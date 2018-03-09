 "Ты продаешь Америку русским!" - в Манафорта швырнули флаг РФ и обвинили в предательстве. ВИДЕО

Об этом сообщает NBCnews, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Манафорт предстанет перед судом в сентябре

По второму обвинению, которое было выдвинуто против него на заседании окружного суда в Александрии советником ФБР Робертом Мюллером, Манафорт вину не признал. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить уже второй электронный браслет. Рассмотрение дела может начаться в июле.

В момент, когда Манафорт выходил из суда, один из протестующих швырнул в него российский флаг и прокричал: "Вот твой флаг. Флаг россиян. Предатель... Ты продаешь Америку русским. Сколько ты получаешь за это?"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Манафорт не признает своей вины по новым обвинениям.