EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  596  9
Все про:Кировоградщина (231) отравление (874) смерть (4695) ГСЧС (1360)

 Из-за отравления угарным газом на Кировоградщине погибли два человека, - ГСЧС

В Кировоградской области три человека отравились угарным газом, двое из них погибли, один - в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Кировоградской области.

"8 марта в частном жилом доме по адресу: Александрийский район, с. Приютовка, вероятно от отравления угарным газом погибли два человека, один из них - пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще одного мужчину госпитализировано в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте случившегося признаков пожара не обнаружено. Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От отравления угарным газом погибли три человека во Львове. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3054627
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на моей улице каждый год травится 1-2 человека. В городе до десятка ежегодно. Чаще по пьяне...Бог рассудит..
 показать весь комментарий
 
Мой датчик так пищит, что и пьяного разбудит.
Чем выше концентрация, тем чаще сигнал.
Рекомендуйте всем знакомым, кому-то спасёт жизнь.
 показать весь комментарий
 
Я читал про датчики дыма , копейки стоит и про датчики на СО, стоящие по 6тыс. Вы про что пищащее пишете? У меня для этого морские свинки живут и пищат , если всё нормально!
 показать весь комментарий
 
Дорогие это анализаторы углекислого газа.
Разницу между СО и СО2 напомнить?
 показать весь комментарий
 
Заходим и покупаем по 5 баксов датчик угарного газа. Бесплатная доставка из Китая.
Пришло, проверял, работает.

https://www.ebay.com/itm/good-Home-LCD-CO-Carbon-Monoxide-Poisoning-Sensor-Alarm-Warning-Detector-Tester/263407922182?hash=item3d5455ec06:g:bfwAAOSwUYNaPC0y
 показать весь комментарий
 
 
трезвому поможет. откроет окно.
бухому нет. запустит в него бутылкой.
 показать весь комментарий
 
Кто хочет получить быстрее и по Новой почте, покупаем на Али, чуть дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32670431949.html

Доставку надо выбрать SF eParcel, они работают с новой почтой.
 показать весь комментарий
 
Я последнего настоящего печника-трубочиста в своем городе видел лет 10 назад. Какие могут быть последствия.
Через отруєння чадним газом на Кіровоградщині загинуло двоє людей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5990
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за отравления угарным газом на Кировоградщине погибли два человека, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх