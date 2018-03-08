 Из-за отравления угарным газом на Кировоградщине погибли два человека, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Кировоградской области.

"8 марта в частном жилом доме по адресу: Александрийский район, с. Приютовка, вероятно от отравления угарным газом погибли два человека, один из них - пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще одного мужчину госпитализировано в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте случившегося признаков пожара не обнаружено. Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами.

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