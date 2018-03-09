 В центре Киева перекрыли дороги и отменили остановки общественного транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

"9 марта временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на б-р Т. Шевченко и ул. Владимирской. Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ру Т. Шевченко), б-ре ​​Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого)", - сказано в сообщении.

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Так, по данным ведомства, с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:

- троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ст. м. "Университет" на ул. Владимирской;

- автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ул. Владимирская "на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях;

- автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка "Б-р Т. Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.