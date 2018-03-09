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Все про:Балканы (23) НАТО (5678) угрозы (544) Скапаротти (8)

 Россия работает на Балканах, а НАТО оставило регион без внимания. Именно там могут возникнуть проблемы, - Скапаротти

Главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти предупреждает, что Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны России, и что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода",  об этом он заявил 8 марта во время выступления в комитете Сената США по вооружению.

"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран Черногория с прошлого года стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с наращиванием военного потенциала РФ, НАТО расширил военное присутствие в странах Балтии, - глава военного комитета Альянса Павел

Черногорские власти заявляли, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 году накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.

Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.

Источник: https://censor.net.ua/n3054663
 
 
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Там де ступає нога рашистів , там розруха , кров та сльози матерів ! Будьте прокляті , кляті фашисти московії на віки !
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довго збираєтесь панове з НАТО!
так кацяпи будуть у вас панувати, а ви будете збиратися!
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Куди тільки москалі свого носа не пхають...
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росия Работать не умет, НО воевать это они мастаки. Страна разрушителей.
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А что толку что быдло рюсскае везде нос вонючий суёт?где то в дярёвне Дрочилово или городе Зажопинске крысы кремля богаче стали на 5 рублей и плюс 1 акция Газпрома на рыло?
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Сенатор, из этого быдла хорошее пушечное мясо получается.
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У відповідь на запитання законодавців стосовно твердження президента росії володимира путіна про те, що його країна володіє арсеналом нових, "нездоланних" ядерних озброєнь Гайтен сказав: "Ми готові до всіх наявних загроз, і ніхто не повинен сумніватися в цьому".
"Вони (російські імперіалісти - ред.) не можуть нічого зробити, крім масивної атаки проти нашої країни, на яку ми не змогли б відповісти. До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим курсом", - додав він.
У свою чергу заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд в ході слухань заявив, що заяви путіна "хоча і не стали несподіванкою, але все ж викликали розчарування".
"Ми стурбовані деякими положеннями доктрини, які виходять від Росії, розмовами про ранню ескалацію, посиленням ролі ядерних засобів в конфлікті", - заявив Руд.
До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим курсом

Росія працює на Балканах, а НАТО залишило регіон без уваги. Саме там можуть виникнути проблеми, - Скапаротті - Цензор.НЕТ 814 caxip

росия Работать не умет, НО воевать это они мастаки. Страна разрушителей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия работает на Балканах, а НАТО оставило регион без внимания. Именно там могут возникнуть проблемы, - Скапаротти
 
 
 
 
 
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