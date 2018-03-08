 Агент КГБ и "сигаретный митрополит" не имеет права указывать, что делать Болгарии, - болгарский вице-премьер Симеонов - Кириллу

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет сайт Русская Болгария.

"Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофитпоедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", - заявил Симеон.

"Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится", - был категоричен Симеонов.

Напомним, что на сайте Русской православной церкви было опубликовано видео встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым, на котором он в течение нескольких минут возмущался принижением роли России в освобождении Болгарии.

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