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Все про:Болгария (298) Кирилл (910)

 Агент КГБ и "сигаретный митрополит" не имеет права указывать, что делать Болгарии, - болгарский вице-премьер Симеонов - Кириллу

Комментируя в эфире болгарского телевидения заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который при посещении Болгарии был разочарован исторической интерпретацией событий вокруг Освобождения Болгарии, вице-премьер Валерий Симеонов заявил, что патриарх Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет сайт Русская Болгария.

"Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофитпоедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", - заявил Симеон.

"Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится", - был категоричен Симеонов.

Напомним, что на сайте Русской православной церкви было опубликовано видео встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым, на котором он в течение нескольких минут возмущался принижением роли России в освобождении Болгарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями главы РПЦ Кирилла на болгарском телевидении

Источник: https://censor.net.ua/n3054626
 
 
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хоч у когось є яйця - бо лоліта продала всю Україну х уйлу
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кацы этого позорища не простят Болгарии,теперь они будут на гавно исходить в своей пропаганде,запретят мордве летом на море ездить(хоть это бы было очень хорошо)
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нарешті хоч хтось визначив відкрито, хто воно є, це гундяєв, та чітко поставило на місце аферіста- патріарха не від Бога! Коли вже виженуть цей нквд-ний сатанат з України???
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подождите, секундочку кто заспамил Андрей Шевченко 73396fdd, это наш Андрюха-мариман, мой коллега, из Марика, или кто другой, я хочу разобраться?
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так он таки прав, пацаны вы що делаете? вы шо в натуре здесь всi за грошi робитэ? вы это, прекращайте своих спамить, даже если вам что-то не по-душе, запомните: друг поругает, враг-похвалит...
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тебя враг за коверканье украинского самого похвалит
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а у порохоботов все кацапы,кто не согласен с творимым ОПГ "Соевые"
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Тут куча якихось дамбабян, які кацапами називають всіх, хто в методичку не вписався. Тим більше, нерозуміючи української мови, вони не вірно трактують дописи і не володіють інфою що відбувалось в Україні 2 роки тому. Ось у них кацапи, гебняві і т.д. навіть ті хто приймав участь в АТО з 14 го року Агент КДБ та "сигаретний митрополит" не має права вказувати, що робити Болгарії, - болгарський віце-прем'єр Симеонов - Кирилу - Цензор.НЕТ 1628
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Шо, Болгарский слон уже не лучший друг Российского слона?
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АААААААААААААААААААА.... была такая хохма в моём босоногом детстве.... мне уж 55. Ржали в школе от этой хохмы.
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Тогда было много хохм --- Советские микросхемы - самые крупные в мире микросхемы,, Советский прогрессирующий паралич - самый прогрессирующий в мире паралич и т.д.
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Болгары совсем распоясались. Российского святого не почитают. Русофобию затевают. Ждите теперь путинских ночных засранцев во главе с Взадостановым к 9 мая. Теперь они не на Берлин, а на Софию попрут.
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а ватанам это оглосили или такое унижение рацкеискии чекист моцковского пацаната не допустит к оглошению, кстати, те из чекистов, которых кинул на бабки кирюша могут его и списать, на самолёте или яъте один хрен, главное результат.
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Не заснув, а по звичці почав нюхати - рідина в ніздрі хлинула, ось і торкнуло примьєра. Агент КДБ та "сигаретний митрополит" не має права вказувати, що робити Болгарії, - болгарський віце-прем'єр Симеонов - Кирилу - Цензор.НЕТ 550
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Кто на ср@ной рацее кривизну исправляет.
Обратите внимание, что делает х@йло после слов Гундяя дурно пахнущего об исправлении кривизны - согласно кивает головой:
Патриарх о виллах в Испании, которые покупают рацеянцы
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Теперь придётся переписывать методички в Кремле, ДАВИТЬ болгарский перец и ШТУРМОВАТЬ деревянные парламенты
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Да уж, Бедросовичу с его ростом нелегко спрятаться....
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А де же кацапи будуть відпочивати? І вимагати щоби їх обслуговували на рузгом єзикє?
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...Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта.Об этом сообщили в соцсетях журналист Олег Челахов и волонтер Гайдэ Ризаева. По данным источников, Рубана задержали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку «запрещенного товара». О чем именно идет речь, не известно. Сказано только, что с этим «товаром» Рубан пытался пересечь линию разграничения на Донбассе.Официальных комментариев СБУ и Госпогранслужбы о задержании Рубана пока не последовало. Его коллеги из «Офицерского корпуса» пока также не комментируют ситуацию. Изданию «Факты» удалось выяснить через одного из коллег Рубана, что дома у переговорщика 8 марта СБУ провела обыски.
...
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ну раз СБУ провели обыск-значит за дело!
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на котором он в течение нескольких минут возмущался принижением роли России в освобождении Болгарии.Источник:https://censor.net.ua/n3054626

И шо? Гниде гюньдяйке не заткнули пасть носком сапога? Не дали пендаля? Слабаки болгары....
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такого бы вице-премьера да в Украину...
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ну вы ребята понимаите, почему хуило за приделами рашестана не хочет выступать публично, ему хватило маленкои порки от француза, теперь больше - добрый день, хм хр хм хр, спасибо за внимание - и не слышно, но при ватанов он геракл.
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Да ты послушай внимательно как вообще Уйло говорит свои речи. Одни Эканья и Мэканья, и пустые, обтекаемые, бессмысленные фразы... " Нам необходимо улучшить, мы должны серьёзно относится, на сегодняшний день это является" и подобная чуш. Никогда никакой конкретики. Ни кто будет заниматься вопросом и потом отвечать, ни сроки исполнения, - нифига непонятно. Колотит воду в ступе, - но россиянам нравится....
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ну эти хм хр хм и думал его кашль и екание, не знал как правильно написать.
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" Раздавать правосудие" - мощное выражение..... Агент КДБ та "сигаретний митрополит" не має права вказувати, що робити Болгарії, - болгарський віце-прем'єр Симеонов - Кирилу - Цензор.НЕТ 6435
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Да если-бы "рассеяне" ещё со времён Петра не мечтали о Черноморских проливах, то болгары и "нахер не впёрлись бы", России... Почитал одно письмецо из собрания сочинений А.Ф Кони, бывшего прокурора Российской империи. Он там пишет, что для того, чтобы создать имитацию освободительного движения в Болгарии, Россия много лет подкармливала "профессиональных борцов", а для того, чтобы сформировать "добровольческие" дружины, они болгарских крестьян по кукурузе вылавливали... Пишет - болгары постоянно кожаную обувь носят, а наши солдаты, до армии, кроме лаптей, ничего не видели. Сравнивал достаток болгарских крестьян с российским... (не в пользу последнего). Поэтому болгары не предавались самообману, и сделали ставку, что в Первую, что во Вторую мировую, не в пользу России...Россия Болгарию "принуждала к любви", точно так же, как и Украину с Беларусью... Правда, Болгария была далековато, а Украина слишком свободолюбива... Вот с Беларусью у неё вышло...
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батьке перед усами клюшкой и газовой горелкой поводили, вот он и раскис Агент КДБ та "сигаретний митрополит" не має права вказувати, що робити Болгарії, - болгарський віце-прем'єр Симеонов - Кирилу - Цензор.НЕТ 8609
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В радянські часи шуткували. що срср схожий на амура - озброєний до зубів, з голим задом і до всіх чіпляється зі своєю любов'ю.
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Болгары расеюшку любили пока та их кормила, а а болгары в Украине любили потому, что при совке закрывали глаза на их воровство соцсобственности...
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Патриот Болгарии с хорошо поставленным ударом
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Гундяев, который выступает под сценическим псевдонимом "патриарх Кирил всея пидерации" Агент КДБ та "сигаретний митрополит" не має права вказувати, що робити Болгарії, - болгарський віце-прем'єр Симеонов - Кирилу - Цензор.НЕТ 2423
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Мішель Нострадамус написав, що прийшов час, що необхідно зробити деякі важливі уточнення в розумінні Слова Божого, зокрема, Євангелія, яке представив людям Ісус Христос за завданням Отця.
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Проект побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя (управління проектами).
Зміст:
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?/безумовний базовий дохід).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...

"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"

Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини. ... ...
( Більше - дивіться із повного тексту - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565444 .)

this is message to You - 2homosapiens﻿
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Християнство - релігія рабів, в самій основі. Тому Рим і прийняв церкву християн за державну. Адже вигідно мати покірних, які чають кращого після смерті. Проте вся нинішня церковна література не відповідає првинній і повністю переписана під потреби правителів.
Свого часу в кельтів було "чисте" християнство, бо відділене від правлячих особин і кланів. Тільки в Шотландії , можливо, можна знайти первинні біблейські тексти.
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Панове, у православії патріарх - це ангельський чин. Кацапи звели все на нівець, ключаючи і релігію- у тому гадюшнику не залишилось нічого не те що Божого, ба навіть людського. Клоака людства.
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Неужели болгарский вице-премьер Симеонов так и сказал?
Такого удара по скрепам Сколеновставалия от чиновника из ЕС ещё не получала! Агент КДБ та "сигаретний митрополит" не має права вказувати, що робити Болгарії, - болгарський віце-прем'єр Симеонов - Кирилу - Цензор.НЕТ 2990
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На черноморском побережье Болгарии, москали скупают недвижимость.
Болгарам перекрывают выход к морю, болгары ещё немного и не выдержут, будет вспышка ненависти.
Чухонцы не покупают недвижимость в Крыму, им подавай Черногорию, Болгарию, Францию и т.д. Там где чисто-опрятно, нет хамства, хорошие ресторанчики, улыбчивые люди.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАгент КГБ и "сигаретный митрополит" не имеет права указывать, что делать Болгарии, - болгарский вице-премьер Симеонов - Кириллу
 
 
 
 
 
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