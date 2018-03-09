 В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом он сообщил в ходе своего выступления по случаю 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

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"В ближайшее время подпишу Указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка.

Он отметил, что впереди "десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми".

"В то же время я должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки", - сказал он, подчеркнув, что бороться за украинский язык это значит не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти, а это "значит покупать украиноязычные книги, подписываться на украиноязычные газеты, отдавать предпочтение украиноязычным версиям сайтов, и главное - говорить на нем, говорить, и еще раз говорить".

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"Каждый должен пройти свой путь к языку, как, например, двадцать лет назад сделал это я. Мой украинский - мой сознательный выбор вернуться к родному языку, был сделан уже в довольно зрелом возрасте", - резюмировал Президент.