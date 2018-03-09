 Постпред Порошенко в АРК: "Российские власти усилят репрессии против всех крымчан после выборов"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"У нас есть, к сожалению, такие данные, что после так называемых "выборов" там будет существенная новая волна репрессий. И уже не столько против коренного крымскотатарского народа, который там живет и который притесняют. А вообще против всех категорий населения. Потому что они увидят реальные результаты поддержки и есть уже, наверное, соответствующие команды к запугиванию и давлению. И к сожалению, мы ожидаем худших ситуаций, подобных Северному Кавказу", – сказал 7 марта Бабин в эфире "5 канала".
По его информации, сейчас в Крым массово переводят работников ФСБ из тех регионов, "где умеют наказывать, убивать, пытать, насиловать".
"Мы должны готовить соответствующие вопросы безопасности противодействия (репрессиям в Крыму, – КР), соответствующую международную позицию", – сказал Бабин.
Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.
«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие», - заявила Елизавета Пескова.
Он также отметил, что в настоящее время «не все бывшие военнопленные прошли проверки».
«Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами Службы безопасности Украины», - заявил Захарченко.
Улицы в городе (про Москву) широкие, но не мощеные, как и во всей стране, вследствие чего после сильных дождей нельзя было бы перейти улицу, если бы московиты не настелили местами балок и не перебросили мосты через канавы. То же самое летом и в оттепель; такая илистая и скользкая дорога, что тонешь по колено в грязи; поэтому все мужчины и женщины вынуждены ходить в сапогах.
........
Истинные московиты коренасты, толсты и жирны телом, с особенно нескладными головами, руками и ногами. Простой народ крепок по природе, переносит всякие невзгоды, редко спит па мягкой постели, иногда на соломе, а чаще всего на деревянных скамьях. Зимой все - отец, мать, дети, работник, служанка - перебираются в общую комнату, приготовленную для этого, и спят там вповалку. У них мало утвари, и она состоит из грязных горшков, мисок, деревянных плошек, кувшинов, оловянных чарок для водки и кубков, которые почта никогда не бывают чистыми. Они совсем не стараются украсить свои стены, как это делают голландцы; у них висит только одна или несколько картин, писаных красками, чаще всего св. Николай. Они рабы по природе и рождены для рабства, они весьма редко работают добровольно и без принуждения; их всегда понуждают к тому побоями. Они так привыкли к своему рабству, что, получив свободу после смерти своего господина или по доброте его, снова продают себя в рабство. Тот, кто хочет заставить их работать, вынужден, сколько бы в оси ни было доброты и сострадания, прибегать к кулакам и палкам. Их скверно кормят, что способствует распространению воровства. Также часто происходят убийства, и каждый, кто боится потерпеть убыток или потерять что-либо, должен быть настороже. Несмотря на суровые наказания за небольшие кражи, холопы торговцев табаком и водкой не удерживаются от них. .......
В Москве холопы получают весьма мало на харчи, но еще меньше в деревне, где им дают столь малую плату, что господа вынуждены смотреть сквозь пальцы на их воровство и плутни.
Московиты некрасивы и не нежны, и пища их весьма простая: крупа, горох, кислая капуста, соленая рыба и ко всему прочему грубый ржаной хлеб. Приправой ко всякому блюду служит лук и чеснок, чем от них воняет за версту, что с непривычки совершенно невыносимо, но они варят из этого вкусный и превосходный суп. Они едят много рыбы и большей частью соленой, от нее на рынках стоит такой странный запах. Осетрину подают к столу у зажиточных людей почти каждый день. Знатные господа и дворяне едят помногу жареного мяса и еще больше супов и похлебок, хотя бы то был только рыбный отвар с хлебом, который годен лишь на то, чтобы его вылить наземь, а они едят его с толченым чесноком. Как только они перепьются и это скажется на следующий день, приготовляют себе для освежения кушанье, называемое похмельем (Pochmelie); холодное, тонко нарезанное мясо, политое квасом. Это обычный напиток, приготовляемый на следующий лад: брага, огурцы, пивной уксус, чеснок с перцем; употребляется он ими, как наш холодный суп. Распространенный в простом народе напиток, особый сорт скверного пива, также называется у них квасом и приготовляется из воды, ячменя, овса и пшеничной муки, у одних гуще, у других жиже; более зажиточные пьют пиво, которое варится в кадках и чанах с раскаленными камнями, очень крепкий в хмельней напиток. Они также приготовляют мед с гвоздикой, корицей, перцем, кардамоном и другими пряностями, этот напиток опьяняет подобно вину, а если хотят кого-нибудь споить, то примешивают к питью водку, что случается у них нередко. Они называют водку вином и считают ее самым почетным напитком; ее пьют без разбора мужчины и женщины, духовные и светские, дворяне, горожане и крестьяне, до и после еды, целый день, как у нас вино; в нее добавляют перцу и считают это лекарством. Простой народ так падок на водку, что даже в сильные морозы пропивает, если нет денег, верхнюю одежду и шапку и более того: сапоги, чулки и рубаху и выходит из кабака или трактира, в чем мать родила 82. Мужчины и женщины (главным образом из простонародья) проявляют большую страсть к водке, напиваясь дома и в корчмах до такой степени, что многие женщины оставляют в залог свое платье, теряют стыд и честь и открыто, как неразумные твари, предаются разврату; такая безнравственность и распущенность в прежние времена не считалась постыдной, а только потешной забавой. Но теперь, воща его величество, по настоянию патриарха, сократил число небольших и тайных питейных домов и запретил открывать их под страхом смертной казни, стало немного лучше: остались только, с разрешения его величества, открытые питейные дома с подачею пива, меда, вина и курением табака. Московиты страстные курильщики табака, который, хотя в 1634 г. и вышло строжайшее запрещение, курят тайно.
Московиты, как уже сказано, неловки и неуклюжи с виду, но обнаруживают великую смекалку в торговых делах . Они исключительные обманщики и предатели, жены часто доносят на своих мужей его величеству, если те держат их в большой строгости и подчинении, обвиняя их в плутовстве, чтобы развестись с ними, вследствие чего мужья печальным образом попадают в ссылку, в Сибирь. Чтобы сократить доносы, в нынешнем году издали указ, по которому каждый, кто обвиняет кого-нибудь в тяжелом преступлении без приличествующих доказательств, должен быть подвергнут пыткам. Если обвинитель в силах их вынести, то обвиняемый считается виновным, если же нет, то ему присуждают за его слабость и ложь то же самое, что полагалось обвиняемому.
Народ в Московии завистлив и сварлив, употребляет в разговоре различные дурные, невоздержанные, бранные и постыдные слова, но у них редко доходит до драки, и еще реже берутся они за ножи. И когда с течением времени в Москве поселились иностранцы, которые не переносили брани, возникло много недоразумений, и был установлен денежный штраф с каждого, кто вздумает ругать власть, приказных или знатных людей.
.......
Обыкновенные священники носят под большой шапкой еще маленькую, которую им надевает епископ, когда их посвящают и постригают в сан, и они отпускают потом волосы. Кто ударит попа, так что шапочка упадет на землю, того наказывают, и так как попы любят пьянствовать и часто ссорятся и лезут в драку, то московиты е ними очень осторожны и сначала снимают с попа шапочку, хорошенько поколотят его и опять покрывают его голую голову святой шапочкой.