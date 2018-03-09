 Правоохранители перекрыли бульвар Шевченко в центре Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Правоохранители перекрыли бульвар Т. Шевченко в центре Киева, поскольку Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время находится в музее Т.Г.Шевченко.

Мэр Конотопа и еще около 30 человек намеривались подойти к музею Шевченко, чтобы поговорить с Президентом, однако правоохранители их не пустили. В настоящее время они ищут обходные пути.

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Фото: Олег Богачук