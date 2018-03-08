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 Новым главой МИД Германии станет экс-министр юстиции Маас, - "Немецкая волна"

Должность министра иностранных дел Германии в новом правительстве должен перейти к Гайко Маасу (Heiko Maas), сообщили в четверг, 8 марта, несколько немецких СМИ, в частности издание "Focus Online" и "Spiegel". Официального подтверждения этих сообщений со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пока не было. Социал-демократы планирует 9 марта представить список своих кандидатов на министерские посты.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет "Немецкая волна" 

В то же время прежний глава МИД Зигмар Габриэль выразил в беседе с журналистами убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет "блестяще" справиться с руководством внешнеполитическим ведомством, передает информагентство dpa.

Во время пребывания в должности министра юстиции Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Сам этот нормативный акт Бундестаг принял летом 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что до настоящего главы МИД ФРГ Зигмар Габриэль не будет в новом немецком правительстве и он будет работать в качестве депутата СДПГ в Бундестаге.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054622
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
просто архиважная новость.
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В даному випадку так. На відміну від самого Габрієля Маас не такий таємний любитель пуцькіна, радше навпаки. І міжнародна політика Німеччини залежить не від канцлера, який більше опікується саме внутрішніми справами, а саме від глави МЗС.
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этот тоже будет "блестяще" защищать бизнес скацапами as usual
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надо посмотреть. Вспомнилось как некоторые тут ликовали победе макрона, когда он сказал, что будет решительно давить на хуйло (или что-то вроде этого), всех сомневающихся записывая в кацапы, агентов кремля и т.д. Оказалось это был пук
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Може,хоч цей не буде таким тупорилим ідіотом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовым главой МИД Германии станет экс-министр юстиции Маас, - "Немецкая волна"
 
 
 
 
 
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