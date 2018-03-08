 Польша должна признать, что антипольские провокации в Украине организовала Россия, - историк Эпплбаум

Об этом автор книги "Красный голод. Война Сталина против Украины", лауреат Пулитцеровской премии сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Они должны сказать вслух, что это - российские провокации, и что мы не поддадимся на них", - подчеркнула Эпплбаум.

По ее словам, Украина так и говорит.

"На фоне этих провокаций Варшава требует, чтобы Киев официально отказался от УПА и Бандеры из-за Волыни. И это несмотря на то, что Волынская трагедия - это один из эпизодов в 15-летней борьбе украинцев против НКВД, против СССР. В Украине УПА и Бандера ассоциируются именно с этой борьбой", - подчеркнула Эпплбаум.

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По ее убеждениям, нужны цивилизованные дебаты об УПА.

"Нужно организовывать исторические конференции, встречи журналистов, ведь есть разные взгляды (на общую историю)", - констатировала она.

По мнению Эпплбаум, из темы сложного исторического прошлого не нужно было делать серьезный политический конфликт между обеими странами.

"Мне кажется, что взрослые люди по обе стороны границы должны это понимать. Украинский и польский народы имеют очень много общего, два народа были оккупированы и немцами, и "советами", два народа прекрасно понимают, какими были эти преступления", - подчеркнула Эпплбаум, добавляя, что необходимо вести исторический диалог, чтобы он не влиял на будущее обоих народов.

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