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 В Польше автобус с украинцами попал в аварию - двое погибло, четверо травмировано

В четверг по дороге к польскому Перемышлю автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика, есть погибшие

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "24 канал".

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении на сайте канала в четверг вечером со ссылкой на польские СМИ.

По словам пресс-секретаря муниципальной полиции Перемышля Магдалины Стекуры, на момент столкновения в микроавтобусе было шесть украинцев.

"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", – сказано в сообщении.

В информации уточняется, что украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054634
 
 
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якось дуже часто після прийняття "антибандерівського" закону в ляхів почали гинути українці...
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может их стало больше туда на работу ездить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Польше автобус с украинцами попал в аварию - двое погибло, четверо травмировано
 
 
 
 
 
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