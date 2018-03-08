 Из-за отравления угарным газом на Кировоградщине погибли два человека, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Кировоградской области.
"8 марта в частном жилом доме по адресу: Александрийский район, с. Приютовка, вероятно от отравления угарным газом погибли два человека, один из них - пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще одного мужчину госпитализировано в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте случившегося признаков пожара не обнаружено. Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами.
Чем выше концентрация, тем чаще сигнал.
Рекомендуйте всем знакомым, кому-то спасёт жизнь.
Разницу между СО и СО2 напомнить?
Пришло, проверял, работает.
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бухому нет. запустит в него бутылкой.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32670431949.html
Доставку надо выбрать SF eParcel, они работают с новой почтой.