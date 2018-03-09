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 Политика Украины
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Все про:Крым (19610) репрессии (1858) Бабин (3)

 Постпред Порошенко в АРК: "Российские власти усилят репрессии против всех крымчан после выборов"

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин считает, что российские власти Крыма усилят репрессии против всех жителей полуострова после проведения выборов президента России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"У нас есть, к сожалению, такие данные, что после так называемых "выборов" там будет существенная новая волна репрессий. И уже не столько против коренного крымскотатарского народа, который там живет и который притесняют. А вообще против всех категорий населения. Потому что они увидят реальные результаты поддержки и есть уже, наверное, соответствующие команды к запугиванию и давлению. И к сожалению, мы ожидаем худших ситуаций, подобных Северному Кавказу", – сказал 7 марта Бабин в эфире "5 канала".

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По его информации, сейчас в Крым массово переводят работников ФСБ из тех регионов, "где умеют наказывать, убивать, пытать, насиловать".

"Мы должны готовить соответствующие вопросы безопасности противодействия (репрессиям в Крыму, – КР), соответствующую международную позицию", – сказал Бабин.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3054651
 
 
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За гранью. Идиотизм оплаченый народом. Крыма нет, зато есть пэти постпред и даже прокуратура
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ти будку не качай! там і поліція Криму, вже є!
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При таких настроях, як у тебе Крим буде важко повертати.
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Причем мои настрои к пэтиному идиотизму？Что пэтюня, как гарант целостности государства предпринял для возврата крыма и части лугандона？
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При тому, що ви проти всіх, хто підтримує повернення Криму в Україну. А про "петю", то питай у нього.
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Против каких "всех" жаждущих возврата крыма я, уточни. Я пэтю убил бы, но он как раз совсем не за возврат крыма
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Я про те, що органи державної влади Криму повинні бути, а твої заклики це визнання анексії.
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А я не понимаю зачем они, какие функции выполняют и зачем мы им платим зарплату, пока крым не в составе Украины.
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А тобі не треба знати їх функціональні обов'язки. Це як мінімум закрита інформація.
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Функции органов гос власти закрытая информация？все понятно.
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Ты дебил? Как это мне не треба знати.... С моих налогов обеспечиваются все эти шапито с кучей бездельников, а знати мени не треба? Постпред Порошенка в АРК: "Російська влада посилить репресії проти всіх кримчан після виборів" - Цензор.НЕТ 5123
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позови проти кацапів вже у всі інстанції подали?!
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Ксюху пустите в Крым, мира творцы! Хотя бы назло Путину!
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Страно, что за такие заявления его там в Крыму никто не арестовал
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Звичайно, що Крим став територією несвободи.
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Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова заявила, что является «жертвой ежедневного кибербуллинга».

«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие», - заявила Елизавета Пескова.
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Донецк, 7 марта. Пятнадцать граждан, освобожденных из украинского плена в конце декабря прошлого года, являются агентами Службы безопасности Украины. Об этом в среду сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
Он также отметил, что в настоящее время «не все бывшие военнопленные прошли проверки».
«Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами Службы безопасности Украины», - заявил Захарченко.
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Захарченка можна не цитувати, бо він ніхто.
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інформаційне сміття. Але я читаю навіть це.
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ЯН СТРЕЙС "ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
Улицы в городе (про Москву) широкие, но не мощеные, как и во всей стране, вследствие чего после сильных дождей нельзя было бы перейти улицу, если бы московиты не настелили местами балок и не перебросили мосты через канавы. То же самое летом и в оттепель; такая илистая и скользкая дорога, что тонешь по колено в грязи; поэтому все мужчины и женщины вынуждены ходить в сапогах.

........

Истинные московиты коренасты, толсты и жирны телом, с особенно нескладными головами, руками и ногами. Простой народ крепок по природе, переносит всякие невзгоды, редко спит па мягкой постели, иногда на соломе, а чаще всего на деревянных скамьях. Зимой все - отец, мать, дети, работник, служанка - перебираются в общую комнату, приготовленную для этого, и спят там вповалку. У них мало утвари, и она состоит из грязных горшков, мисок, деревянных плошек, кувшинов, оловянных чарок для водки и кубков, которые почта никогда не бывают чистыми. Они совсем не стараются украсить свои стены, как это делают голландцы; у них висит только одна или несколько картин, писаных красками, чаще всего св. Николай. Они рабы по природе и рождены для рабства, они весьма редко работают добровольно и без принуждения; их всегда понуждают к тому побоями. Они так привыкли к своему рабству, что, получив свободу после смерти своего господина или по доброте его, снова продают себя в рабство. Тот, кто хочет заставить их работать, вынужден, сколько бы в оси ни было доброты и сострадания, прибегать к кулакам и палкам. Их скверно кормят, что способствует распространению воровства. Также часто происходят убийства, и каждый, кто боится потерпеть убыток или потерять что-либо, должен быть настороже. Несмотря на суровые наказания за небольшие кражи, холопы торговцев табаком и водкой не удерживаются от них. .......
В Москве холопы получают весьма мало на харчи, но еще меньше в деревне, где им дают столь малую плату, что господа вынуждены смотреть сквозь пальцы на их воровство и плутни.

Московиты некрасивы и не нежны, и пища их весьма простая: крупа, горох, кислая капуста, соленая рыба и ко всему прочему грубый ржаной хлеб. Приправой ко всякому блюду служит лук и чеснок, чем от них воняет за версту, что с непривычки совершенно невыносимо, но они варят из этого вкусный и превосходный суп. Они едят много рыбы и большей частью соленой, от нее на рынках стоит такой странный запах. Осетрину подают к столу у зажиточных людей почти каждый день. Знатные господа и дворяне едят помногу жареного мяса и еще больше супов и похлебок, хотя бы то был только рыбный отвар с хлебом, который годен лишь на то, чтобы его вылить наземь, а они едят его с толченым чесноком. Как только они перепьются и это скажется на следующий день, приготовляют себе для освежения кушанье, называемое похмельем (Pochmelie); холодное, тонко нарезанное мясо, политое квасом. Это обычный напиток, приготовляемый на следующий лад: брага, огурцы, пивной уксус, чеснок с перцем; употребляется он ими, как наш холодный суп. Распространенный в простом народе напиток, особый сорт скверного пива, также называется у них квасом и приготовляется из воды, ячменя, овса и пшеничной муки, у одних гуще, у других жиже; более зажиточные пьют пиво, которое варится в кадках и чанах с раскаленными камнями, очень крепкий в хмельней напиток. Они также приготовляют мед с гвоздикой, корицей, перцем, кардамоном и другими пряностями, этот напиток опьяняет подобно вину, а если хотят кого-нибудь споить, то примешивают к питью водку, что случается у них нередко. Они называют водку вином и считают ее самым почетным напитком; ее пьют без разбора мужчины и женщины, духовные и светские, дворяне, горожане и крестьяне, до и после еды, целый день, как у нас вино; в нее добавляют перцу и считают это лекарством. Простой народ так падок на водку, что даже в сильные морозы пропивает, если нет денег, верхнюю одежду и шапку и более того: сапоги, чулки и рубаху и выходит из кабака или трактира, в чем мать родила 82. Мужчины и женщины (главным образом из простонародья) проявляют большую страсть к водке, напиваясь дома и в корчмах до такой степени, что многие женщины оставляют в залог свое платье, теряют стыд и честь и открыто, как неразумные твари, предаются разврату; такая безнравственность и распущенность в прежние времена не считалась постыдной, а только потешной забавой. Но теперь, воща его величество, по настоянию патриарха, сократил число небольших и тайных питейных домов и запретил открывать их под страхом смертной казни, стало немного лучше: остались только, с разрешения его величества, открытые питейные дома с подачею пива, меда, вина и курением табака. Московиты страстные курильщики табака, который, хотя в 1634 г. и вышло строжайшее запрещение, курят тайно.
Московиты, как уже сказано, неловки и неуклюжи с виду, но обнаруживают великую смекалку в торговых делах . Они исключительные обманщики и предатели, жены часто доносят на своих мужей его величеству, если те держат их в большой строгости и подчинении, обвиняя их в плутовстве, чтобы развестись с ними, вследствие чего мужья печальным образом попадают в ссылку, в Сибирь. Чтобы сократить доносы, в нынешнем году издали указ, по которому каждый, кто обвиняет кого-нибудь в тяжелом преступлении без приличествующих доказательств, должен быть подвергнут пыткам. Если обвинитель в силах их вынести, то обвиняемый считается виновным, если же нет, то ему присуждают за его слабость и ложь то же самое, что полагалось обвиняемому.
Народ в Московии завистлив и сварлив, употребляет в разговоре различные дурные, невоздержанные, бранные и постыдные слова, но у них редко доходит до драки, и еще реже берутся они за ножи. И когда с течением времени в Москве поселились иностранцы, которые не переносили брани, возникло много недоразумений, и был установлен денежный штраф с каждого, кто вздумает ругать власть, приказных или знатных людей.
.......
 Обыкновенные священники носят под большой шапкой еще маленькую, которую им надевает епископ, когда их посвящают и постригают в сан, и они отпускают потом волосы. Кто ударит попа, так что шапочка упадет на землю, того наказывают, и так как попы любят пьянствовать и часто ссорятся и лезут в драку, то московиты е ними очень осторожны и сначала снимают с попа шапочку, хорошенько поколотят его и опять покрывают его голую голову святой шапочкой.
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Мы проезжали мимо небольших деревень, жители которых были очень бедны. Одежда женщин состоят из куска ткани или тряпки, едва прикрывающей их наготу; волосы у них подстрижены ниже ушей и висят, как у бродячего народа, которого мы называем цыгане. Их домики, или лучше хижины, самые плохие, какие только можно представить, в них нет никакой утвари, кроме грязных горшков и сковородок, которые, как дом и сами люди, так запущены и неопрятны, что я предпочел поститься и провести ночь под открытым небом, нежели есть и спать с ними. Они удивительно стойко переносят всякие лишения, жару и холод, голод и жажду. У них почти нет постелей, и они спят на голой земле. Пища у них грубая и скверная, состоящая из гречневого хлеба, кислой капусты и несоленых огурцов, что усугубляет жалкое положение этих людей, живущих все время в нужде и горести благодаря отвратительной жестокости своих господ, которые обращаются с ними хуже; чем турки и варвары со своими рабами. Невидимому этим народом так и должно управлять, ибо если с ним обращаться мягко, без принуждения, не давая ему правил и законов, то могут возникнуть непорядки и раздоры. Это - очень неуклюжий и суеверный народ, склонный к колдовству и черной магии, чем они так неловко и глупо занимаются, как наши дети, пугающие друг друга букой. Я не видел у них ни школ, ни воспитания, поэтому растут они в большом невежестве, и у них меньше разума и знаний, чем у дикарей. И несмотря на то, что некоторые из них считают себя христианами, они едва ли больше знают о религии, чем обезьяна, которую выучили исполнять обряды и церемонии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостпред Порошенко в АРК: "Российские власти усилят репрессии против всех крымчан после выборов"
 
 
 
 
 
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