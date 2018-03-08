 Новым главой МИД Германии станет экс-министр юстиции Маас, - "Немецкая волна"

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет "Немецкая волна"

В то же время прежний глава МИД Зигмар Габриэль выразил в беседе с журналистами убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет "блестяще" справиться с руководством внешнеполитическим ведомством, передает информагентство dpa.

Во время пребывания в должности министра юстиции Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Сам этот нормативный акт Бундестаг принял летом 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что до настоящего главы МИД ФРГ Зигмар Габриэль не будет в новом немецком правительстве и он будет работать в качестве депутата СДПГ в Бундестаге.

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