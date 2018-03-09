 Россия работает на Балканах, а НАТО оставило регион без внимания. Именно там могут возникнуть проблемы, - Скапаротти

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом он заявил 8 марта во время выступления в комитете Сената США по вооружению.

"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран Черногория с прошлого года стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с наращиванием военного потенциала РФ, НАТО расширил военное присутствие в странах Балтии, - глава военного комитета Альянса Павел

Черногорские власти заявляли, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 году накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.

Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.