 Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма

Об этом говорится в заявлении украинской делегации, озвученном сегодня постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Игорем Прокопчуком на 1178-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы ожидаем, что Наблюдательная миссия БДИПЧ за выборами в России будет действовать в строгом соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ и резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" относительно непризнания любых изменений статуса АР Крым и Севастополя как неотъемлемых частей Украины", - отмечается в заявлении.

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Также в документе отмечается, что каждую неделю в Постоянном совете Украина поднимает вопрос о грубых нарушениях прав человека, притеснениях и преследованиях на территориях Украины, временно оккупированных Российской Федерацией. "Мы также еще раз подчеркиваем, что вся ответственность за нарушение прав человека в оккупированных Россией областях Украины и невозможность их предотвращения лежит на Российской Федерации как государстве-оккупанте", - сказано в заявлении.

Также украинские дипломаты подчеркнули, что "Кремль продолжает рассматривать агрессию России против Украины как инструмент для сбора электоральных бонусов перед переизбранием Владимира Путина на четвертый президентский срок".

Они напомнили, что более 60 граждан Украины в настоящее время удерживаются российскими властями в качестве заложников по сфабрикованным обвинениям, подвергаются пыткам и лишены права на справедливый суд. Дипломаты призвали создать механизмы БДИПЧ ОБСЕ для облегчения страданий заложников и содействия их немедленному освобождению.





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