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Все про:суд (20643) США (13385) Манафорт (54)

 Манафорт не признает своей вины по новым обвинениям

Бывший глава штаба Дональда Трампа, фигурант расследования относительно вмешательства России в выборы президента США Пол Манафорт не признал себя виновным по другому уголовному делу, возбужденному против него офисом спецпрокурора Мюллера.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Washington Post.

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Заседание состоялось в четверг, 8 марта.

"Бывший менеджер президентской кампании Президента Трампа не признал себя виновным в обвинениях относительно налогового мошенничества в федеральном суде штата Вирджиния в четверг, где он предстал перед судьей по другому уголовному делу, которое возбудил специальный прокурор, который расследует вмешательство России в выборы 2016 года", - отмечает издание.

Слушания состоялись в окружном суде города Александрия (близ Вашингтона, – ред.). Судья утвердил решение оставить Манафорта под домашним арестом в качестве меры пресечения, а также продолжать носить электронный браслет.

Судебное разбирательство по суду присяжных по делу против Манафорта запланировано на 10 июля. Ожидается, что процесс продлится от восьми до десяти дней, причем присяжные заслушают 20-25 свидетелей.

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Пол Манафорт также не признал себя виновным в другом процессе, который ведет федеральный суд в Вашингтоне. Судебное заседание по этому делу назначено на 17 сентября.

Адвокаты Манафорта пытаются убедить суд, что спецпрокурор Роберт Мюллер не имел полномочий возбуждать дело против бывшего менеджера кампании Трампа с такими формулировками, и таким образом строить свою защиту.

Источник: https://censor.net.ua/n3054652
 
 
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Біля федерального суду в Олександрії, штат Вірджинія, США, 8 березня протестувальник жбурнув російський прапор в екс-голову передвиборного штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
Відео інциденту опублікував телеканал NBC News.
Чоловік із сивою бородою, в темних окулярах і шапці тримав плакат зі словами: «Зрадник» і «Брудні гроші».
«Це твій прапор! Російський прапор! Ти продав Америку росіянам. Скільки ти за це отримав?», - кричав чоловік у бік Манафорта.
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Ничего, когда пригрозят посадить на электрический стул или лет 50 мериканской зоны с неграми - признается.
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Порошенко бы тоже НЕ_ПРИЗНАЛ. Для Украины НалоговоеМошенничество бизнеса при власти это НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, и ген прокурор тому Подтверждение. Не нам вмешательство Есропы и США ненадо, МЫ сами разберёмся. ЮрийВитальевичь землю роет, но не для каждого преступника.
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Не признает или не признаёт??!! Цензор купи клавиатуру с буквой "Ё"!!! Манафорт не визнає своєї провини за новими обвинуваченнями - Цензор.НЕТ 7663
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМанафорт не признает своей вины по новым обвинениям
 
 
 
 
 
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