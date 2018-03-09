 В центре Киева перекрыли дороги и отменили остановки общественного транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".
"9 марта временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на б-р Т. Шевченко и ул. Владимирской. Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ру Т. Шевченко), б-ре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого)", - сказано в сообщении.
Так, по данным ведомства, с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:
- троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ст. м. "Университет" на ул. Владимирской;
- автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ул. Владимирская "на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях;
- автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка "Б-р Т. Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.
есть ли какой-то предел в идиотизме у этих неофеодалов, возомнивших себя наместниками бога.
телевизор запретил..."
В.С. Высоцкий
Дід попер через вулицю з явним порушенням ПДД. На відео видно, що він зупинвся біля переходу, бо побачив сигнали регулювальника, а потім вирішив що встигне перебігти. То хто йому дохтур?
Ви теж можете такого сайгка збити, від цього ні хто не застрахований.
да ?
Ви не забули, що у нс війна? Тому претензії до вахого "уйла.
Таня Сеид-Бурхан.Блогер.
93 % , шатателей корита і ахентів кремля !
Петьови , потрібно як і .уйлу , водити за собою проплачену соєву масовку. А то "нє ровен час" пукєннападе .
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.