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 Переговорщик Рубан задержан, когда пытался вывезти из "ДНР" оружие и боеприпасы, - "Громадське радіо"

Правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию с арсеналом оружия.

Как передает Цензор.НЕТ об этом "Громадському радіо" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы ", - уверяет источник Громадського радіо.

Рубана задержали в поселке Зайцево Донецкой области. По некоторой информации, сейчас Рубан находится в СИЗО Мариуполя.

Также читайте: "Это месть за Надежду Савченко", - Рубан о запрете поездок на оккупированную территорию

Переговорщик Рубан задержан, когда пытался вывезти из ДНР оружие и боеприпасы, - Громадське радіо 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054631
 
 
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Не поздновато , так как план ху**ла - это взорвать Украину изнутри !
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ну и кому он мог везти?
Семенченку какому-нибудь.
Кому еще???
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Ух сразу по коментам можно смотреть что боты из питера тупы как их подохшие в снегах под Волховым делды и прокси не спасает
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Ольгинцы не на шутку всполошились - агента ху**ла взяли 😂
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"«Ай да Рубан!)) Ай да "генерал"! Многим известный в своей изумительной способности присваивать себе звания "генерала-обменщика", "героя-освободителя" Рубан Володя (он же -Гарбузюк) "залетел" под возможность пополнить "обменный фонд Украины"… он был задержан недавно в Майорске нашими спецслужбами… На совести данного "не знаю как его назвать" сотни сданных в плен по "красивой и продуманной ФСБ" схеме наших ребят… сотни искалеченных судеб и смертей, смерть моего отца и моего ребенка, которому от избиений в плену так и не дали появиться на свет… "Схемки и темки" данного человека зачастую были успешными. Но сколько веревочке не виться - конец все равно будет. И с этим "концом" столкнутся все, кто в этой антиукраинской схеме… Так что "готовьтесь еще 3 мальчика и 2 сестрички-героини")!!! Я думаю что обменяем мы вас достойно 1/30, как минимум)) Информация предоставлена из достоверных источников спецслужб Украины», - пише Гайде Різаєва."
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Оно не генерал , а мтарший майор и гнида ФСБшная !
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напереговаривал недурственно, судя по фотке...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПереговорщик Рубан задержан, когда пытался вывезти из "ДНР" оружие и боеприпасы, - "Громадське радіо"
 
 
 
 
 
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