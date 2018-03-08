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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (561) Закарпатье (1294) ОБСЕ (3054) Сийярто (12)

 Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии выступает за введение миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в Закарпатскую область.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем, сообщается на официальном сайте венгерского правительства.

"Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье", - сказал министр иностранных дел.

Подчеркнем, что Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

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Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3054621
 
 
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Глава МИД недружественной Украине Венгрии Сийярто требует введение миссии ОБСЕ в Закарпатье. И конечно чтобы в состав этой миссии входили генетически родственные уграм казламордые москали кацапы из паРаши, наши проклятые лютые враги оккупанты Крыма и Донбасса в Украине. А пускай этот министр пидрило требует у своей жены, и не лезет этот кремлёвский прихвостеь в суверенные вопросы которые может решать исключительно только украинский народ..
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Исторически это правильно. Кто такие русские? Это угро-финны с примесью хазарского каганата из Московского улуса Орды. Этого же никто не отрицает.
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Нет. Надо ввести не миссию ОБСЕ и не в Украину. Надо ввести войска ООН в Венгрию от тех стран, на территории которых мадьяры претендуют- с Украины, Польши, Румынии, Чехии. Им быстро вправят мозги.
А в Украине надо найти родственников тех, которых венгры уничтожили в годы Второй Мировой и подать в Международный Суд иск на много ярдов на Венгрию. Пусть там нацики при власти почешутся.
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Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

Венгрия ведет себя как свинья.

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Климкин слов что-ли не матерных подобрать не может, чтобы они наконец отстали?
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Перестаньте поставлять электроэнергию в Венгрию.Виновным за прекращения подачи эл.энергии объявите придурка Сийярто.Пускай венгры с ним разговаривают.
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Создается впечатление, что "венгрия" хочет выйти как с Евросоюза так и с НАТО, но сделать это не так как Британия, чтоб не платить отступные. В то же время адекватная ее часть проводит негласные консультации, в том числе и с представителями украинской стороны с просьбой не делать резких заяв в сторону зарвавшихся прэдставителей сексуальных меньшинств и их кураторов из Венгрии. В пользу этих гипотез говорит отсутствие реакции от Европарламента и руководства НАТЫ. Кактотак.
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Венгры продолжают чувствовать себя обделенными, хотя их
претензии на земли Словакии, Сербии, Хорватии, Австрии, Румынии и Украины в
исторической ретроспективе выглядят более чем сомнительными. Если послушать
венгерских националистов, то автономный край Воеводина в Сербии - это Венгрия,
Северная Трансильвания в Румынии - это Венгрия, северо-восток Хорватии -
Венгрия, наше Закарпатье - это само собой Венгрия, а Словакии вообще быть в
природе не должно - это «северная Венгрия» аж до границы с Польшей. Венгры
приводят этому массу исторических оправданий, начиная с того момента, когда они,
придя на рубеже ІХ-Х веков в Европу из Поволжья, Урала, Западной Сибири и
прочих глубин Евразии, не будучи даже индо-европейцами по языку, «обрели
родину», как они говорят, в этих краях. Хотя здесь жили даки, славяне, кельты,
существовали трансильванские княжества и Великая Моравия, простиравшаяся до
нашего Закарпатья.Таким образом, межнациональные проблемы с венграми имеют
место отнюдь не только в украинском Закарпатье. Венгрия раздаёт свои паспорта
всем желающим в округе, и прежде всего в маленькой Словакии, в которой
проживает многочисленная венгерская диаспора, и с которой у Венгрии нет границ,
так как они входят в одну шенгенскую зону. Официальная Братислава бьёт в набат
и апеллирует к Брюсселю, где хватает более важных проблем. Когда Словакия начинает
зажимать венгерское меньшинство, Венгрия отвечает тем же у себя.

Весьма сложным является положение венгерской диаспоры в
Румынии, где местный национализм часто зашкаливает. Венгрия также имеет весьма
натянутые отношения с Хорватией, а на границе с Сербией Будапешт даже собрался
строить «забор».
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№ Національність Кількість осіб %
1 Українці 1 010 127 80,51 %
2 Угорці 151 516 12,08 %
3 Румуни 32 152 2,56 %
4 Росіяни 30 993 2,47 %
5 Цигани 14 004 1,12 %
6 Словаки 5 695 0,45 %
7 Німці 3 582 0,29 %
8 Білоруси 1 540 0,12 %
9 Євреї 565 0,05 %
10 Поляки 518 0,04 %
11 Інші 3 922 0,31 %
Разом 1 254 614 100,00 %
Я думал там в самом деле проблема. У всех кто имеет венгерские и румынские паспорта отобрать украинские паспорта и никаких проблем не будет.
Почему гарант Конституции язык в жопу засунул? - Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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Додайте ст.19 Закону України "Про громадянство України", де абсолютно чітко зазначено, що особа, яка добровільно отримала громадянство іншої держави втрачає українське громадянство з момента підписання відповідного Указу Президентом України.
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СЛЮШАЙ ЗАЧЭМ ТАКОЙ ГЛЮПЫЙ ОДНАКО??? ВОТ ЕСЛИ БЫ У ЭТИХ 151516 ЧЭЛАВЕКАВ БИЛА ФАМЫЛИЙ СААКАШВИЛИ, ИХ БЫ УЖЕ ДАВНО БЫ И ВЫТУРИЛИ С МЭШКАМИ НА ГОЛОВЭ. А ТАК АНИ НИКАКОГ ОПАСНОСТИЯ НЭПРЭДСТАВЛЯЮТ... АДНАКО.
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МИД Венгрии сам провоцирует рост ненависти мадьярам. Просто закарпатские венгры оказались разменной монетой в нечистой игре. Автономию они захотели? Именно сейчас, когда Украина ведет борьбу за независимость? Друзья познаются в беде. Начали за образование, теперь миссию ОБСЕ подавай. Может проще - заберите своих соотечественников домой и все проблемы будут решены
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Цели нынешней власти предельно проста:
1. Всё активное или население лишить возможности зарабатывать здесь тем самым заставив их покинуть страну.
2. Разных высокоидейных или посадить но лучше под Илловайск.

3. Оставшиеся стадо баранов должно сидеть на коротком поводку в виде пенсий, субсидий и т.п. и работать на содержание власти и их пастухов (МВД, НГ и т.п.)
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А на мадьярии часом нет ядерного оружия? А может совьетские танки на будапеште забыли? Дык мокша завсегда готова павтарить! Твари баношные.
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Откровенные попытки отхватить Закарпатье.Венгры всегда тяготели к союзу с агрессорами или более сильными. Вспомнить их сытые, хотя и откровенно вторые роли в Австро-Венгрии, союз с Гитлером, а теперь и с Путиным. Такая себе нация падальщиков получается...
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Сколько там тех венгров? Шо они отхватят? Люлей они отхватят!
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IMHO в данном вопросе Украина должна найти способ выступать единым фронтом как минимум с Румынией, Словакией и Сербией, где тоже есть очень значительные меньшинства этнических венгров и некоторая конфликтность в отношении языковой политики, а возможно также с Австрией и Хорватией, для которых эта тема тоже не безразлична.
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З сербами ніц не вийде. Ці робитимуть те, що скаже путін.
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Венграм явно надоело в ЕС и в НАТО быть. Доиграются, дебилы.
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Мадяры, а какого хрена Закарпатье ваше? Вы же его с помощью Гитлера у Чехословакии отжали в 1939. Карпатская Украина была там только эпизодом. Бои под Хустом весной 1939 забыли? Следуя вашей логике, Закарпатье надо Словакии передать, но те как раз молчат и ни на что не претендуют, а вы по наводке параши кипишуетесь. Раз вам так мила параша, то ответьте на простой вопрос: вам какое взятие Будапешта больше нравится? В 1945 или в 1956? Если бы не Украина, параша бы это уже сейчас повторила. Теперь насчёт мадярских цыган и прочих в Закарпатье. Опять же следуя вашей логике Бердичев со Жмеринкой надо Израилю передать? Глава МЗС Угорщини Сійярто виступив за введення місії ОБСЄ на Закарпаття - Цензор.НЕТ 6638
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Ну полякам вон язык придумали в 17 веке, а до этого там Рим хуец парил да с каменными топорами поляки отбивались от германдцев с медными. Побыл львов пару секунд у этих животных и возомнили своим, правда как 2 миллионное население с моб.резервом 50 тыщ могло захватить 20 миллионную страну никто не в курсе, древние тайны славяно-ариев с Фаетона, похоже что Рим держал там поляков за колхозников и собирал резервы для войны, а все остальное было вымышленно в приступе батхерта парочкой малограмотных писарей в 18 веке.
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Та никакая Чехословакия у вас ничего неотжимала, потому что та перестала существовать 15 марта 1939 года.
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Читать надо внимательнее. Чехословакия не отжимала. Венгрия отжала.
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Интересно, к Хмельницкому претензии будут?

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Ще рік-два соціального геноциду від юдейської влади з Києва - і русини Закарпаття будуть просити угорців ввести військову місію для недопущення остаточного краху в регіоні.
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пидарко, и мадьяры введут сво полтора танка? Ну, разве в твой разорваный пукан
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Боюсь сісти. Вже недовго залишилось до дефолту - питання вирішиться еволюційним шляхом.
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Шось я не розумію, що страшніше, "соціальний геноцид" чи сісти?
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Если человек идиот от рождения, то это горе для его семьи, но если этот человек ещё и становится во главе мида Венгрии плюс получает зарплату из кремля, то это уже горе для его страны.
Украина изо всех сил старается быть толерантной.но даже нашему терпению есть межа. Особенно в аспектах , где затрагиваются нац интересы Украины. Естественно, что никаких венгров в Украине никто не ущемляет. И лгать на нас непозволительно никаким ублюдочным МИДам. Мне кажется можно их тактично поставить в стойло. Недавно ещё ездили на циганских бричках с фонарями, а теперь туда же - лгать про Украину
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Короче я тут подумал что существование венгрии без задач
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Шановні українці: найбільше до сепаратизму в Україні приклалися євреї Вальцман, Гройсман, Яценюк і т.п. З такою соціально-економічною політикою неможливо побудувати країну, тим більше з унітарною формою устрою.
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Хоч марсіан - головне: економічний та соціальний ефект. Бо ці чотири роки на 100% все спортив особисто Путін.
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ні хлопці нетреба шукати причини це ви перетворили закарпаття на центер контрабанди це ви порушуючи констетуцію понабирали мадярських паспортів це ви втікали від мобілізації ! а тепер предявляєте притензії що кендьор у тебе ненабитий ! саме простіше когось звинувачувати і щей шанажувати як мол нам кендьора ненапахаєте то сепаратизм ! совість тиб мав доцент
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Закарпатье всегда мирно жило, пока туда не налезли Суркисы с мертветчуками и стали из себя князей строить . Они себе под Мукачево даже базу СДПУо соорудили с гостиницами, частным домом Кравчука, огромным рестораном. Потом их во власти отодвинул Балога из села Завидово и подмял под себя все Мукачево. Местным от этих панов некуда было дивиться - паны контролировали и контролируют все. Весь бизнес только под ними и их бандюками. И поехал народ в Европу - в Венгрию, Чехию , Словакию. Теперь Москаль пануе.
ЭТО ОШИБКИ ВЛАСТИ. Нельзя было область отдавать на откуп всякой швали. А Киев это сделал
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може йому декіль-ка совєтських танків Т-55 з предністров"я заслати, щоб нагадати 1956 рік і він заспокоївся
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йоббики собрались спасать венгроязычное население Украины за нефтерублики хуйла?
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А мы выступим за то, чтоб ему в зад что-то кто-то ввел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье
 
 
 
 
 
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