 Россия работает на Балканах, а НАТО оставило регион без внимания. Именно там могут возникнуть проблемы, - Скапаротти

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом он заявил 8 марта во время выступления в комитете Сената США по вооружению.
"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.
Одна из балканских стран Черногория с прошлого года стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.
Черногорские власти заявляли, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 году накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.
Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.
так кацяпи будуть у вас панувати, а ви будете збиратися!
"Вони (російські імперіалісти - ред.) не можуть нічого зробити, крім масивної атаки проти нашої країни, на яку ми не змогли б відповісти. До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим курсом", - додав він.
У свою чергу заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд в ході слухань заявив, що заяви путіна "хоча і не стали несподіванкою, але все ж викликали розчарування".
"Ми стурбовані деякими положеннями доктрини, які виходять від Росії, розмовами про ранню ескалацію, посиленням ролі ядерних засобів в конфлікті", - заявив Руд.
До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим курсом
caxip
росия Работать не умет, НО воевать это они мастаки. Страна разрушителей.