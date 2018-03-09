 Рубана доставили в СИЗО Мариуполя, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом рассказали в управлении Службы безопасности в Донецкой области.
"Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", - рассказал представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александр Чорнокожа.
Представитель спецслужбы Елена Гитлянская сообщила, что "официальные комментарии будут на брифинге председателя СБУ", который предварительно запланирован на 15:00 сегодня.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.
И как это всё уже надоело, эти Трухановы, Рубаны, Кернесы...
Ну и штырит вас😂
А дальше Петр Алексеевич будет править до смерти, как Путин на Рассее или Лукашенко в Белоруссии.
страшно будет, когда Жуля станет договариваться с хуйлом, а Костя Гришин станет спикером Рады
райхатысячелетия"? Это она всё напирала на неарийское происхождение Семенченко, он же Гришин, подхваченное доблестной Ирой Геращенко - "А вы знаете какая фамилия у Егора Соболева? - Зимин!!!". Паскудство это большое, апеллировать к низменным чувствам толпы. Я, как истинный жидобендеровец не могу принять и не принимаю такие аргументы, даже из уст представителя президента в ВР или вице-спикера той же ВР. Но если вся "зрада" сводится к национальности, то это беда, где менагеры страны, начинают говорить о чистоте крови, а не о качестве управленцев.