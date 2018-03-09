 Полиция выясняет обстоятельства избиения нардепа Левченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, предварительно известно, что у гаражного кооператива произошло столкновение.

Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало.

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Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее об избиении сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.