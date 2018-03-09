 Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Правоохранители перекрыли бульвар Т. Шевченко в центре Киева, поскольку Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время находится в музее Т.Г.Шевченко.
Мэр Конотопа и еще около 30 человек намеривались подойти к музею Шевченко, чтобы поговорить с Президентом, однако правоохранители их не пустили. В настоящее время они ищут обходные пути.
лишь только по большой нужде
надо было, как в прошлый раз, на рассвете, без объявления войны... кинуть букет под памятник, сделать пару селфи с печальной ижжожной рожей и быстро драпать... пока Киев не проснулся...
а так...всю торжественность момента поломали народные массы... не прет, однако пеце...
но и этот от папередника не далеко отбежал...