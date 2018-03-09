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 Политика Украины, Происшествия
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 Охрану правопорядка в Киеве обеспечивают более 500 правоохранителей, - НПУ

В связи с массовыми акциями в центре Киева работает полиция.

Согласно информации КГГА, в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых, по данным организаторов, примет большое количество человек. Поэтому в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

За порядком, в том числе вблизи парка Тараса Шевченко, следят как полицейские, так и нацгвардийцы.

Для недопущения провокаций и предупреждения правонарушений правоохранители проводят превентивные мероприятия, например проверку документов, поверхностный осмотр, работают кинологи, взрывотехники и группы коммуникации. При осложнении оперативной обстановки к охране правопорядка будут привлечены созданы резервы правоохранителей.

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В связи с запланированными мероприятиями перекрыто движение транспорта на ул. Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) и на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Пушкинской), улице Терещенковской (от улицы Льва Толстого до улицы Богдана Хмельницкого). Просим водителей учесть дорожную обстановку и выбрать другие маршруты следования.

Источник: https://censor.net.ua/n3054658
 
 
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Задержание рубана с арсеналом оружия это интересно, а еще надо бы у обсЕ спросить откуда взялось оружие на наблюдаемой ими территории.
Выглядит как звенья одной цепи.
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Охорону правопорядку в Києві забезпечують понад 500 правоохоронців, - НПУ - Цензор.НЕТ 2557ничего не обычного, просто великий реформатор, уважаемый президент страны, хочет положить цветы к памятнику великого украинца.
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На торжественные мероприятия с участием Порошенко пригнали студентов Национального университета им. Шевченко как скот. Дети уже два часа стоят на холоде, ждут, когда барыга соизволит приехать.
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Охорону правопорядку в Києві забезпечують понад 500 правоохоронців, - НПУ - Цензор.НЕТ 7911.. можливо Слова Батька України сколихнуть Розум свідомих Громадян України.. в День Його народження буде почутий ...
Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхрану правопорядка в Киеве обеспечивают более 500 правоохранителей, - НПУ
 
 
 
 
 
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