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Все про:суд (20643) США (13385) Манафорт (54)

 "Ты продаешь Америку русским!" - в Манафорта швырнули флаг РФ и обвинили в предательстве. ВИДЕО

На выходе из суда активист бросил российский флаг в экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, которому недавно предъявили новые обвинения.

Об этом сообщает NBCnews, информирует Цензор.НЕТ.

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По второму обвинению, которое было выдвинуто против него на заседании окружного суда в Александрии советником ФБР Робертом Мюллером, Манафорт вину не признал. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить уже второй электронный браслет. Рассмотрение дела может начаться в июле.

В момент, когда Манафорт выходил из суда, один из протестующих швырнул в него российский флаг и прокричал: "Вот твой флаг. Флаг россиян. Предатель... Ты продаешь Америку русским. Сколько ты получаешь за это?"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Манафорт не признает своей вины по новым обвинениям.

Источник: https://censor.net.ua/n3054657
 
 
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Депортировать жирного кота манДафорта в "любимую "парашу в Воркуту -к примеру- пусть покайфует или же передарить квартиру сбежавшего шизика Депардьё в Саранске!
В столице Мордовии на улице Демократической у звезды мирового кинематографа есть квартира. Там Жерар Депардье прописан и состоит на налоговом учете. Еще у него есть недвижимость в Грозном. Вокруг жилплощади мировой знаменитости ходило много слухов: то говорили, что он все распродал, потом это опровергали. Корреспонденту НТВ Юлии Шатиловой удалось выяснить, кто на самом деле живет в саранской квартире Депардье, и почему сам актер туда даже входить не хочет.

На фасаде гордо красуется надпись «Кинотеатр имени Жерера Депардье». Внутри пока ни плинтусов, ни кресел, ни светильников. За 2 часа до приезда знаменитого гостя начинают белить потолок.

Тем временем в аэропорту Саранска француза с русским паспортом уже несколько часов ждут с хлебом, солью и мордовскими песнями. Девушки из ансамбля народной песни Депардье встречают не первый раз. Знают, чего ждать.
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Відомий французький актор Жерар Депардьє, який останні кілька років мешкав в Росії та має російське громадянство, заявив про намір переїхати до Алжиру. Как повідомляєт Le Figaro, на питання журналіста щодо преференцій між Парижем та Марселем актор відповів, що волів би жити у Алжирі, передає УНІАН.


Нагадаємо, що у 2012 році Депардьє отримав російське громадянство після того, як зіграв роль Распутіна в одноіменному фільмі.Тоді він заявив, що "любить Путіна, Росію та її демократію".
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У нас в Юлю ничем не швыряют, за то-что слила интересы Украины в пользу газпропа, и ничего.. у нее еще куча адептов, типо патриотов.
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Хм. Шо-то Порошенко начал криком кричать, что злочинные контракты Газпром разрывать не имеет права. А, порохошавка?
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Порошенко диверсифицировал поставки газа и выиграл суд газпрома, после того как воношлюха поставила Украину в безвыходное положение, если ты не забыл то она подписала этот контракт под конец своего правления.Тебе понравилось когда тебе козломордые по по губам поводили? Скучаешь за батигом хозяйским воногнида конченная?
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Порохоботы,это в вашей убогой реальности, тот кто против вора Пеци, обязательно за Юлю, Хуйла или Михо. Вам даже тяжело представить, что в первую очередь, противники Шоколадного - за Украину!
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Да ты будешь рассказывать своим ватным собратьям этот бред. Я украинец и я прекрасно помню 2014 год, в каком состоянии была армия и экономика. Если у тебя память как у рыбки это твои проблемы, но в большинстве вы это мерзкая русня и ольгинские боты, которые в 2014 году радовались что хохлам конец.. если не замерзнут то дефолт и голод. А сейчас вы посасываете с вашей новоотброссией и в международных судах. Единственная ваша возможность это привести к власти политиков типо воношлюхи, которая опять сольет интересы украинского народа. Так что соси членахер, ольгинский удот.
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йди у пічу шокобот паршивий. Де ти було до 2014 і що ти зробило для нашої армії з 1991 по 2014? Тупа ти вишевата, а не українець... У нас два вороги - кацапи та корупція, і обидва можуть знищити нашу державу. А Шокодупа твоя, хоч одну проблему й вирішує, зате інше підсилює. Це як лікувати людині руки і дивитись як гангрена доїдає ноги... У нас тисячі людей життями та власним здоров'ям кацапів зупиняли, но чомусь право грабувати державу (як так розумію на знак подяки?) надано тільки Шоколадним і різним там Собаковим?
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но зато хозяева порохоботов прекрасно знают, КТО представляет наибольшую и РЕАЛЬНУЮ опасность для их нанимателя...
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Порохошавка, держи свои эротические фантазии при себе. В 2009-м кум Порошенко Ющенко ооочень хотел оставить в схеме Фирташа, с которым Порошенко 28 часов в Вене договаоивался, как грабить Украину при своем президентстве. И вспомни, сколько население платило за газ при Тимошенко, и сколько сейчас. Если быть точными, то пошли в Стокгольмский суд и всю юридическую основу сделали при Яценюке, как и сама идея. Твой Порошенко почему-то, будучи в правительстве Януковича министром, ничего не сделал.
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А в тебя чем швыряют, ПОРОХОБОТ? Собачим ДЕРЬМОМ?
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Ну так будь первым, бунтарь наш, электронный...
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:Дождемся ли когда не будь, что бы подобное произошло с Новинским, Вилкулом, Бойко? А ведь Манафорт по сравнению с ними просто любитель заработать
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нет не дождемся, для этого нужна революция с массовыми расстрелами но такую революцию сами штаты не поддержат, так что улыбаемся и машем
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Штати підтримали б утилізацію совків. Просто ми не здатні на це.
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Тепер кар'єра Манафорта в США зіпсована і йому треба іммігрувати у росію.
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ЯН СТРЕЙС "ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
Улицы в городе (про Москву) широкие, но не мощеные, как и во всей стране, вследствие чего после сильных дождей нельзя было бы перейти улицу, если бы московиты не настелили местами балок и не перебросили мосты через канавы. То же самое летом и в оттепель; такая илистая и скользкая дорога, что тонешь по колено в грязи; поэтому все мужчины и женщины вынуждены ходить в сапогах.
........

Истинные московиты коренасты, толсты и жирны телом, с особенно нескладными головами, руками и ногами. Простой народ крепок по природе, переносит всякие невзгоды, редко спит па мягкой постели, иногда на соломе, а чаще всего на деревянных скамьях. Зимой все - отец, мать, дети, работник, служанка - перебираются в общую комнату, приготовленную для этого, и спят там вповалку. У них мало утвари, и она состоит из грязных горшков, мисок, деревянных плошек, кувшинов, оловянных чарок для водки и кубков, которые почта никогда не бывают чистыми. Они совсем не стараются украсить свои стены, как это делают голландцы; у них висит только одна или несколько картин, писаных красками, чаще всего св. Николай. Они рабы по природе и рождены для рабства, они весьма редко работают добровольно и без принуждения; их всегда понуждают к тому побоями. Они так привыкли к своему рабству, что, получив свободу после смерти своего господина или по доброте его, снова продают себя в рабство. Тот, кто хочет заставить их работать, вынужден, сколько бы в оси ни было доброты и сострадания, прибегать к кулакам и палкам. Их скверно кормят, что способствует распространению воровства. Также часто происходят убийства, и каждый, кто боится потерпеть убыток или потерять что-либо, должен быть настороже. Несмотря на суровые наказания за небольшие кражи, холопы торговцев табаком и водкой не удерживаются от них. .......
В Москве холопы получают весьма мало на харчи, но еще меньше в деревне, где им дают столь малую плату, что господа вынуждены смотреть сквозь пальцы на их воровство и плутни.

Московиты некрасивы и не нежны, и пища их весьма простая: крупа, горох, кислая капуста, соленая рыба и ко всему прочему грубый ржаной хлеб. Приправой ко всякому блюду служит лук и чеснок, чем от них воняет за версту, что с непривычки совершенно невыносимо, но они варят из этого вкусный и превосходный суп. Они едят много рыбы и большей частью соленой, от нее на рынках стоит такой странный запах. Осетрину подают к столу у зажиточных людей почти каждый день. Знатные господа и дворяне едят помногу жареного мяса и еще больше супов и похлебок, хотя бы то был только рыбный отвар с хлебом, который годен лишь на то, чтобы его вылить наземь, а они едят его с толченым чесноком. Как только они перепьются и это скажется на следующий день, приготовляют себе для освежения кушанье, называемое похмельем (Pochmelie); холодное, тонко нарезанное мясо, политое квасом. Это обычный напиток, приготовляемый на следующий лад: брага, огурцы, пивной уксус, чеснок с перцем; употребляется он ими, как наш холодный суп. Распространенный в простом народе напиток, особый сорт скверного пива, также называется у них квасом и приготовляется из воды, ячменя, овса и пшеничной муки, у одних гуще, у других жиже; более зажиточные пьют пиво, которое варится в кадках и чанах с раскаленными камнями, очень крепкий в хмельней напиток. Они также приготовляют мед с гвоздикой, корицей, перцем, кардамоном и другими пряностями, этот напиток опьяняет подобно вину, а если хотят кого-нибудь споить, то примешивают к питью водку, что случается у них нередко. Они называют водку вином и считают ее самым почетным напитком; ее пьют без разбора мужчины и женщины, духовные и светские, дворяне, горожане и крестьяне, до и после еды, целый день, как у нас вино; в нее добавляют перцу и считают это лекарством. Простой народ так падок на водку, что даже в сильные морозы пропивает, если нет денег, верхнюю одежду и шапку и более того: сапоги, чулки и рубаху и выходит из кабака или трактира, в чем мать родила 82. Мужчины и женщины (главным образом из простонародья) проявляют большую страсть к водке, напиваясь дома и в корчмах до такой степени, что многие женщины оставляют в залог свое платье, теряют стыд и честь и открыто, как неразумные твари, предаются разврату; такая безнравственность и распущенность в прежние времена не считалась постыдной, а только потешной забавой. Но теперь, воща его величество, по настоянию патриарха, сократил число небольших и тайных питейных домов и запретил открывать их под страхом смертной казни, стало немного лучше: остались только, с разрешения его величества, открытые питейные дома с подачею пива, меда, вина и курением табака. Московиты страстные курильщики табака, который, хотя в 1634 г. и вышло строжайшее запрещение, курят тайно.
Московиты, как уже сказано, неловки и неуклюжи с виду, но обнаруживают великую смекалку в торговых делах . Они исключительные обманщики и предатели, жены часто доносят на своих мужей его величеству, если те держат их в большой строгости и подчинении, обвиняя их в плутовстве, чтобы развестись с ними, вследствие чего мужья печальным образом попадают в ссылку, в Сибирь. Чтобы сократить доносы, в нынешнем году издали указ, по которому каждый, кто обвиняет кого-нибудь в тяжелом преступлении без приличествующих доказательств, должен быть подвергнут пыткам. Если обвинитель в силах их вынести, то обвиняемый считается виновным, если же нет, то ему присуждают за его слабость и ложь то же самое, что полагалось обвиняемому.
Народ в Московии завистлив и сварлив, употребляет в разговоре различные дурные, невоздержанные, бранные и постыдные слова, но у них редко доходит до драки, и еще реже берутся они за ножи. И когда с течением времени в Москве поселились иностранцы, которые не переносили брани, возникло много недоразумений, и был установлен денежный штраф с каждого, кто вздумает ругать власть, приказных или знатных людей.
....... Обыкновенные священники носят под большой шапкой еще маленькую, которую им надевает епископ, когда их посвящают и постригают в сан, и они отпускают потом волосы. Кто ударит попа, так что шапочка упадет на землю, того наказывают, и так как попы любят пьянствовать и часто ссорятся и лезут в драку, то московиты е ними очень осторожны и сначала снимают с попа шапочку, хорошенько поколотят его и опять покрывают его голую голову святой шапочкой.
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Мы проезжали мимо небольших деревень, жители которых были очень бедны. Одежда женщин состоят из куска ткани или тряпки, едва прикрывающей их наготу; волосы у них подстрижены ниже ушей и висят, как у бродячего народа, которого мы называем цыгане. Их домики, или лучше хижины, самые плохие, какие только можно представить, в них нет никакой утвари, кроме грязных горшков и сковородок, которые, как дом и сами люди, так запущены и неопрятны, что я предпочел поститься и провести ночь под открытым небом, нежели есть и спать с ними. Они удивительно стойко переносят всякие лишения, жару и холод, голод и жажду. У них почти нет постелей, и они спят на голой земле. Пища у них грубая и скверная, состоящая из гречневого хлеба, кислой капусты и несоленых огурцов, что усугубляет жалкое положение этих людей, живущих все время в нужде и горести благодаря отвратительной жестокости своих господ, которые обращаются с ними хуже; чем турки и варвары со своими рабами. Невидимому этим народом так и должно управлять, ибо если с ним обращаться мягко, без принуждения, не давая ему правил и законов, то могут возникнуть непорядки и раздоры. Это - очень неуклюжий и суеверный народ, склонный к колдовству и черной магии, чем они так неловко и глупо занимаются, как наши дети, пугающие друг друга букой. Я не видел у них ни школ, ни воспитания, поэтому растут они в большом невежестве, и у них меньше разума и знаний, чем у дикарей. И несмотря на то, что некоторые из них считают себя христианами, они едва ли больше знают о религии, чем обезьяна, которую выучили исполнять обряды и церемонии.
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ти цитуєш плани пейсатої банди відносно українців ...
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Правильно сделали. Манафорт жалкая, ничтожная личность.
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А надпись на плакате ой как подходит к нашим послемайданным правителям... да и по том, что торговля с рассеей за последний год увеличилась, флаг тоже подойдёт...
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Смотри скорость таяния ЗВР и Стабфонда - года через два. Если до этого не начнётся паника или не будет нового конфликта в связи с которым Раше арестуют новые счета, введут новые санкции и начнётся паника по снятию вкладов. Тогда - быстрее...
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На какое-то га@но они всегда найдут деньги, к сожалению. Это же не пенсии или запрлаты библиотекарям с врчами повышать.
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Шизофрения зашкаливает
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У Путина? Угрожать Штатам мультиками - вот и подтверждение.
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Вы ошибаетесь Игорь Рыболовлев, никогда не следует списывать мерзость нормы за счет патологии.
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Зрадонаволочь и свинопсятина сплелись уже так, что где из них кто, различить фактически невозможно.
"Ти продаєш Америку росіянам!" - у Манафорта жбурнули прапор РФ та звинуватили в зраді - Цензор.НЕТ 9727
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Это верно , я сам заметил , читать кацапскую писанину стало невозможно . Раньше они писали какие то более менее адекватные комменты , сейчас же это набор слов состоящий из сплошных противоречий ,, бред совсем не поддающийся ни логике ни здравому смыслу . Видно в пригожинской фирме кризис кадров . Уже начали брать на работу совсем конченных дебилов . "Ти продаєш Америку росіянам!" - у Манафорта жбурнули прапор РФ та звинуватили в зраді - Цензор.НЕТ 3077 .
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100% Логика построения их бреда такова.
Путин напал на Украину, кто же виноват!?
Конечно же Порошенко, срочно надо его менять на Медведчука желательно, или на крайняк на Йльку.
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- Логика бреда )) .. Хорошо сказано .! Согласно версии кацапской ваты , и (см. скрин коммента Красовского выше ) Порошенко сторонник русского Крыма и ОРДЛО . По логике , зачем же его менять .? Пуцьке должно быть выгодно что бы Петро и дальше был президентом . Почему же в кацапСМИ идёт такая злобная и бешеная его травля . ! Вот я же и говорю - никакой логики ,, сплошные противоречия и бред .
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Не читайте кацапів. Ані добрих, ані поганих. Забудьте про їх існування.
Бо з часом від усіх цих ґрєбєнщікових_шевчуков_ахеджакових" Ви всеодно почуєте "мишебратйа" і кацапський сморід.
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Э нет .. Тут я с вами не согласен . Врага надо изучать ,, как говорится - врага надо знать в лицо . Надо знать что он может, как думает , как мыслит и что замышляет . Это нужно для того что то бы дать достойный отпор . ! "Ти продаєш Америку росіянам!" - у Манафорта жбурнули прапор РФ та звинуватили в зраді - Цензор.НЕТ 875 .
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Гарно... Тепер Манафорта "звать "Ніяк" і прізвище його - "Ніхто"... Це все одно, щ дзвоник на "пранцюватому" у Середні віки...
"Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы - наши отцы, мы - ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит - стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства - это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» - крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.
Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.
- Так вот оно, общественное-то мнение что̀ значит! - тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло, - а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижиком!
А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминовении об ней, задумывался. Сам по себе, он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев ее боится: «Не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал - ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! - съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел - и первым делом Чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык - все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!
Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!" (Салтиков-Щедрін, "Ведмідь на воєводстві").
А тепер прикладайте сказане хоч до Манафорта, хоч до Путина... Та й Трамп недалеко "відкотився" (хоча у нього це найяскравіше виходить, хоч він і не здогадується...). І, взагалі, читайте класику літератури - багато розумного зустрінете)
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И не только это. Сегодняшний Путин прекрасно описан как Угрюм - Буркчеев у Салтыкова-Щедрина в " История одного города". Хотя более ловок и хитёр - цели у него такие-же, - остановить реку. Ценой многих травм, жизней - добиться непонятно чего.. Уж казалось бы, он и его окружение столько наворовали -- дальше некуда... Так ведь нет,,, - есть маниакально-шизофреническое желание начать войну, почувствовать себя Наполиёном и скупить все виолончели в мире.... При 86% поддержке холопов. Страна идиётов.....
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Дед, говорят, умер.


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А российский кандидат в президенты спокойно ездит и выступает в США, не боясь что ее хотя бы оштрафуют. Я про Собчак. В России свободы больше
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А в США за поездки в рашку разве судят . ? "Ти продаєш Америку росіянам!" - у Манафорта жбурнули прапор РФ та звинуватили в зраді - Цензор.НЕТ 4327 .Судят за определённые действия в интересах кремля и в ущерб интересам США .
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Я уже общался с этой Эльвирой... У неё довольно странный образ мышления и уж тем более - выводы.. Причинно-следственная связь в её сознании отсутствует напрочь...
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Обычный тролль с женским ником.У него их несколько.
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Неужели на Савушкина так стало плохо с финансированием, - что готовы нанимать полуграмотное НЕЧТО ??? Как говорил про таких доктор Борменталь - " Вы, Шариков, чепуху говорите. И хуже всего то, что говорите её уверенно и безапелляционно"....
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Оно думает шо с женским ником его спамить меньше будут.Все просто.
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Второй ник вроде фатеева.Хотя могу и ошибаться.Другие не помню)
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у рашки $ не вистачить щоб купити США, вона тільки може щось продати як продала Аляску, і $ друкує не вона.
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Я ещё как то понимаю наших лютых врагов украинской государственности и украинского народа разных ещё пока недобитых украинским народом продажных кремлёвских холуёв прихвостней фашиста )(уйла из своры теперь уже перекрашенных из бывших рыгоальных бандитов сбежавшего В паРашу продажного кровавого ЗЭКА януковича. Ну чтобы гражданин США которого подкупили кремлёвские фашисты и он стал изменником - предателем Великой Америки этого уже непостижимо уму. Что там ему Иуде светит
смертный приговор инъекция, электрический стул... да эта продажная тварь точно заслужила на смертную казнь.
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Царь страны Говняных Петухов ------ метр в кепке и прыжке ---- в " натуре " ..."Ти продаєш Америку росіянам!" - у Манафорта жбурнули прапор РФ та звинуватили в зраді - Цензор.НЕТ 4898
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кстати, деньги на Манафорта платились из "черной кассы" ПР, где КОЕ-КТО был основателем и членом политсовета, а деньги за поиск компромата на нее, что, впрочем, окончилось пшиком, платились из бюджета, и подписывал их выделение министр экономики, тот же КОЕ-КТО...
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деньги на ВОНУ, конечно - наши деньги. И все в трубу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ты продаешь Америку русским!" - в Манафорта швырнули флаг РФ и обвинили в предательстве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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