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 Политика Украины, Общество
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Все про:насилие (161) реестр (133) Левченко Екатерина (3)

 Реестр случаев домашнего насилия противоречит международным стандартам, - уполномоченный по гендерным вопросам Левченко

Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" предусматривает создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола. Однако существование этого реестра несет очень много угроз для пострадавших и тех, кто сообщил о насилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадське радіо" рассказала правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

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"Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола еще даже не создан. Более того, для его создания нужно создать государственное предприятие, которое будет заниматься его ведением", - говорит Левченко.

Она напоминает, что в реестр должна быть внесена информация о персональных данных пострадавшего и обидчика, условия случая насилия, действия, которые были совершены для предотвращения и защиты, а также данные о лице, сообщившем о случае насилия.

"Реестр должен быть конфиденциальным, то есть к нему имеет доступ только определенный круг лиц, но этот круг очень широк. И этот вопрос конфиденциальности является неоднозначным, так как лицо, имеющее доступ, может быть соседкой, кому-то об этом расскажет, и вот - об этом уже все знают. И если, допустим, обидчик узнает о лице, сообщившем о факте насилия в семье, это ставит под угрозу жизнь этого человека, потому что обидчик будет мстить", - говорит Левченко.

Правительственній уполномоченній говорит, что это особенно критично для небольших городов и сел, где все всех знают.

"Поэтому, фактически, мы имеем дальнейшую стигматизацию пострадавших, опасность огласки информации о них, которая потом будет очень долго отражаться на их судьбы, особенно, если речь идет о сельской местности, районныї центрах или небольших городах, где люди знают друг друга. После этого работодатели могут безосновательно отказывать людям в получении работы, поэтому мы можем говорить о потенциальной дискриминации таких лиц", - добавила Левченко.

Еще одним моментом, который может быть проблемным в процессе реализации закона, по мнению Левченко, могут стать бюрократические процедуры.

"Все, кто на местном уровне ответственные за противодействие домашнему насилию, только и будут заниматься этим реестром: пересылать информацию из одной структуры в другую, заполнять что-то тому подобное. И вместо реальной помощи пострадавшим мы получим уменьшение количества обращений к государственным структурам, в правоохранительные органы, потому что сегодня условием получения помощи является занесение информации о пострадавших в единый реестр", - комментирует Левченко.

Она считает такой реестр нецелесообразным, поскольку он направлен не на улучшение помощи пострадавшим, а является тратой сил и средств, а также противоречит международным стандартам.

"Да, Стамбульская конвенция говорит о необходимости сбора данных, но речь идет об общих данные, а не о персональных данных пострадавших", - подітожила Левченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3054665
 
 
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Примерно половина женщин, подвергшихся насилию в семье, после того, как правоохранители, получив от них жалобу, начинают разбирательство "по закону", начинают скулить", что "Не надо его наказывать, может одумается, я думала - вы его просто попугаете, не оставляйте детей без отца....". И так далее... Товарищ говорил: "После подобного хочется ей, дуре, в рожу плюнуть, или "нахер" послать... Тридцать раз подумаешь, прежде, чем заявление такое принимать...".
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а думать не надо..поступай по закону и плевать не придется..
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"а думать не надо..поступай по закону и плевать не придется"

руками таких уебанов диктаторы творят самые страшные зверства на планете...
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шо то я не видел такого в сша..а там все по закону..а не понятиям..
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в Украине "законы" пишутся под диктовку олигархов со всеми вытекающими...

или, как в данном случае, закон пропихиваемый обоссанной Луценчихой - просто тупой сучке захотелось удовлетворить свои амбиции и самоутвердиться...
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Ага... Меня одна такая нанимала, чтобы я её мужа в суде защищал, когда на него админпротокол составили, за "мелкое хулиганство" - по пьянке морду ей набил... Сама ментов вызвала... Мне самому "нахер" её послать хотелось... (отмазался, что в тот день другое дело было. О том, что рассмотрение - после обеда, промолчал...)
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Пришлось когда-то участвовать в походе по усмирению мужика, гонявшего постоянно жену по квартире. Сплотились сразу вдвоём против всех "походчиков" и чуть топором не гнали. Реєстр випадків домашнього насильства суперечить міжнародним стандартам, - уповноважена з гендерних питань Левченко - Цензор.НЕТ 5243Правда, потом тише стали.
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Сидят эти чиновники и а бы шото языком ляпнуть . да за зарплатой сбегать
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Создать целое предприятие по внесению в реестр? Нонсенс! Предлагаю дополнительно создать госреестр интимных охов-ахов, пуков и походов в туалет.
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Вай-вай-вай, какой ужас! По этой логике нельзя вообще сообщать о каких-либо правонарушениях, а так же нельзя соглашаться на свидетельские показания, т.к. это опасно для жизни.
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Хм. Вот соседка заявила, что ей кажется, что за закрытыми дверями соседей что-то происходит. И человек без суда попал в какой-то темный реестр. А дальше его не берут на работу и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеестр случаев домашнего насилия противоречит международным стандартам, - уполномоченный по гендерным вопросам Левченко
 
 
 
 
 
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