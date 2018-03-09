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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1962) Киев (15505) транспорт (1156)

 В центре Киева перекрыли дороги и отменили остановки общественного транспорта

9 марта временно отменены остановки троллейбусов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусов № 21, № 114, № 118 на б-р Т. Шевченко и ул. Владимирской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

"9 марта временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на б-р Т. Шевченко и ул. Владимирской. Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ру Т. Шевченко), б-ре ​​Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого)", - сказано в сообщении. 

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Так, по данным ведомства, с 7:00 и до завершения мероприятий отменены остановки:

- троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ст. м. "Университет" на ул. Владимирской;

- автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "Ул. Владимирская "на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях;

- автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка "Б-р Т. Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.

Источник: https://censor.net.ua/n3054650
 
 
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що знову не дають папу спокійно), квіти до пам"ятника Шевченку покласти?!
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вспомнилось, почему то, как путен после инаугурации шёл в спокойном одиночестве, но под охраной, по мацкве.....
есть ли какой-то предел в идиотизме у этих неофеодалов, возомнивших себя наместниками бога.
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Быстро у ублюдков закончилось едеинение с народом!
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Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города Источник: https://censor.net.ua/n3054650
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Ти там в "шоколадній" масовці будеш?
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Минируйте все метро и все дороги к столице, шо это за полумеры
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В шортах ще ж ніби холодно.. Можуть повідморожувати дещо..
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" И тогда главврач Моргулис
телевизор запретил..."
В.С. Высоцкий
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Бус вдало став, в акурат під бурулькопадом.
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Удобства пассажиров? Не,не слыхали. Пэцюне ведь потужну речь надо толкнуть.
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Пэтро скажет , что он " глыбоко переконаный" , что сегодня Тарас был бы за Петины рехформы
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Пэтя - Шевченко нашего времени, тока в кипе и с крестом на пузе..
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Снега больше чем в Швейцарских Альпах
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в СССР в январе 1967 года были пыльные бури совсем без снега.Парадоксы ядерных испытаний.
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петрушка в вышиванке будет изливать, написанные командой спичрайтеров (разумеется за неплохой гонорар), потужные промови?
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Вышиванка - вышиванкой, а вот ермолку и пейсы всё равно не спрятать...
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главное чтобы не забыл снять бигуди с волос..кучерявый он наш...
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крестьянская лашадка придет на смену железному коню... ничего, все будет хорошо...
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От позорище ...а дед то которого петя раздавил ,похоже таки умер ...
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Не Петя, а водій одного з авто супроводу.
Дід попер через вулицю з явним порушенням ПДД. На відео видно, що він зупинвся біля переходу, бо побачив сигнали регулювальника, а потім вирішив що встигне перебігти. То хто йому дохтур?
Ви теж можете такого сайгка збити, від цього ні хто не застрахований.
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а барыга порошенка по закону холопа раздавил,
да ?
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Троль, засохни. Ти мабуть не чітатєть, ти пісатєль, точніше пІсятель.
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Зато ти тут ЛІЗАТЕЛЬ, шушара соєва!
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а сколько в твоей пидорашке чинуши народу подавили, но ты даже не пискнул?! че так козлорылый?
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Спецоперація ФСБ. Їхній почерк. А взагалі, нефіг шастать коли там стоїть регулювальник.
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Быдла с лопатой нет ни на Березняках ни на Русановке,а тем более в центре.Виноваты коммунальщики.
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Там творится,чёрт знает что,опять нагнали мусорни,людей гоняют,как скот ,шмонают ,заставляют проходить через металодетекторы ,мусора стоят с отмороженными харями,руки в брюки ,транспорт не останавливается !!! НУ ШО ,ЗА ЭТО СТОЯЛ МАЙДАН ,ЗА ЭТО ГИБЛИ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ???
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Якби худшиє із лучших, не приходили на подібні заходи з наградною чи просто нелегальною зброєю та гранатами, то то і перевірок не було б.
Ви не забули, що у нс війна? Тому претензії до вахого "уйла.
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Какая война ,у вас ,пардон с головой всё в порядке ,это ГДЕ и КОГДА в ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА было ,чтобы во время войны ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ и РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА ,бросал свою армию,свой народ ,свою страну и ехал загорать и бухать на Мальдивские острова ,как это сделал тварь порошенко ????? О какой войне речь ?????
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Ну як ти провела вчорашнє свято? Сажу було кому потрусити?
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это где, у тебя в Зажопинске что ли, петушило ольгинское с честью вертухая?!
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О, ще одна пєтєсоска вилізла на Цензор. Скільки халви за висер Лолітка тобі дає?
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Гомноед ольгинский, ваше погонялово, придуманое на пригожинских кухнях, Пороху как корове седло! То ли дело твоему гебнявому фюрерку народ Украинский припечатал четкое и всеобъемлющее клеймо - )(уйло всея Руси!
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Дибілок, ти можеш тут на гівно сходити! Мене влаштовує істерика "новенькой" пєтєшлюшки! У центрі Києва перекрили дороги і скасували зупинки громадського транспорту - Цензор.НЕТ 9690 Давай ще про хуйла і його друга Лоліту потринди, убоге.
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Руссосвинка, главное что ты не отрицаешь что ты обычный ольгинский дрыщь, под Украинским флагом!
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Истерика похоже у вас ольгинцы , так как у киевлян истерики нет !
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А в Киеве киевлян не осталось
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Да ты шо кацап?! и куда же они подевались? Неужто все в Ольгино свалили, как ты со своего Мухосранска?
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Країна завмерла в очікуванні чергової потужної і рішучої промови від петі..
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Ну ты то допустим,в основном к речам )(уйла прислушиваешься, так ведь?
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в Киеве пора вводить режим проверки паспортов и регистрацию как в Москве.Нехрен шастать быдлу по столице.
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сцикливо зустрітись зі звичайними людьми, а не спеціально навченими
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в Москве на сегодня уже 1 миллион 800 000 только узбеков.Но они не быдло.
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Лолита опять обделалась от страха.
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жити по новому від соєвого хідранта ...
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Крысы Плешивого Педофила тоже не быдло в Украине.
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барыга петро охметов будет праздновать в центре киева ?
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Короче Москва сегодня стала Кыштым Орды,ачукыны
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В Москве проживает 6,5 мусульман.Ураза Байрамы и Курбан Байрамы атакую Мошвку по всем направлениям.
Таня Сеид-Бурхан.Блогер.
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Ох не той народ , поп(у) попався ! Не той народ !
93 % , шатателей корита і ахентів кремля !
Петьови , потрібно як і .уйлу , водити за собою проплачену соєву масовку. А то "нє ровен час" пукєннападе .
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Но шпилит твоего )(уйла, только лапти заворачиваются! потому что "барыга", это не бездарная гэбнявая крыса!
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Настя Рыбка разбила Кремлевских шакалов без всякого оружия и бомб.Аргентинский кокаин Настя не осилила,тяжело тащить 400 кг. для хрупкой девоцьки.
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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Стихи Шевченко на русское наречие переводили поэты и писатели Иван Бунин,Плещеев,Михайлов,Богданович,Туроверов,и даже Борис Пастеонак и Сергей Есенин.
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А причём тут 21-й автобус? Он с Троещины на Петровку ходит.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ центре Киева перекрыли дороги и отменили остановки общественного транспорта
 
 
 
 
 
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