 Полиция выясняет обстоятельства избиения нардепа Левченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, предварительно известно, что у гаражного кооператива произошло столкновение.
Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало.
Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее об избиении сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.
Не было оружия, чтобы ответить нападавшим. Остальное - следствие.
Почти 9 гектаров живописного соснового леса, 15 служебных сооружений, которые обслуживают одного человека. И конечно же, его гостей. На участке есть баня, дом на 780 кв. метров, гостевой дом, постройки на берегу, домик прислуги, домик охраны и даже яхт-клуб. Но чтобы прогуляться по береговой линии вдоль Киевского моря, необходимо преодолеть высокий забор, который установлен тут незаконно. Береговая линия здесь - закрытая территория, достраивают новый дебаркадер. https://www.facenews.ua/articles/2018/319561/