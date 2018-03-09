 Архив СБУ представит документы, раскрывающие факты обустройства в Каневе могилы Шевченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечаетися, сотрудники спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, касающиеся знаковой для Украины фигуры Владимира Науменко - выдающегося ученого, культурного и общественного деятеля, который сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Великого Кобзаря. Науменко был арестован и расстрелян вместе с другими жертвами большевизма.

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"Обнародованные документы также проливают свет на интересные факты создания портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря", - отмечается в сообщении.