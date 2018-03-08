 Переговорщик Рубан задержан, когда пытался вывезти из "ДНР" оружие и боеприпасы, - "Громадське радіо"

Как передает Цензор.НЕТ об этом "Громадському радіо" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы ", - уверяет источник Громадського радіо.

аааа блять

действительно Рубана задержали с кучей оружия даже миномет был охуеть pic.twitter.com/jRnm2wtH0x — обрій подій (@Petlurivetc) 8 березня 2018 р.

Рубана задержали в поселке Зайцево Донецкой области. По некоторой информации, сейчас Рубан находится в СИЗО Мариуполя.

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