 Охрану правопорядка в Киеве обеспечивают более 500 правоохранителей, - НПУ

Согласно информации КГГА, в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых, по данным организаторов, примет большое количество человек. Поэтому в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

За порядком, в том числе вблизи парка Тараса Шевченко, следят как полицейские, так и нацгвардийцы.

Для недопущения провокаций и предупреждения правонарушений правоохранители проводят превентивные мероприятия, например проверку документов, поверхностный осмотр, работают кинологи, взрывотехники и группы коммуникации. При осложнении оперативной обстановки к охране правопорядка будут привлечены созданы резервы правоохранителей.

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В связи с запланированными мероприятиями перекрыто движение транспорта на ул. Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) и на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Пушкинской), улице Терещенковской (от улицы Льва Толстого до улицы Богдана Хмельницкого). Просим водителей учесть дорожную обстановку и выбрать другие маршруты следования.