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 Политика Украины, Общество
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 Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время находится в музее Т.Г.Шевченко. Бульвар Т.Шевченко перекрыт.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Правоохранители перекрыли бульвар Т. Шевченко в центре Киева, поскольку Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время находится в музее Т.Г.Шевченко.

Мэр Конотопа и еще около 30 человек намеривались подойти к музею Шевченко, чтобы поговорить с Президентом, однако правоохранители их не пустили. В настоящее время они ищут обходные пути.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 01
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 02
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 03
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 04
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 05
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 06
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 07
Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева 08
Фото: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3054667
 
 
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Политики ходят в народ только по большой нужде.
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в народ ходили депутаты
лишь только по большой нужде
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проспал... кучерявый?
надо было, как в прошлый раз, на рассвете, без объявления войны... кинуть букет под памятник, сделать пару селфи с печальной ижжожной рожей и быстро драпать... пока Киев не проснулся...
а так...всю торжественность момента поломали народные массы... не прет, однако пеце...
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То Хам так робив. А потім приходили люди і ті квіти викидали на смітник.
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точно!
но и этот от папередника не далеко отбежал...
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это не правоохранители - а генетический мусор Барыги.
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Рашка прилагает максимальные усилия для внесения раздора в украинское общество. Памятуя уроки украинской истории, следует осознавать, что склоки и конфликты, безудержная критика и вера в собственную непогрешимость уже не раз лишали украинцев собственного государства, и тут уж лучше закрыть глаза на несовершенство власти, чем потерять державу, как это уже не раз бывало в украинской истории.
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"и тут уж лучше закрыть глаза на несовершенство власти" -- хрен вам)
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Господи яка ж це ганьба на весь Світ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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