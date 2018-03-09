 Постпред Порошенко в АРК: "Российские власти усилят репрессии против всех крымчан после выборов"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"У нас есть, к сожалению, такие данные, что после так называемых "выборов" там будет существенная новая волна репрессий. И уже не столько против коренного крымскотатарского народа, который там живет и который притесняют. А вообще против всех категорий населения. Потому что они увидят реальные результаты поддержки и есть уже, наверное, соответствующие команды к запугиванию и давлению. И к сожалению, мы ожидаем худших ситуаций, подобных Северному Кавказу", – сказал 7 марта Бабин в эфире "5 канала".

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По его информации, сейчас в Крым массово переводят работников ФСБ из тех регионов, "где умеют наказывать, убивать, пытать, насиловать".

"Мы должны готовить соответствующие вопросы безопасности противодействия (репрессиям в Крыму, – КР), соответствующую международную позицию", – сказал Бабин.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.