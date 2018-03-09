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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2404) насилие (161) Левченко Екатерина (3)

 Нацполиция отныне имеет механизмы, чтобы временно прекратить домашнее насилие, - уполномоченный по гендерным вопросам Левченко

Вступление в силу Закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" дало новые инструменты для национальной полиции для того, чтобы противодействовать продолжению насильственных действий и реальной защиты потерпевшего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Общественного радио рассказала правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

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Отныне к обидчику может сразу же на месте применена мера пресечения в виде срочного запретного предписания продолжительностью до 10 дней. То есть полиция может запретить находиться, проживать, контактировать с пострадавшим человеком как на основании его заявления, так и по собственной инициативе в случае существования угрозы ее жизни или здоровью. При этом запрет находиться вместе обидчику и пострадавшему не зависит от того, кому принадлежит дом.

"Дело в том, что хотя закон вступил в силу уже два месяца назад, однако в Нацполиции еще нет внутренней документации, например, бланков для вынесения такого предписания. Однако это не останавливает действие закона и Нацполиция уже должна начинать его применять", - говорит Екатерина Левченко.

По словам Левченко, этот механизм является очень позитивным, поскольку позволяет полиции без обращения в суд защитить пострадавшего, однако неизвестно, кто должен контролировать соблюдение обидчиком этого предписания.

Другая важная новация закона - ограничительное предписание, которое выдается судом на срок не более 6 месяцев. Таким предписанием человеку может быть запрещено находиться в месте совместного проживания (пребывания) с пострадавшей лицом; обязано устранить препятствия в пользовании имуществом; ограничено общение с пострадавшим ребенком; запрещено приближаться на определенное расстояние к месту жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшего лица; запрещено лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшее лицо, если оно по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать его и любым способом общаться с ним; запрещено вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим лицом или контактировать с ним через другие средства связи лично и через третьих лиц.
Решение суда о выдаче ограничительного предписания подлежит немедленному исполнению, а его обжалование не приостанавливает его исполнения.

"Все эти инструменты - это мировая практика, и это действительно действенно", - комментирует Левченко.

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Однако она замечает, уже есть противоречивые решения суда по ограничительным предписаниям. Есть случаи, когда в вынесении такого предписания отказывали ввиду того, что пострадавший не был внесен в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Напомним, 7 января 2018 вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

Источник: https://censor.net.ua/n3054656
 
 
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Та вы лучше прекратите насилие воров над Украиной !!!
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Ця Левченко на фото виглядає як та, що хоче мати домашнє насилля, але нічого у неї не виходить.
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А где должен жить мужик, которого оболгала жена, если кроме места совместного проживания у него другого жилья нет? Нацполіція відтепер має механізми, щоб тимчасово припинити домашнє насильство, - уповноважена з гендерних питань Левченко - Цензор.НЕТ 5866
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Такая инфа по ФБ: .Щойно на вулиці Половецькій 25-27, де ми разом з громадою з пів четвертої ранку протистояли кличківським тітушкам з благоустрою щоб захистити майно місцевих мешканців та недопустити незаконну забудову, найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка (ще й впритул кілька разів в очі балоном наприскали що в нього тепер підозра на опік).
Він в лікарні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция отныне имеет механизмы, чтобы временно прекратить домашнее насилие, - уполномоченный по гендерным вопросам Левченко
 
 
 
 
 
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