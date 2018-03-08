 В результате отравления в Великобритании российского перебежчика Скрипаля пострадал 21 человек, - "Sky News"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.

"Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Скрипаля и его дочь)", — заявили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.