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Все про:архив (97) СБУ (12215) Шевченко Тарас (204)

 Архив СБУ представит документы, раскрывающие факты обустройства в Каневе могилы Шевченко

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы жизни Тараса Шевченко, а также исследователей его жизненного пути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечаетися, сотрудники спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, касающиеся знаковой для Украины фигуры Владимира Науменко - выдающегося ученого, культурного и общественного деятеля, который сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Великого Кобзаря. Науменко был арестован и расстрелян вместе с другими жертвами большевизма.

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"Обнародованные документы также проливают свет на интересные факты создания портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3054659
 
 
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Не плюйте на пам'ять , не плюйте народних героїв , не падайте до рівня Бузини
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Первым перевел Т.Шевченко на рюсскае наречие Николай Добролюбов в 1860 году еще при жизни Шевченко.Вторым был Некрасов в 1861 году.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрхив СБУ представит документы, раскрывающие факты обустройства в Каневе могилы Шевченко
 
 
 
 
 
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