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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:избиение (9145) Нацполиция (7042) Левченко Юрий (13)

 Полиция выясняет обстоятельства избиения нардепа Левченко

Инцидент произошел на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей. В настоящее время народный избранник не обращался с заявлением об избиении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, предварительно известно, что у гаражного кооператива произошло столкновение.

Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Левченко избили в Киеве, - депутат Киевсовета Кутняк. ФОТО

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее об избиении сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Источник: https://censor.net.ua/n3054672
 
 
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Боксер - сволочь похуже Лени-Космоса.
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Обстоятельство одно:
Не было оружия, чтобы ответить нападавшим. Остальное - следствие.
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Секреты «Межигорья» Виталия Кличко: есть даже дебаркадер, как у Януковича (фото)

Почти 9 гектаров живописного соснового леса, 15 служебных сооружений, которые обслуживают одного человека. И конечно же, его гостей. На участке есть баня, дом на 780 кв. метров, гостевой дом, постройки на берегу, домик прислуги, домик охраны и даже яхт-клуб. Но чтобы прогуляться по береговой линии вдоль Киевского моря, необходимо преодолеть высокий забор, который установлен тут незаконно. Береговая линия здесь - закрытая территория, достраивают новый дебаркадер. https://www.facenews.ua/articles/2018/319561/
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Ну может теперь Свобода будет более активно участвовать в акциях протеста ,если нет то на них можно ставить КРЕСТ !!!
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Свобода проект хуйла, во главе с комсомольцем Тягнибоком.
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Пусть лучше в Киевсовете против застройки голосуют. Так нет же - ВСЕ дерибанят киевскую землю, включая "Самопомощь".
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боксер - фірташевське лайно. Не забувайте, він народився і виріс в хуйлостані, тож менталітет у нього саме кацапський, тобто красти і брехати - норма" Типовий приклад це російський ахвіцер Тетерук, який вдарив жінку бутилкою (?!) Він теж народився і виріс в хуйлостані, а у них там це норма.
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Чует мое сердце что боксэр-губошлеп плохо кончит.
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Вот он то как раз кончит хорошо - в Германию - США к детям сбежит.
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Бежать будете вы , прокреилёвские холуи от своей тени , а Кличку незачем бежать , запомните !
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петро ссыт даже из своего дворца выйти. нагнал в киев армии ментов и порхоботов
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