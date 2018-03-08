 Агент КГБ и "сигаретный митрополит" не имеет права указывать, что делать Болгарии, - болгарский вице-премьер Симеонов - Кириллу

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет сайт Русская Болгария.
"Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофитпоедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", - заявил Симеон.
"Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится", - был категоричен Симеонов.
Напомним, что на сайте Русской православной церкви было опубликовано видео встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым, на котором он в течение нескольких минут возмущался принижением роли России в освобождении Болгарии.
Обратите внимание, что делает х@йло после слов Гундяя дурно пахнущего об исправлении кривизны - согласно кивает головой:
Патриарх о виллах в Испании, которые покупают рацеянцы
...
И шо? Гниде гюньдяйке не заткнули пасть носком сапога? Не дали пендаля? Слабаки болгары....
https://novorosinform.org/710520«Стрелять» не задумываясь»: «Миротворец» призвал к расправам над православными священникамиNOVOROSINFORM.ORG
Зміст:
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?/безумовний базовий дохід).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...
"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"
Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини. ... ...
( Більше - дивіться із повного тексту - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565444 .)
this is message to You - 2homosapiens
Свого часу в кельтів було "чисте" християнство, бо відділене від правлячих особин і кланів. Тільки в Шотландії , можливо, можна знайти первинні біблейські тексти.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1678
Такого удара по скрепам Сколеновставалия от чиновника из ЕС ещё не получала!
Болгарам перекрывают выход к морю, болгары ещё немного и не выдержут, будет вспышка ненависти.
Чухонцы не покупают недвижимость в Крыму, им подавай Черногорию, Болгарию, Францию и т.д. Там где чисто-опрятно, нет хамства, хорошие ресторанчики, улыбчивые люди.