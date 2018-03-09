 Сегодня в Киеве, прочитав стихи Шевченко, можно проехать в метро бесплатно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Метрополитена".

"Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украину и украинцев силой своих стихов. 9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса Шевченко каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях метро "Тараса Шевченко" и "Майдан Незалежности" продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мні тринадцятий минало ..." или другого любимого стихотворения - не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через турникет", - сказано в сообщении.

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"Ждем всех Шевченкофилов 9 марта в киевском метрополитене:

10.00 -11.30 - станция "Тараса Шевченко"

12.00 - 14.00 - станция "Майдан Незалежности"", - добавили в ведомстве.