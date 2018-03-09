 Сегодня в Киеве, прочитав стихи Шевченко, можно проехать в метро бесплатно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Метрополитена".
"Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украину и украинцев силой своих стихов. 9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса Шевченко каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях метро "Тараса Шевченко" и "Майдан Незалежности" продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мні тринадцятий минало ..." или другого любимого стихотворения - не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через турникет", - сказано в сообщении.
"Ждем всех Шевченкофилов 9 марта в киевском метрополитене:
10.00 -11.30 - станция "Тараса Шевченко"
12.00 - 14.00 - станция "Майдан Незалежности"", - добавили в ведомстве.
Путин - другое дело. Это чмо угрожает всему миру.
Хохмач, я не живу в Украине и у меня очень хорошая должность. В свое время все позаканчивала с золотыми медалями и красными дипломами, так что лопаты даже никогда в руках не держала.
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
Було так любо, було тихо;
Ми заходились розкувать
Своїм невольникам кайдани.
Аж гульк!.. Ізнову потекла
Мужицька кров! Кати вінчані,
Мов пси голодні за маслак,
Гризуться знову.
Дуже актуально, особливо зараз.
Вот идет старик Агей.
Он вам будет сказать сказку
Про Ивана и Савраску…
Жирные китайцы,
Впереди них, задрав хвостик,
Торопились зайцы.
Вдруг китайцы закричали:
«Стой! Стреляй! Ах, ах!»
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах.
Мораль сей басни так ясна:
Кто зайцев хочет кушать,
Тот, ежедневно встав от сна,
Папашу должен слушать.
Ой не п'ється горілочка,
Не п'ються й меди.
Не будете шинкувати,
Прокляті жиди.