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Все про:пожар (3022) шахта (766) Запорожская область (535)

 На шахте в Запорожской области в результате пожара пострадало шестеро горняков

В шахте Запорожского железорудного комбината в с.Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области около полудня в четверг произошло возгорание, во время которого 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как рассказали корреспонденту агентства источники в правоохранительных органах, в результате пожара пострадали 6 горняков, у одного из них состояние тяжелое. По предварительной информации, погибших нет.

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На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.

Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

При этом в местных соцсетях пользователи выставляют фото с дымящейся шахтой, а также обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

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Как рассказал агентству главный врач КУ "Днепрорудненская городская больница" Юрий Абросимов, в лечебное учреждение действительно поступили 6 пострадавших. "Да, к нам поступили пострадавшие. Состояние пятерых стабильное, угрозы жизни нет. Шестого пострадавшего сейчас санавиацией отправили в областной ожоговый центр. У него есть угроза для жизни. Люди получили локальные ожоги – кисти, лицо, отравление угарным газом", - рассказал агентству Ю.Абросимов.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054624
 
 
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обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

ну как всегда( и что у нас не страна господ страна рабов тоже?
сильно сомневаюсь что эти пострадавшие рабочие будут обеспечены материал. помощью и качественной мед. помощью, руководство и инвесторы удавятся за лишнюю копеечку
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ЗЖРК - частная акционерная компания с иностранным капиталом: 29,5% акций принадлежат рыжему вору Акметову, остальные - словакам и чехам. Исключительно закрытое предприятие (дает руду акметовской "Запорожстали").
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа шахте в Запорожской области в результате пожара пострадало шестеро горняков
 
 
 
 
 
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