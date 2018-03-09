 Штраф за незаконное пересечение границы теперь будет составлять 8500 грн., для группы лиц - 13 600 грн., - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил в эфире "Громадського радіо".

По его словам, принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" существенно повышает роль Госпогранслужбы на границе и является революционным с точки зрения предоставленных пограничникам полномочий.

"Некоторые статьи не были приняты в той редакции, в которой нам бы хотелось, были правки. Например, это касается статьи о нарушении государственной границы. Мы в будущем будем настаивать, что за это должна быть уголовная ответственность. Но даже тот факт, что административная ответственность в виде штрафа за незаконное пересечение границы существенно изменилась и увеличена, это уже очень большой шаг вперед.

За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8500 гривен, если группа лиц - 13 600 гривен. Появляется норма, мы будем конфисковывать те средства, которые использовались для переправки контрабанды, незаконных мигрантов. Речь идет о лодках, гидрокостюмах, в которых очень часто жители Закарпатья через реку переносят сигареты, в том числе речь идет и о транспортных средствах. Кстати, речь идет не только о "зеленом коридоре", но и о пунктах пропуска. Если едет фура и в ней, например, десять килограммов янтаря, фура тоже может быть конфискована", - сказал Слободян.

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Кроме того он отметил, что этот Закон существенно расширяет возможности Госпогранслужбы по взысканиям в контексте административной ответственности: "Ранее за незаконное посещение Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей мы писали протоколы, если у нас были факты, подтверждающие то, что граждане Украины посещали эти территории незаконным образом, направляли протоколы в суд. Суд принимал решение о взыскании штрафов или не принимал. Этот закон дает нам право взимать штрафы при обнаружении фактов о незаконном посещения временно оккупированных районов. Мы можем это делать только за безналичный расчет - то есть в каждом подразделении охраны границы будут установлены терминалы. На основании протокола, который будет составлен, граждане будут платить штрафы в пунктах пропуска".