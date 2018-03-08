 В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.
"Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Скрипаля и его дочь)", — заявили в полиции.
Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
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"Это не было случайным убийством. Оно имело очень четкую цель и в нем прослеживалось участие государства", - заявил лорд Макдональд.
Не знаю всього, але відповідь була.
ИЗГНАНИЕ АБРАМОВИЧЕЙ ИЗ РАЯ. ЧЕМ ОТВЕТИТ ЛОНДОН НА ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЯ
Среда, 7 Марта 2018, 17:30
До недавнего времени высасывать из русских нуворишей деньги считалось на Альбионе «комильфо». Но теперь британское правительство вынуждено проявить силу
Отравление в Великобритании бывшего двойного агента российских спецслужб Сергея Скрипаля - завершающий аккорд в формировании нового образа РФ, имиджа международного террориста. Два других компонента - угрозы взорвать "грязную" бомбу у побережья США и газовые атаки в стиле Михаила Тухачевского и Саддама Хусейна - ранее уже заняли свое место в этой неприглядной картине.
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http://www.dsnews.ua/world/primem-mery-chem-otvetit-london-na-otravlenie-skripalya-07032018220000
При всей банальности фразы, - самая точная формулировка ...
Кто поближе к русскому, прости Господи, мировому "источнику духовности" - понимает, что по чем.
Остальные стараются "пересидеть" и "задобрить". Все тот же вечный "Мюнхен"
Уроки истории вспоминают только став жертвой. Украина, к слову, в лице ее "ылиты" - не исключение.
Теперь вот Пуйло... мелкое и ссыкливое.
Спички в замки вставлял, лифты обссыкал и в подвалах срал.
Этот вкус законтаченный подросток запомнил на всю жизнь. И теперь его детские обиды - проблема половины мира. Всё никак не может успокоиться и забыть, что когда-то его в лифтах и подвалах имели в рот. Всё пытается доказать: я сам вас отымею! Но не получается, потому что хуйло оно с самого детства хуйло.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/584268.html
Именно она стала инициатором санкций против СССР из-за Афганистана.
После отравления и практически убийства полковника Скрипаль и (За что его молодой дочери ???) совсем которая не причем к кацапскому нквд-кгб кацапы получат от Великобританких спецслужб такое, о чем в Кремле некоторые люди даже и мечтать не могли.
Журналисты же описывают симптомы пострадавших как передозировка наркотиков...короче, надо запасаться поп-корном!
РФ = россия ФАШИСТСКАЯ.
Помнится, каких-то 150 лет назад они москалям спуску не давали. Что изменилось, рашка стала цивилизованным государством, что ли? С этими шакалами нельзя давать слабины.
а вот как ответят, посмотрим