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Все про:Великобритания (1660) отравление (874) спецслужбы (318) Скрипаль (6)

 В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News"

После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медицинской помощью обратился 21 человек

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.

"Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Скрипаля и его дочь)", — заявили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054628
 
 
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Так это оружие массового поражения? В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News" - Цензор.НЕТ 1340
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Еге ж, у старій добрій Англії пацаками застосовано хімічну або змішаного типу (ізотопно-хімічну) зброю локального радіусу враження. А це вже на міжнародний тероризм потягне...
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В соотв. дозах - отравляющее вещество нервно-паралитического действия

фентаніл має дуже високу токсичність, навіть при незначному передозуванні фентанілу можливі пригнічення кашльового центру, міоз (сильне звуження зіниць), виникнення галюцинацій, зниження секреторної активності шлунка, подразнення хеморецепторів кишечника, зменшення сечовиділення, зниження основного обміну, зниження температури тіла, запаморочення, головні болі, підвищення тонусу гладкої мускулатури, бронхоспазм, спазм в сечоводах, болі при сечовипусканні, зниження поздовжньої перистальтики кишечника, посилення поперечної перистальтики кишечника, посилення тонусу антрального відділу шлунка, пригнічення базальної секреції, уповільнення пасажу кишкового вмісту, дискінезія товстого кишечника, порушення зору, диспепсичні розлади, пошкодження слизової оболонки шлунка, ураження інтерстиціальної тканини, набряк легень, гіпоксія, брадикардія, зупинка серця, значне пригнічення дихального центру, ступор дихального центру головного мозку і зупинка дихання.

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Для "рузькоязичного" форуму і так зійде, Фролко.
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Не не пойдет. Дибо на русском либо на украинском. Иначе это называется суржик. . И не Фролко, а Фроле. Учи грамматику, полиглот
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Форум не уважаешь? Ай-яй-яй. А кто целовашки модерам рисовал?
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Где-то попадалось, что возможно это VX.
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Без ликвидации мордора, такое будет продолжаться вечно.
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_Такое - вечно? Ну что вы! Если останутся безнаказанными, то в конце-концов всё закончится ядерными и термоядерными грибочками, поросшими по всей нашей маленькой планетке, несущейся через необъятную вселенную.
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Достаточно будет шарфика и табакерки. И все закончится
Унаслідок отруєння у Великій Британії російського перебіжчика Скрипаля постраждала 21 людина, - Sky News - Цензор.НЕТ 7711
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Все превенции, меры безопасности и наказания должны быть направлены на конечную цель - уничтожение московщины.
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нет. не будет грибочков. ты, что думаешь хуйло нажмет первым? у него кишка тонка для того, что бы нажать на кнопку. он уссытся и усрется, но не нажмет. холодная война возможна и это пройденный этап и в этот раз не надо будет 40 лет, что бы рашку загнать за батайский. в два раза быстрее это произойдет, то есть 20 - 4 = 16 лет осталось империи выкаблучиваться. ну плюс - минус год - два и все, рашка капитулирует. главное настойчиво, целенаправленно, методично, тщательно и в поте лица своего идти к цели. вот только германцы нас могут подвести, со строительством Северного потока. а нам наверное надо под Одессой строить терминал сжиженного газа. американские военные корабли регулярно заходят в Черное море, а значит и баржи можно.
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Забагато ти їм дав Іване, в СРСР не було стільки крадіїв при владі, або крали менше, бо не було де тринькати.
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_Ещё всего 5х365 дней назад подобные вам беспечные и близорукие глупцы, доказывали, что расия не пойдёт войной против Украины, так что подобные изложенному вами глупости меня отнюдь не удивляют.
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Після отруєння Литвиненка це вже така друга подібна подія Мабуть відповідь від британців буде, бо вони завжди відповідають.
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В мае 2007 года тогдашний главный прокурор Кен Макдональд объявил, что Андрею Луговому будут предъявлены обвинения в убийстве и Россию попросят о его экстрадиции. Ковтуну предъявили обвинения в 2010-м году. Правообладатель иллюстрации Getty Image caption На похороны Литвиненко приехал опальный олигарх Борис Березовский
"Это не было случайным убийством. Оно имело очень четкую цель и в нем прослеживалось участие государства", - заявил лорд Макдональд.
Не знаю всього, але відповідь була.
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Наверное, дулю в кармане показали.
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Не друга. А, щонайменше, за версією В.Буковського дев'ята чи чотирнадцята. Були б і цій не надавали б розголосу, але отруїлося багато сторонніх людей і цей факт поліція вже не могла приховати. А так Королівство мовчки "проковтнуло б" і цей теракт. Кцпи, на відміну від "аль-каїд", роблять усе ціхо.
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В Британії розгалужена мережа агентів КДБ ще за часів царя Панька.
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Це на рашці такі "балони", що люди в реанімації лежать?
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После перцового баллона люди лежат в больнице? И им потребовалось лечение? Полковника военной разведки нашли на лавочке после перцового баллона? У тебя с головой совсем плохо?
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Я думаю,что Великобритания все это "проглотит",выражая при этом "глубокую"озабоченность. А жаль !!! Сколько можно было бы санкций применить к Рашке,этим в конец распоясавшимся тварям !
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tut nado zapretit vsem ruskim vjexat v angliju.Nedat viz nekomu iz rosiji В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News" - Цензор.НЕТ 4507Drugogo vyxoda net
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А как насчёт богатых русских приносящих сотни миллионов в казну королевства ?
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Anglija i tak bogataja bez etix ix milionov,Pust oni resajet no dumaju sto to poxoze budet dlia rosijan.eto zdelat im netrudno
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Неплохая статья в тему

ИЗГНАНИЕ АБРАМОВИЧЕЙ ИЗ РАЯ. ЧЕМ ОТВЕТИТ ЛОНДОН НА ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЯ

Среда, 7 Марта 2018, 17:30
До недавнего времени высасывать из русских нуворишей деньги считалось на Альбионе «комильфо». Но теперь британское правительство вынуждено проявить силу
Отравление в Великобритании бывшего двойного агента российских спецслужб Сергея Скрипаля - завершающий аккорд в формировании нового образа РФ, имиджа международного террориста. Два других компонента - угрозы взорвать "грязную" бомбу у побережья США и газовые атаки в стиле Михаила Тухачевского и Саддама Хусейна - ранее уже заняли свое место в этой неприглядной картине.

...
http://www.dsnews.ua/world/primem-mery-chem-otvetit-london-na-otravlenie-skripalya-07032018220000
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tut ecio idut predlozenyje byvsego ministra angliji porvat diplomaticeskyje otnosenyje s rosijej.Kak oni resat uvydem skoro
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Я думаю,что Великобритания все это "проглотит",выражая при этом "глубокую"озабоченность. А жаль !!! Сколько можно было бы санкций применить к Рашке,этим в конец распоясавшимся тварям !
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Я думаю,что Великобритания все это "проглотит",выражая при этом "глубокую"озабоченность. А жаль !!! Сколько можно было бы санкций применить к Рашке,этим в конец распоясавшимся тварям !
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Почисти мотлох на системному диску і проведи дефрагментацію щоб не було глюків.
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Они б еще булавой вье@ли ...чтоб человек 100 попутно...феерические рукожопые идиоты
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А кто они,кого то видели,кто то попался..Опять предположения,
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Премьер министр Великобритании просил извиниться перед Ромой Кирилюком, за небольшую задержку , в предоставлении ему фактов отравления... В порядке живой очереди, Рома..твой номер 245
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Лучше молчи, а то ж услышат... Они такие...
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непонятно,на хрена его убивать,был осужден,сидел,обменяли. использованный материал
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там вылезли данные о связи Скрипаля с группой из МИ-6, подготовившей доклад о компромате на Трампа, находящемся в распоряжении кремля
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+
При всей банальности фразы, - самая точная формулировка ...
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источник всей этой гадости-злобная нквдшная банда.И это может закончиться только когда она будет утилизирована
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Ни добавить, ни отнять...
Кто поближе к русскому, прости Господи, мировому "источнику духовности" - понимает, что по чем.
Остальные стараются "пересидеть" и "задобрить". Все тот же вечный "Мюнхен"
Уроки истории вспоминают только став жертвой. Украина, к слову, в лице ее "ылиты" - не исключение.
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Не права Даля. Увы. Европа спит вечным сном. Не проснётся. В 1933 году не проснулась, в 1939 году продолжала спать. Лишь американцы спасли её от того, чтобы никогда не проснуться, в 1944. Похоже, история ходит по кругу
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А ведь в любой стране можно так попшикать, и правительства нет.
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Унаслідок отруєння у Великій Британії російського перебіжчика Скрипаля постраждала 21 людина, - Sky News - Цензор.НЕТ 8455 никогда не поверил ни в какие яды, если бы Путин везде не ходил со своей чашкой
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Більше улюлюкайте з куйлом, ще не таке буде, габістське гівно зробить вам веселе життя.
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В древности отравителями были всегда женщины, нормальные мужчины вызывали на бой.
Теперь вот Пуйло... мелкое и ссыкливое.
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Пуйло в детстве, наверное, был самым гадким во дворе.
Спички в замки вставлял, лифты обссыкал и в подвалах срал.
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А пацаны постарше его вылавливали и учили в подворотне, как разминировать... Т.е. делать так, чтобы можно было сказать: МИН НЕТ.
Этот вкус законтаченный подросток запомнил на всю жизнь. И теперь его детские обиды - проблема половины мира. Всё никак не может успокоиться и забыть, что когда-то его в лифтах и подвалах имели в рот. Всё пытается доказать: я сам вас отымею! Но не получается, потому что хуйло оно с самого детства хуйло.
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Как сообщила британская газета The Telegraph, Сергей Скрипаль, поддерживал тесные контакты с британцем, участвовавшим в подготовке доклада о связях команды Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году.По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой, его в 2010 году обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/584268.html
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Чем получать такие массовые отравления не проще ли Британии да и всей Европе запретить въезд всех граждан россии. Для Европы это на много спокойней будет.
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Значит, надо быть верным убийцам, палачам, ворам, которые гнобят Россию, убивают соседние народы, травят газами детей в Сирии? Предатели российского народа - в Кремле. Те, кто не захотел быть с ними заодно - не предатели.
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Кацам повезло, что нет на них Маргарит Тетчер.
Именно она стала инициатором санкций против СССР из-за Афганистана.
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9 лет аглийские хлопцы из всех великобританских спецслужб просили своё лондонское долбаное павилеьство раобраться с кацапскии шпионами в Великобритании что-бы оролевское правительство Великобритании рарешило английским спецслужбам зазобраться с кацапскими кегебешниками раз и на всегда.
После отравления и практически убийства полковника Скрипаль и (За что его молодой дочери ???) совсем которая не причем к кацапскому нквд-кгб кацапы получат от Великобританких спецслужб такое, о чем в Кремле некоторые люди даже и мечтать не могли.
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Как сообщила британская газета The Telegraph, Сергей Скрипаль, поддерживал тесные контакты с британцем, участвовавшим в подготовке доклада о связях команды Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году.По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа..Трампа,а не Путина
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Чи ти адвокат..чи ти исполнитель..не пойму пока тебя Рома
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Ага. Сверхсупермегакилоозабоченность в десятой степени, помноженную на миллионнократную обеспокоенность.
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"железный занавес" вокруг кацапстана - правильное решение
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рашка точно!!!! во веки о хуйло не знать. мидопидовским конём клянуцца! очко - это их скрепный символ ))). изибессознательное подтверждение ))).
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Доказательств нет , как и в деле Литвиненко
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))) виртуальный мир сегодняшней реальности((.а в нём главное - тупо выглядеть ))). сделав по йуности закладки в "добеле 2" ))) да, йа знайю. наследники " канторы" тупо пишут всех "техроботами". но и мы то не остаёмся в дураках ))
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расеяне легків шляхів не шукають, Літвиненка отруїли полонієм у Британії, а Березівського повісили у душовій кабінці після критики кремля, Троцького вбили кайлом, міністра друку Лесіна чимось тупим у США, Чуркін "сам" зажмурився після того як пуйло йому зателефонував. І все це за межами расеї.
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чем его травили и что там делали все эти люди?
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Получается, что этот газ ни ветром не разносится, ни водой не намокает...а 21 человек - это просто прохожие! только свидетель, что находилась в трех метрах от лавочки и описывала состояние пострадавших, про запах газа не сказала ничего! но самое интересное дальше - полиция прибыла на вызов уже в скафандрах и начала обеззараживание территории, когда про газ даже версий никаких не было! откуда они узнали что там газ? и еще вопрос - кто первым приезжает к пострадавшим: медики или полицейские? и почему у медиков что транспортировали никаких проблем со здоровьем нет?
Журналисты же описывают симптомы пострадавших как передозировка наркотиков...короче, надо запасаться поп-корном!
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Скоріш за все, отруйна субстанція походить з м. Саров (РФ), завод "Авангард" (551-й).
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"Немногие лаборатории в мире способны производить боевое отравляющее вещество, использованное против Сергея Скрипаля и его дочери. Одна такая лаборатория расположена в Ясенево." - The Sun
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Та більш менш сучасна хімічна лабораторія може зварити що завгодно. Смисл в тому, що нах кому це потрібно, щоб потім бігати з ядом за кимсь десь і труїти усіх навкруги при цьому.
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охренеть. касабы что, боевой химией шарахнули?
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А что, в Сирии они не стесняются этого делать, и та же Британия лишь озабоченность выражает. Вот и прочувствовали на себе последствия озабоченности.
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Старая добрая Англия расслабилась. Напустила индусов, руцьких. Распродала элитный Лондон заезжим. Сами лондонцы живут в уютных провинциях или на Гоа. Лондон заполнен руцькими миллионерами . Я уже молчу про владельца футбольного клуба Абрамовича. Барыги и фсбэшники теперь жители Лондона
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Не, ну не цуки? Чтобы убрать одного человека (ну пусть двух с дочкой, хотя её за что), готовы убить, искалечить или, как минимум, причинить страдания десяткам невинных людей.
РФ = россия ФАШИСТСКАЯ.
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Но мне другое интересно. Что должен ещё сделать Кремль, чтобы Британия проснулась?
Помнится, каких-то 150 лет назад они москалям спуску не давали. Что изменилось, рашка стала цивилизованным государством, что ли? С этими шакалами нельзя давать слабины.
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обоссали англичан кацы, это факт
а вот как ответят, посмотрим
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News"
 
 
 
 
 
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