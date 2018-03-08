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 Общество
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Все про:история (1396) Польша (4210) провокация (1127) Эпплбаум (1)

 Польша должна признать, что антипольские провокации в Украине организовала Россия, - историк Эпплбаум

Польские власти должны признать, что провокации против украинских мест памяти на юге Польши, а также антипольские провокации в Украине, были инспирированы Россией, и не должны на них поддаваться.

Об этом автор книги "Красный голод. Война Сталина против Украины", лауреат Пулитцеровской премии сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Они должны сказать вслух, что это - российские провокации, и что мы не поддадимся на них", - подчеркнула Эпплбаум.

По ее словам, Украина так и говорит.

"На фоне этих провокаций Варшава требует, чтобы Киев официально отказался от УПА и Бандеры из-за Волыни. И это несмотря на то, что Волынская трагедия - это один из эпизодов в 15-летней борьбе украинцев против НКВД, против СССР. В Украине УПА и Бандера ассоциируются именно с этой борьбой", - подчеркнула Эпплбаум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Польши принять новый исторический закон было фатальным, - историк Эпплбаум

По ее убеждениям, нужны цивилизованные дебаты об УПА.

"Нужно организовывать исторические конференции, встречи журналистов, ведь есть разные взгляды (на общую историю)", - констатировала она.

По мнению Эпплбаум, из темы сложного исторического прошлого не нужно было делать серьезный политический конфликт между обеими странами.

"Мне кажется, что взрослые люди по обе стороны границы должны это понимать. Украинский и польский народы имеют очень много общего, два народа были оккупированы и немцами, и "советами", два народа прекрасно понимают, какими были эти преступления", - подчеркнула Эпплбаум, добавляя, что необходимо вести исторический диалог, чтобы он не влиял на будущее обоих народов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские политики пытаются силой надеть собственные исторические очки на нос соседу, – Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3054629
 
 
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Панам строиться , на дефлорацию ымперского гонору
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Это че, "лебединое озеро" в польском формате ?
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Аааааааааахахахахахахахахах))))))))))))))
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Полякам і від Волкера прилетіло. На черзі- угорці.
Бо не треба чіпати Неньку!!!
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А в тебе на рашці інші версії, я дивлюся...
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а ті повелись на парашпровокації, як кобелі на тічну сучку...я про їх розум був кращої думки...
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Ляхи бачуть те що хочуть бачити і без чарівного пенделя в іншому їх не переконаєш.
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Умничка Энн. Может шляхта втыкнется, на чьи колеса воду льет своими дурацкими законами и трепотней так некстати.
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Кстати, перебрался тут в Украину ещё один "нетакойруССкий" некий Саша Тверской и вот у людей возникают по поводу этих его телодвижений такие вот вопросики:

Польща має визнати, що антипольські провокації в Україні організувала Росія, - історик Епплбаум - Цензор.НЕТ 9272
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Дед которго сбил кортеж порошенко сегодня умер от полученных травм
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За рулём кортежа был, естественно, порох...
Карлсон, тема така. Украинцы, досить терпеть, все на баррикады, долой власть, дружба славянских народов!!!
Рабиновича в президенты!
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дружба славянских народов, а царем таки еврея?
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Доля правды в твоих словах есть. Где кацапы - там проблемы. Вот отписался ты, задал мне проблему шлёпать по клаве...
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Машинка не відрегульована для шиття тонкого матеріалу, до того ж одна з ниток (верхня/нижня) затягує шов.
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Згоден,це помітно.Певно маспошів.
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Что-то после последних событий есть сомнения в том,что польская власть готова к этому.На ОУН-УПА в Польше смотрят со "своей колокольни",им не интересно то,что УПА воевало против войск НКВД аж до начала 1956 года.Кроме того, как украинцы могут отказаться от своих героев,они признаны на уровне законодателя. 9 апреля 2015 года Верховная рада Украины признала членов УПА борцами за независимость Украины.
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Украинец вправе исповедовать любую религию,ваши доводы несущественны.Если бы УПА не угрожало существованию СССР то против них никогда не направили бы целую армию!
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Антон Фаллософ, ты откуда такой вумный то йопта
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НАШИ ДЕТИ УМИРАЮТ, НАШИ ЖЕНЩИНЫ УМИРАЮТ, НАШИ ВОЙНЫ ПОГИБАЮТ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ !!! МЫ НА ГРАНИ !!! МЫ УБЬЁМ ЛЮБОГО !!! ВЗОРВЁМ ЛЮБУЮ СТРАНУ КОТОРАЯ ПОЙДЁТ ПРОТИВ НАС !!!
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МЫ НЕ ОБЯЗАННЫ ОПРАВДЫВАТЬСЯЯ НЕ ПЕРЕД КЕМ !!! ВСЕ ВСЁ ВИДЯТ !!!
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НАМ ОСТАЛОСЬ УБИТЬ КОРРУПЦИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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После новых выборов, не раньше. PiS оказались дилетантами (в лучшем случае).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольша должна признать, что антипольские провокации в Украине организовала Россия, - историк Эпплбаум
 
 
 
 
 
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