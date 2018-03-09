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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (15505) Метрополитен (483) проезд (216) Шевченко Тарас (204)

 Сегодня в Киеве, прочитав стихи Шевченко, можно проехать в метро бесплатно

9 марта билетом на проезд в столичной подземке станут стихи Тараса Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Метрополитена".

"Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украину и украинцев силой своих стихов. 9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса Шевченко каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях метро "Тараса Шевченко" и "Майдан Незалежности" продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мні тринадцятий минало ..." или другого любимого стихотворения - не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через турникет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Архив СБУ представит документы, раскрывающие факты обустройства в Каневе могилы Шевченко

"Ждем всех Шевченкофилов 9 марта в киевском метрополитене:

10.00 -11.30 - станция "Тараса Шевченко"
12.00 - 14.00 - станция "Майдан Незалежности"", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3054661
 
 
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Да,почему тогда не пускали к памятнику Шевченко ?Барыга хотел попиариться ,но не выгорело а выйти к людям СЛАБО ???
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Почему ты в свой дом не пускаешь бомжей и дураков всяких?
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Ну поэтому петя и не попал в парк Шевченко ... Сегодня в Киеве, прочитав стихи Шевченко, можно проехать в метро бесплатно - Цензор.НЕТ 3515
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Да,твоему Парашке похоже кранты ,даже мальдивы не спасут ...
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А вашему Ху@лу? Порошенко никому мультиками и не мультиками не угрожает.
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это ты себе подлизнул Хардюша - как же ты при этом раскарячился...)))
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Честь Имею e3b55525 Ты свою честь потерялО, когда под разными флажками пряталось !
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Вы прямо как интердевочка - за 6 минут два флага поменяли. Что, "шо там у хохлов?" жить спокойно не дает? Сегодня в Киеве, прочитав стихи Шевченко, можно проехать в метро бесплатно - Цензор.НЕТ 3352
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Ну,как я погляжу у вас тоже флаг не особо Украинский,а про порошенко человек ВСЁ правильно сказал.
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И, заметьте, он меняться не будет, потому что я живу на Мальте.
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Для особо любопытных. Полотнище флага Мальдив представляет собой прямоугольник ярко-красного цвета. В середине красного поля на флаг нанесен зеленый прямоугольник, удаленный на равные расстояния от краев флага. В центре зеленого поля расположен белый полумесяц.
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А вот обсуждать президента страны, в которой не живу, я даже не имею морального права.
Путин - другое дело. Это чмо угрожает всему миру.
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Ну правильно,чего его обсуждать ,о покойниках или хорошо или никак ... Сьогодні в Києві, прочитавши вірші Шевченка, можна проїхати в метро безкоштовно - Цензор.НЕТ 528
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Увы НЕТ ,путин выиграет выборы и будет править баранами ватными ещё оооочень долго а вот петя мальдивкий уже разложившийся труп,по крайней мере политический...так шо придётся тебе лопатой поработать .... Сьогодні в Києві, прочитавши вірші Шевченка, можна проїхати в метро безкоштовно - Цензор.НЕТ 4142
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вже український прапор! пряме запитання: чому через проксі бздиш?
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Да мне как-то никакого дела нет до Порошенко. Он не мой президент. Тем более, что и статья о Шевченко.
Хохмач, я не живу в Украине и у меня очень хорошая должность. В свое время все позаканчивала с золотыми медалями и красными дипломами, так что лопаты даже никогда в руках не держала.
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Як на мене, то це звичайний совок. Платити за елементарне знання творчості Т.Ш.
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Прочёл заголовок, показалось: "в СИЗО". Показалось.. пока..
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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Мій Боже милий, знову лихо!..
Було так любо, було тихо;
Ми заходились розкувать
Своїм невольникам кайдани.
Аж гульк!.. Ізнову потекла
Мужицька кров! Кати вінчані,
Мов пси голодні за маслак,
Гризуться знову.

Дуже актуально, особливо зараз.
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І це те, що лише залишили комуняки з їх великою цензурою.
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что чехов, что шевченко - для читателей 19 века, читать эту неактуальную Скукоту в 21 веке равносильно Признания в Недоразвитости и отсталости. (история для историков)
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Капец! А если я до сих пор слушая Чайковского, который тоже их той эпохи, то я недоразвитая и отсталая?
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Да но вы же не создаёте Ажиотаж в метро с Копеечной ХАЛЯВОЙ.
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Значит, кто прочитает стихотворение Шевченко, будет недоразвитым, а что нет - интеллектуал?
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Эй, вы, хлопцы, где вы, эй!
Вот идет старик Агей.
Он вам будет сказать сказку
Про Ивана и Савраску…
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Шли однажды через мостик
Жирные китайцы,
Впереди них, задрав хвостик,
Торопились зайцы.
Вдруг китайцы закричали:
«Стой! Стреляй! Ах, ах!»
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах.
Мораль сей басни так ясна:
Кто зайцев хочет кушать,
Тот, ежедневно встав от сна,
Папашу должен слушать.
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Скорее в СИЗО можно попасть бесплатно, особенно если ты читаешь стихи возле памятника Шевченка.
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с 10 до 11.30 в такое время в метро пусто. Отмывка денег. Спонсоры выделелили Штукарь, из них 75 уйдут на псевдонаграды в виде поездки, 925 в карманы Организаторам.
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Для Гройсмана и Вальцмана

Ой не п'ється горілочка,
Не п'ються й меди.
Не будете шинкувати,
Прокляті жиди.
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Все кричат: "Француженка, француженка!" - а я так считаю: нет нашей бабы лучше. Наша баба - самое большое наше достижение. Перед той - и так, и этак, и тюти-мути, и встал, и сел, и поклонился, романы, помолвки... Нашей сто грамм дал, на трамвае прокатил - твоя.
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Те же призывы "порвати кандали",то же рабство,несправедливость,притеснение."Народ замученний мовчить"...Те же выродки на престоле.Почему так?потому,что на любого,кто выйдет против,власть выльет грязь и народ поддержит.У другого народа такое не прокатит,там "враг моего врага-мой друг",там вместе обьединяються и меняют свою жизнь.У нас же-"Михо клоун,Семенченко -сволочь,сами не пойдем,кто пойдет-не поддержим". Осталось только вірши Шевченка читать,и верить,"что когда что то измениться".Или бежать из страны.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодня в Киеве, прочитав стихи Шевченко, можно проехать в метро бесплатно
 
 
 
 
 
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