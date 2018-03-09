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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (2690) граница (2974) закон (2404) штрафы (685) Слободян (279)

 Штраф за незаконное пересечение границы теперь будет составлять 8500 грн., для группы лиц - 13 600 грн., - Слободян

В Украине существенно увеличат штрафы за незаконное пересечение границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил в эфире "Громадського радіо".

По его словам, принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" существенно повышает роль Госпогранслужбы на границе и является революционным с точки зрения предоставленных пограничникам полномочий.

"Некоторые статьи не были приняты в той редакции, в которой нам бы хотелось, были правки. Например, это касается статьи о нарушении государственной границы. Мы в будущем будем настаивать, что за это должна быть уголовная ответственность. Но даже тот факт, что административная ответственность в виде штрафа за незаконное пересечение границы существенно изменилась и увеличена, это уже очень большой шаг вперед.

За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8500 гривен, если группа лиц - 13 600 гривен. Появляется норма, мы будем конфисковывать те средства, которые использовались для переправки контрабанды, незаконных мигрантов. Речь идет о лодках, гидрокостюмах, в которых очень часто жители Закарпатья через реку переносят сигареты, в том числе речь идет и о транспортных средствах. Кстати, речь идет не только о "зеленом коридоре", но и о пунктах пропуска. Если едет фура и в ней, например, десять килограммов янтаря, фура тоже может быть конфискована", - сказал Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ввела штрафы за игнорирование запрета въезжать в Украину и нарушение порядка пересечения линии разграничения

Кроме того он отметил, что этот Закон существенно расширяет возможности Госпогранслужбы по взысканиям в контексте административной ответственности: "Ранее за незаконное посещение Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей мы писали протоколы, если у нас были факты, подтверждающие то, что граждане Украины посещали эти территории незаконным образом, направляли протоколы в суд. Суд принимал решение о взыскании штрафов или не принимал. Этот закон дает нам право взимать штрафы при обнаружении фактов о незаконном посещения временно оккупированных районов. Мы можем это делать только за безналичный расчет - то есть в каждом подразделении охраны границы будут установлены терминалы. На основании протокола, который будет составлен, граждане будут платить штрафы в пунктах пропуска".

Источник: https://censor.net.ua/n3054649
 
 
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А може саджати? А на тих, хто поїхав у Крим заводити справу і оголошувати через Інтерпол у розшук. От кацапня зрадіє!
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Нажаль интерпол этим заниматься не будет. Там в основном убийц, мошейников и воров ищут. Даже с корупцией там очень сложно объявить в розыск!
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Згідний- в деяких випадках треба мати можливість і до кримінальної відповідальності притягувати. Та не людей, що порушили кордон збираючи, наприклад, гриби. Імхо.
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Ты когда не будь в настоящем лесу грибы собирал, турист?
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Один раз не те грибочки он насобирал, вот всю жизнь его и плющит
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Мне твои хобби до лампочки. Вопрос, с какого перепугу ты себя эксперДом в каждом вопросе выставляешь.? Другой раз такую, ахинею пишешь, что за школу КДБ становиться стыдно Штраф за незаконний перетин кордону тепер становитиме 8500 грн, для групи осіб - 13 600, - Слободян - Цензор.НЕТ 1236 И чему вас только учили
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Цікаво б також було дізнатися про перебіг розслідування мінування прикордонного переходу Шегіні..
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А Таня права Штраф за незаконний перетин кордону тепер становитиме 8500 грн, для групи осіб - 13 600, - Слободян - Цензор.НЕТ 4363 ! Наем транспорта, услуги проводника - на круг дешевле получается. Ну и погранцов купить проще, так сказать в складчину
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Почему Саакашвили депортировали, когда могли просто оштрафовать?
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Потому что опасен он для барыг. Если он в маленькой Грузии придя к власти, сразу посадил в тюрьму около 5тыс чиновников, то могли ли барыги допускать его к власти здесь???
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Сакашвили деполртировали потому что у него не было Украинского гражданства и он нарушил закон Украины
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Ніхто його не депортував. Була реадмісія.
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Ха- ха - ха!! Даже два соевых тролля не могут прийти к общему знаменателю по Саакашвили. Путаются в определениях))
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кацапестолы-оккупанты Донбасса просто побелели от ужаса... теперь их ждет суровое леденящее кровь наказание...
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А ти в яких місцях винюхуєш, щоб визначити приналежність?
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Мову державну вивчити нездатне, але вже сидить нюхає та ярлики клеїть.
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раньше надо было штрафы повышать, году так в 2014 ом, мож так и не перли бы "братья" на танках и камазах, задумались бы - дорого ж, наверное, блин...
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дак нафурми сюди пертись..?їхайте...куди хотілося..
Штраф за незаконное пересечение границы теперь будет составлять 8500 грн., для группы лиц - 13 600 грн., - Слободян - Цензор.НЕТ 2402
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Эту карту можешь у себя на стене повесить,зачем здесь показывать Украину в составе Московии?
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єто ті своим додикам промацковськім расскажи Штраф за незаконний перетин кордону тепер становитиме 8500 грн, для групи осіб - 13 600, - Слободян - Цензор.НЕТ 7819 ..московии" - єто не страна єто - дупло
вот єто правильная карта!


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А тому, кто незаконно на Мальдивы полетел отдыхать, какой штраф.
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Слободян ты и своих погранцов полусепаратистов проинструктируй что и им пересекать государственную границу и бухать с нашим лютым кровавым врагом оккупантом украинской земли Крыма и Донбасса нельзя что это тяжёлое преступление. И как могут его пограничники бдительно охранять святое украинскую государственную границу если они сами преступно нарушают пограничный режим
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Вважаю, що треба запрошувати Саакашвілі, Юлю та інших для порушення україно-польского кордону. При цьому треба поставити касу у Польщі і Україні для оплати порушень. І хай бігають в зад і в перед, але кожен раз платять😁
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Мусора уже штраф увеличили что бы были побольше взятки теперь поднимут пограничники и пожарники что бы было чем платить мусорам.
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погранцы к себе денежный поток расширяют
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Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" установлены тарифы на незаконное пересечение границы.

"Штраф за незаконное пересечение границы теперь будет составлять 8500 грн., для группы лиц - 13 600 грн." - дешевле пересекать границу группой 14 человек, меньше тысячи обойдётся.
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надо стену строить...большую...типа китайской стены, або как в книге "песнь льда и вогня"...сеня вот начал, но как то слабенько. Надо с газпрома денег на это вытребовать, он ведь много должен, ну или еще как, да...
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Официальное повышение взяток. Выборы скоро, Лолите не хватает.
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Очень большие штрафы особенно для воров в законе.Теперь они будут собираться в групы что бы дешевле было. Сбросятся на 13.600 и человек десять перейдет.А вот за нарушение пдд надо поднять наказание вплоть до пожизненного . Штраф за незаконний перетин кордону тепер становитиме 8500 грн, для групи осіб - 13 600, - Слободян - Цензор.НЕТ 8107
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Вот ещё одна блондинка пожаловала. По твоим словам если тебя 30 человек в жопу трахнут то они получат по пол года!
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Ты петушок помой рот что бы после моей жопы тебе эти 30 человек согласились дать отсосать без предоплаты. Штраф за незаконний перетин кордону тепер становитиме 8500 грн, для групи осіб - 13 600, - Слободян - Цензор.НЕТ 6070
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В нашей стране величина штрафов зависит не от тяжести нарушения а от возможности поборов.Что можно заработать на границе если ее проще пересечь законно чем не законно.А вот на транспорте совсем другое дело .Сел за руль -уже преступник и здесь клондайк возможностей да еще и рюкзаками можно под-барыжить .Это вам не гос-граница.Нашим тут закон не писан. Вот и приходиться погранцам штрафы поднимать в связи с инфляцией по мусарне.
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Ндя. Перевозки через неподконтрольную границу стали дороже
или их совсем не стало
Вата взбодритсяя
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я прочитал как незаконное пересечение улиц ....и ужаснулся
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По старинке надо- пулей штафовать..
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ви дивіться не перстарайтесь -бо дорога до ростова вам дорого обійдеться!!!
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Так чому уголовку не ввели я так і не зрозумів. Орки в криму так можуть собі індульгенцію купити і ще й побухати.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШтраф за незаконное пересечение границы теперь будет составлять 8500 грн., для группы лиц - 13 600 грн., - Слободян
 
 
 
 
 
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