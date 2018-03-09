 Рубана доставили в СИЗО Мариуполя, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом рассказали в управлении Службы безопасности в Донецкой области.

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"Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", - рассказал представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александр Чорнокожа.

Представитель спецслужбы Елена Гитлянская сообщила, что "официальные комментарии будут на брифинге председателя СБУ", который предварительно запланирован на 15:00 сегодня.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.