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 Происшествия, Общество
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Все про:выборы (20120) Крым (19604) ОБСЕ (3054)

 Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма

Украина ожидает, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на президентских выборах в России будут действовать в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о непризнании любых изменений в статусе Крыма и Севастополя.

 Об этом говорится в заявлении украинской делегации, озвученном сегодня постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Игорем Прокопчуком на 1178-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы ожидаем, что Наблюдательная миссия БДИПЧ за выборами в России будет действовать в строгом соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ и резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" относительно непризнания любых изменений статуса АР Крым и Севастополя как неотъемлемых частей Украины", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Против причастных к выборам президента РФ в оккупированном Крыму введут санкции, - МИД

Также в документе отмечается, что каждую неделю в Постоянном совете Украина поднимает вопрос о грубых нарушениях прав человека, притеснениях и преследованиях на территориях Украины, временно оккупированных Российской Федерацией. "Мы также еще раз подчеркиваем, что вся ответственность за нарушение прав человека в оккупированных Россией областях Украины и невозможность их предотвращения лежит на Российской Федерации как государстве-оккупанте", - сказано в заявлении.

Также украинские дипломаты подчеркнули, что "Кремль продолжает рассматривать агрессию России против Украины как инструмент для сбора электоральных бонусов перед переизбранием Владимира Путина на четвертый президентский срок".

Они напомнили, что более 60 граждан Украины в настоящее время удерживаются российскими властями в качестве заложников по сфабрикованным обвинениям, подвергаются пыткам и лишены права на справедливый суд. Дипломаты призвали создать механизмы БДИПЧ ОБСЕ для облегчения страданий заложников и содействия их немедленному освобождению.

Также читайте: В оккупированный Крым для участия в нелегитимных выборах прибывают неместные, - Джеппаров

Источник: https://censor.net.ua/n3054630
 
 
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Не знаю как "у них" ну что наши выборы признают легитимными это я Вам 1000% даю.
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ЕС направляет своих наблюдателей на выборы в Крым? Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3023
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В оккупированный Крым приедут наблюдатели из Беларуси, Армении, Венесуэлы ПМР и разумеется Зимбабве Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8042
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Надеюсь МИД официально ПРЕДУПРЕДИЛ все страны о недопустимости появления их граждан в Крыму ( то есть в Украине) в период выборов в северной стране ? Или Климкина надо учить
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вот действительно сильное видео про Крым, вора Грицака и СБУ.... Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5070

Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1425 Дмитро Корчинський
3 год ·

Треба допомогти Грицаку та здоровим силам в СБУ подолати нездорові й від імітації боротьби з агентурою окупантів перейти до дієвих заходів.
Братство пропонує голові СБУ Василю Грицаку зробити Дмитра Снєгирьова своїм радником.
https://ua.112.ua/video/dmytro-sniehyrov-politychnyi-ohliadach-hist-112-ukraina-08032018-264008.html
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А Украина часом не напомнила, что разрешила открыть участки по избранию Х@йла Х@йлом во всех консульствах РФ в Украине?
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Треба ж москалів в Україні перерахувати...)))
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это выборы. и тут живут москали. их жалкие голоски в пользу пуйла должны быть зарегистрированы даже на аляске.
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да, напомнить надо- а то наблюдатели ОБСЕ немного слеповаты и гуховаты
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Выборы в раше нелегитимные из-за Крыма . Раша ге получала разрешение открывать выборные пункты в Украине. А Крым- это Украина
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Тобто ОБСЄ не знає, що Крим окупований росією і їм весь час треба нагадувать?
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Все выборы в РФ незаконны именно из-за Крыма. Украина не должна признавать и выбранного вновь Путина и не принимать грамоты послов.
Но у нас банановая республика. мы боимся
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да й..х они ложили на эти напоминания.потому шо рыба гниет с головы .А НАпоминальщики кто
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Выборы президента Рузкого мира это не более чем понты для приезжих...Україна нагадала спостерігачам ОБСЄ на виборах у РФ про статус окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3322
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вот и все, что нужно знать о наблюдателях ОБСЕ в Украине - ИМ НУЖНО НАПОМИНАТЬ!!!...
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А СКОЛЬКО ТИРОВ НОВЫХ ПОСТРОИЛИ В КИЕВЕ ЗА 4 ГОДА !!!???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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