 Языковой закон Кивалова-Колесниченко должен был завершить черное дело Валуевского циркуляра и Эмского указа, - Порошенко

Об этом президент рассказал в пятницу во время награждения лауреатов Шевченковской премии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Накануне нынешних Шевченковских дней Конституционный суд признал неконституционным языковой закон 2012 года. По тайному замыслу его авторов, явных и закулисных, закон должен был завершить черное дело творцов Валуевского циркуляра, дело творцов Эмского указа. А Конституционный суд только выписал свидетельство о смерти этого преступного акта. Де-факто конец наступил этому акту еще несколько лет назад", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко

Порошенко сказал, что за время, которое закон Кивалова-Колесниченко провел к Конституционном суде, законодательство прошло далеко вперед в плане укрепления позиций украинского языка в разных сферах общественной жизни.

Президент напомнил о квотах на украинский язык на радио, на телевидении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы выполняют языковые квоты в среднем на 98%, - Нацсовет ТРВ

"Можем с надеждой говорить о восстановлении национального кинематографа. И возрождается он именно на украинском языке. В прошлом году при государственной поддержке была завершена съемка 47 разножанровых фильмов. В этом году на кинопроизводство выделено почти миллиард гривен, это в два раза больше по сравнению с предыдущим", - сказал Порошенко.

Президент также отметил позитивную роль политического решения ограничить импорт книг из России в развитии отечественного книгоиздания. "Украинских книг становится все больше. Выросли и объемы переводной литературы. Люди все больше читают по-украински", - сказал он.