы ИС, ранее "Рубан предпочитал для проникновения в "Л/ДНР" и назад "кабаньи тропы" в обход блокпостов (по ним, кстати, и таскал в Донецк некоторых наших народных депутатов, "никак не связанных с Медведчуком"). Однако в этот раз поперся через КПВВ – видно, задача была срочной".

Тымчук также подчеркнул, что со стороны боевиков Рубан прошел "контроль" на блокпостах без проблем.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.

Медведчук рискнул ценным кадром, которого холил и лелеял с 2014 года, - Тымчук о задержании Рубана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054673
 
 
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К такой мрази можно Женевскую Конвенцию и не применять.
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а при чем тут конвенция вообще? она ж распространяется на военнопленньіх, коим рубик никак не является.
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От безнаказанности обнаглел. И что то я очень сомневаюсь что ето была первая его такая поездка как и очень сомневаюсь что все ето делалось под прикрытием властей.
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так это он сторонникам Саакашвили оружие вез...Не? Ну тогда Семенченко...Делаем ставки, что придумает соевая шобла...
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Как почему сейчас? У хомячков 18 числа последний бой с барыгами...
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