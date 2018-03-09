 Реестр случаев домашнего насилия противоречит международным стандартам, - уполномоченный по гендерным вопросам Левченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадське радіо" рассказала правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

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"Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола еще даже не создан. Более того, для его создания нужно создать государственное предприятие, которое будет заниматься его ведением", - говорит Левченко.

Она напоминает, что в реестр должна быть внесена информация о персональных данных пострадавшего и обидчика, условия случая насилия, действия, которые были совершены для предотвращения и защиты, а также данные о лице, сообщившем о случае насилия.

"Реестр должен быть конфиденциальным, то есть к нему имеет доступ только определенный круг лиц, но этот круг очень широк. И этот вопрос конфиденциальности является неоднозначным, так как лицо, имеющее доступ, может быть соседкой, кому-то об этом расскажет, и вот - об этом уже все знают. И если, допустим, обидчик узнает о лице, сообщившем о факте насилия в семье, это ставит под угрозу жизнь этого человека, потому что обидчик будет мстить", - говорит Левченко.

Правительственній уполномоченній говорит, что это особенно критично для небольших городов и сел, где все всех знают.

"Поэтому, фактически, мы имеем дальнейшую стигматизацию пострадавших, опасность огласки информации о них, которая потом будет очень долго отражаться на их судьбы, особенно, если речь идет о сельской местности, районныї центрах или небольших городах, где люди знают друг друга. После этого работодатели могут безосновательно отказывать людям в получении работы, поэтому мы можем говорить о потенциальной дискриминации таких лиц", - добавила Левченко.

Еще одним моментом, который может быть проблемным в процессе реализации закона, по мнению Левченко, могут стать бюрократические процедуры.

"Все, кто на местном уровне ответственные за противодействие домашнему насилию, только и будут заниматься этим реестром: пересылать информацию из одной структуры в другую, заполнять что-то тому подобное. И вместо реальной помощи пострадавшим мы получим уменьшение количества обращений к государственным структурам, в правоохранительные органы, потому что сегодня условием получения помощи является занесение информации о пострадавших в единый реестр", - комментирует Левченко.

Она считает такой реестр нецелесообразным, поскольку он направлен не на улучшение помощи пострадавшим, а является тратой сил и средств, а также противоречит международным стандартам.

"Да, Стамбульская конвенция говорит о необходимости сбора данных, но речь идет об общих данные, а не о персональных данных пострадавших", - подітожила Левченко.