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Все про:паводок (101) ГСЧС (1360)

 ГСЧС предупреждает об опасности паводка в 6 областях Украины

Подъем уровня воды в реках страны связан с резким таянием снежного покрова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

По данным Укргидрометцентра, 9 марта, в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков, ожидаются подъемы уровней воды:

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- на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., р.Вишня (бассейн Сяна) 0,3 - 1,3 м;

- на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейна Прута, Сирете 0,1 - 0,7 м;

- реках Закарпатья 0,5-1,5 м;

- реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м;

Будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды (в частности, на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища).

Дальнейшие изменения гидрологического режима будут уточняться в зависимости от синоптической ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3054655
 
 
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хоч би маєтки казнокрадів багатоповерхові позмивало в кончазаспі та по всій Україні разом з їх мешканцями
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС предупреждает об опасности паводка в 6 областях Украины
 
 
 
 
 
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