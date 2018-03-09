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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (14434) украинский язык (561) Шевченко Тарас (204)

 В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подпишет Указ об укоренении статуса государственного языка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом он сообщил в ходе своего выступления по случаю 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

...

"В ближайшее время подпишу Указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка.

Он отметил, что впереди "десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми".

"В то же время я должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки", - сказал он, подчеркнув, что бороться за украинский язык это значит не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти, а это "значит покупать украиноязычные книги, подписываться на украиноязычные газеты, отдавать предпочтение украиноязычным версиям сайтов, и главное - говорить на нем, говорить, и еще раз говорить".

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"Каждый должен пройти свой путь к языку, как, например, двадцать лет назад сделал это я. Мой украинский - мой сознательный выбор вернуться к родному языку, был сделан уже в довольно зрелом возрасте", - резюмировал Президент.

В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054670
 
 
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Главное НЕ_БОРИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ.
Золотой ты наш Благодетель.

Коррупция уничтожает Украину, Паразиты при власти выдоят ВСЁ и уедут Закордон, а Мы останемся в нищей Вымотаной стране.
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брехло. що заважало це зробити до цієї порожньої заяви? щур. в ньому українського нуль.
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Спивун, ты в курсе чем закон отличается от указа?
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не мели дурниць. Законопроект - це одне, а указ це інше. Указ президента можна написати за лічені години..при сильному бажанні
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Разумеется. И главный хранитель регламенту В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7399 Андрюша Паюбий. В ВР сотни законопроектов, которые просто не включают в повестку дня.
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Ворами и барыгами займись - лингвист шакаладный
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Брось. В Пейсбуке или где он там с народом общается - укорінення
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курченка притиснули рубана взяли звинувачення підготовка терактів в києві ! троляки аж усираються ! що до посилення української мови то саме при порошенку важко переоцінити вклад в цю справу !тримаймося українці наша сила в єдності
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Кто-то влез в аккаунт дмытрыка. Он без ошибок слово пиво написать не может
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А венок к памятнику Т.Г. Шевченко не возложил. С народом встретится забоялся. Первый случай за всю независимость Украины, однако! А в прошлом году со всей свитой был.
В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4367
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То не народ, то збіговисько корисних кацапам ідіотів
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Это ты о киянах и гостях столицы, собравшихся сегодня у памятника Шевченко?
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Главное НЕ_БОРИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ. Золотой ты наш Благодетель.
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"Мать його за ногу!"... "Цензор"! У вас коли ідіотство перестануть писать? Вашим перекладачам з редакторами, "матів" нагнуть, чи-що? Порошенко пише на сайті: "Віддавати превагу україномовним версям сайтів...", а Ваші "грамотії" пишуть, з посиланням на нього, "...отдавать предпочтение русскоязычным версиям сайтов...". Це провокація, саботаж, чи просте нехлюйство???!!!
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Модераторы и журналисты тоже люди, могут ошибаться. Но и провокаторы бывают. Скинь тепретензии на СФ, посмотрим, что они вам ответят
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Це редакційна політика. Хто дівчинці платить той її і танцює, а платить Іцик Клопомойський.
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Это он уже сам с собой переписывается? В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5817
В ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9
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))) Танюха - здарова! Як сьогодні в тебе маразматичне натхнення?
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Як і у твоєї дружини та дочки, а чому питаєш, сепарок?)))))
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Патамушта вчора ніхто сажу не потрусив, ось і біситься.
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Подкацапники йули-хуйла, а ведь кроме Порошенко ни один политик в Украине ничего не сделал для защиты украинского языка.
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Принятый в 2012 году коалицией рыг и комуняк закон Колисниченко-Пидрахуя требовал внедрения в жисть и финансирование в соответствие с бюджетом Украины. Мимо министерства экономики, возглавлять которое Янукович доверил своему верному соратнику Порошенко, пройти он не мог. Расскажи нам, бот, как воплощением норм закона, дающего неограниченные права мордовскому наречию, твой идол защищал украинский
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Это не поможет.., бежать на испанскую виллу, всё равно прийдётся...
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Этому "человеку" можно верить в одном случае ЕСЛИ ЛОХ., Этому человеку можно верить,Этому человеку можно верить,Этому человеку можно верить
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"отдавать предпочтение русскоязычным версиям сайтов"

Так и сказал?
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Такое длинное слово "русскоязычным" в бессознательном состоянии не наберёшь
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Ты петя,скоро кроме как показания ,типа"с моих слов записано верно",НИЧЕГО подписывать не будешь ... Найближчим часом підпишу Указ про вкорінення та зміцнення державного статусу української мови, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6948
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Это шо, типа предвыборный пиар? Эти 3.14дерасты перед каждыми выборами вытягивают из затертой колоды два мелких козыря - Украинский язык- державна мова! И пенсии пенсионерам. Та е"б-жееж вашу мать ! У народа уже аллергия на это! Упоротое стадо депутатов и президент уже давно живут отдельной жизнь от народа Украины.
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А може спочатку займемося економікою, створенням нових робочих місць, подоланням бідності тощо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время подпишу Указ об укоренении и укреплении государственного статуса украинского языка, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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