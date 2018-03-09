EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  495  15
Материалы по теме:
Все про:квоты (127) Порошенко (14434) украинский язык (561) язык (3296)

 Языковой закон Кивалова-Колесниченко должен был завершить черное дело Валуевского циркуляра и Эмского указа, - Порошенко

Президент Петр Порошенко с удовлетворением воспринял решение Конституционного суда Украины, который 28 февраля признал неконституционным и отменил закон "Об основах государственной языковой политики" (т.н. закон Кивалова-Колесниченко).

Об этом президент рассказал в пятницу во время награждения лауреатов Шевченковской премии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Накануне нынешних Шевченковских дней Конституционный суд признал неконституционным языковой закон 2012 года. По тайному замыслу его авторов, явных и закулисных, закон должен был завершить черное дело творцов Валуевского циркуляра, дело творцов Эмского указа. А Конституционный суд только выписал свидетельство о смерти этого преступного акта. Де-факто конец наступил этому акту еще несколько лет назад", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко

Порошенко сказал, что за время, которое закон Кивалова-Колесниченко провел к Конституционном суде, законодательство прошло далеко вперед в плане укрепления позиций украинского языка в разных сферах общественной жизни.

Президент напомнил о квотах на украинский язык на радио, на телевидении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы выполняют языковые квоты в среднем на 98%, - Нацсовет ТРВ

"Можем с надеждой говорить о восстановлении национального кинематографа. И возрождается он именно на украинском языке. В прошлом году при государственной поддержке была завершена съемка 47 разножанровых фильмов. В этом году на кинопроизводство выделено почти миллиард гривен, это в два раза больше по сравнению с предыдущим", - сказал Порошенко.

Президент также отметил позитивную роль политического решения ограничить импорт книг из России в развитии отечественного книгоиздания. "Украинских книг становится все больше. Выросли и объемы переводной литературы. Люди все больше читают по-украински", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3054671
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя, досить піаритися - смали вже!
 показать весь комментарий
 
 
Если непиарится,ты же самый первый будешь возмущатся ,что президент ничего неделает.
Пиарятся все.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а почему тогда оно ни распиарило свой мальдивский вояж или панамские офшоры ??? Языковой закон Кивалова-Колесниченко должен был завершить черное дело Валуевского циркуляра и Эмского указа, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5007
 показать весь комментарий
 
 
Это распиарили и без него.
Прчитай что такое офшоры,у Пороха легальный бизнес.
 показать весь комментарий
 
Єдине що воно вміє Це гарно вішати лапшину на вуха людей.
 показать весь комментарий
 
Страна, в полной ж..пе, осталось языком заниматься...О реальном дефолте, как-то несподручно вещать... Языковой закон Кивалова-Колесниченко должен был завершить черное дело Валуевского циркуляра и Эмского указа, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6631
 показать весь комментарий
 
Нехер было Януковча выбирать,страна в жопе была еще летом 2013 года,сейчас последствия после правления страной донецкой воровской банды.
 показать весь комментарий
 
 
Такой Суд, что ему на банковой скажут, то они и Примут решение. Дальше там окажется Закон об антикорупционном суде, расматриваться будет ГОД, а петя будет сопли жевать де мол ОН тут не причём. Как все хорошо устроено в этом РЕЖИМЕ бюрокракии и функционеров.
 показать весь комментарий
 
 
А этот закон принимали случайно не тогда,когда петя был министром у Януковича ??? Языковой закон Кивалова-Колесниченко должен был завершить черное дело Валуевского циркуляра и Эмского указа, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3461
 показать весь комментарий
 
 
Петя был министром экономики, а не языка. Но свой язык тогда в жопу засунул. Мовний закон Ківалова-Колесніченка мав завершити чорну справу Валуєвського циркуляра та Емського указу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6354
 показать весь комментарий
 
порошенко не пустили к памятнмку шевченко втирать статистам и нагнанной массовке пенсов очередые перемоги та здобутки великого пьотра. вместо этого трусливая лживая тварина вещала о потужных досягненнях из музея шевченко. зассал придти к настоящим людям
 показать весь комментарий
 
Это который циркуляр от циркуля не отличит?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯзыковой закон Кивалова-Колесниченко должен был завершить черное дело Валуевского циркуляра и Эмского указа, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх