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 Рубана доставили в СИЗО Мариуполя, - СБУ

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого вчера, 8 марта, задержали на линии разграничения, находится в СИЗО в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом рассказали в управлении Службы безопасности в Донецкой области.

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"Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", - рассказал представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александр Чорнокожа.

Представитель спецслужбы Елена Гитлянская сообщила, что "официальные комментарии будут на брифинге председателя СБУ", который предварительно запланирован на 15:00 сегодня.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3054660
 
 
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У порохоботов снесло крышу. ФСБУ арестовали человека Мертвечука, подельника агента Лолита, для которого летом то же ФСБУ отжало рынок сжиженного газа.....
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Ну а зачем он огда оружие вез? Попросил бы у Медвейчука а тот взял бы у Порошенко. Получаеться Порошенко не друг Мертвейчука. Метверчук попросил оружие у Хуйла, Рубан его привез!
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Что-то у пауков в банке происходит непонятное.....
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А что тебе не понятного? Хуйло понял что облажался с Воной и Сракошвили решил 18 числа устроить теракт позвонил своему куму Мертвейчуку и Мерьвейчук послал Рубана в Лугандон за оружием!
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Рубан и раннее отчетливо демонстрировал ватный душок. Думалось так себя наверное должны вести работники спецслужб. Но нет. Вот же бббллл ядство.
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Просепаратиская антиукраинская власть дала команду просепаратиской антиукраинской правоохранительной системе доставить сепаратиста Рубана в просепаратиский город Мариуполь в просепаратиское мариупольское СИЗО . Чтобы в дальнейшем уже просепаратиский антиукраинский Мариупольский суд оправдал сепаратиста Рубана..
И как это всё уже надоело, эти Трухановы, Рубаны, Кернесы...
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Боюсь, что с теми военными, которые СЛУЧАЙНО повязали явного врага Украины "генерала" Рубана, сообщника Мертвечука, будет то же самое, что и с ребятами из "Торнадо".
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Рубан - настоящий офицер. Что там произошло - путинзна, возможно, подстава.
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Если вы, Шагай Правой, называете примару Рубана - офицером, то признайтесь - вы до си верите в Деда Мороза, пишете ему каждый год письма со своими желаниями, а по вечерам, родители выгоняют из под вашей кроватки бабайку, чтобы она вам не мешала спать.
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Вальцман хочет всех, кто его критикует, либо выслать в Польшу, либо посадить в тюрьму. И превратить Украину в типичный постсовковый бунтустан, вечно встающий с колен.
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А ты не хочешь бандустан вальцмана вечновстающий с колен, а хочешь в процветающую рф.
Ну и штырит вас😂
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Дурик, что за идиотская альтернатива? Я не хочу в бунтустан РФ и не хочу в бунтустан Вальцмана. Я хочу жить в демократической Украине, где никакой вор не поднимает ее с колен, и не садить по тюрьмам оппозицию и не высылает никого в Польшу.
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Это какой-то праздник! - вчера посмотрел, с огромным удовольствием, интервью с Давидом Арахамия, потом с Василием Попадюком и на тебе, на утро - взяли адмирала- фельдмаршала Гарбузюка. Интересно, как там сестры Савченки, Руслана и обиженный гонщик себя теперь чувствуют?
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Что за обиженный гонщик? Я что-то пропустил?
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Теперь осталось еще посадить Гриценко и Тимошенко. Потом - Лещенко и Найема.

А дальше Петр Алексеевич будет править до смерти, как Путин на Рассее или Лукашенко в Белоруссии.
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это не самое страшное
страшно будет, когда Жуля станет договариваться с хуйлом, а Костя Гришин станет спикером Рады
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Скажите, про, вы не из команды "ведьмы III райха тысячелетия"? Это она всё напирала на неарийское происхождение Семенченко, он же Гришин, подхваченное доблестной Ирой Геращенко - "А вы знаете какая фамилия у Егора Соболева? - Зимин!!!". Паскудство это большое, апеллировать к низменным чувствам толпы. Я, как истинный жидобендеровец не могу принять и не принимаю такие аргументы, даже из уст представителя президента в ВР или вице-спикера той же ВР. Но если вся "зрада" сводится к национальности, то это беда, где менагеры страны, начинают говорить о чистоте крови, а не о качестве управленцев.
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перед тем как поместить с СИЗО ему (рубану) в жопу надо ЗАПИХНУТЬ мину 120 !!!! ну нахренна тебе была НУЖНА мина 120 ???? миномет поди уже ПЕРЕТАЩИЛ ???!!
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120-е прекрасно используются как фугасы на пути следования автомобиля.
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нука нука уточните где сей полупокер сидит, в сизо или в аэропорте, его же должны всп передать, он же на линии пойман, его анально карать должны сбу прикордонники мвд и дальше по кругу
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Наконец свершилось! Наконец арестовали афериста, высосавшего миллионы из людей. Этот "генерал-полковник авиации???", присвоивший его сам себе, переплюнул все Остапов Бендеров. Семенченко и то поступил более честно, сунув в лапу военкому, чтобы получить корочки майора. И не прощения построившего свой бизнес на слезах людей. Очень хороштй момент потянуть за эту нитомку и вытащить на свет проходимцев из СБУ и МО.
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тут проблема в чем? Задержали мудака погранцы, а "отмазывать" есбэушникам, ой-вей...
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ну а хто за цього покидька "підписався" з боку терористів? Бєзлєр, Кауфман.... тому й нагадує.
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Ну що давайте будемо робити ставки через скільки днів його звільнять - я кажу не пізніше ніж через місяць і він з чистою совістю максимум під заставу а мінімум під гарантію когось із шоколадної банди або кума хуйла мертвечука буде вільний.
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Гадя Сравченко вже виїхала в Маріуполь. Сцука
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРубана доставили в СИЗО Мариуполя, - СБУ
 
 
 
 
 
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