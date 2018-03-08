 Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем, сообщается на официальном сайте венгерского правительства.
"Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье", - сказал министр иностранных дел.
Подчеркнем, что Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
А в Украине надо найти родственников тех, которых венгры уничтожили в годы Второй Мировой и подать в Международный Суд иск на много ярдов на Венгрию. Пусть там нацики при власти почешутся.
Венгрия ведет себя как свинья.
претензии на земли Словакии, Сербии, Хорватии, Австрии, Румынии и Украины в
исторической ретроспективе выглядят более чем сомнительными. Если послушать
венгерских националистов, то автономный край Воеводина в Сербии - это Венгрия,
Северная Трансильвания в Румынии - это Венгрия, северо-восток Хорватии -
Венгрия, наше Закарпатье - это само собой Венгрия, а Словакии вообще быть в
природе не должно - это «северная Венгрия» аж до границы с Польшей. Венгры
приводят этому массу исторических оправданий, начиная с того момента, когда они,
придя на рубеже ІХ-Х веков в Европу из Поволжья, Урала, Западной Сибири и
прочих глубин Евразии, не будучи даже индо-европейцами по языку, «обрели
родину», как они говорят, в этих краях. Хотя здесь жили даки, славяне, кельты,
существовали трансильванские княжества и Великая Моравия, простиравшаяся до
нашего Закарпатья.Таким образом, межнациональные проблемы с венграми имеют
место отнюдь не только в украинском Закарпатье. Венгрия раздаёт свои паспорта
всем желающим в округе, и прежде всего в маленькой Словакии, в которой
проживает многочисленная венгерская диаспора, и с которой у Венгрии нет границ,
так как они входят в одну шенгенскую зону. Официальная Братислава бьёт в набат
и апеллирует к Брюсселю, где хватает более важных проблем. Когда Словакия начинает
зажимать венгерское меньшинство, Венгрия отвечает тем же у себя.
Весьма сложным является положение венгерской диаспоры в
Румынии, где местный национализм часто зашкаливает. Венгрия также имеет весьма
натянутые отношения с Хорватией, а на границе с Сербией Будапешт даже собрался
строить «забор».
1 Українці 1 010 127 80,51 %
2 Угорці 151 516 12,08 %
3 Румуни 32 152 2,56 %
4 Росіяни 30 993 2,47 %
5 Цигани 14 004 1,12 %
6 Словаки 5 695 0,45 %
7 Німці 3 582 0,29 %
8 Білоруси 1 540 0,12 %
9 Євреї 565 0,05 %
10 Поляки 518 0,04 %
11 Інші 3 922 0,31 %
Разом 1 254 614 100,00 %
Я думал там в самом деле проблема. У всех кто имеет венгерские и румынские паспорта отобрать украинские паспорта и никаких проблем не будет.
Почему гарант Конституции язык в жопу засунул? - Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
1. Всё активное или население лишить возможности зарабатывать здесь тем самым заставив их покинуть страну.
2. Разных высокоидейных или посадить но лучше под Илловайск.
3. Оставшиеся стадо баранов должно сидеть на коротком поводку в виде пенсий, субсидий и т.п. и работать на содержание власти и их пастухов (МВД, НГ и т.п.)
Украина изо всех сил старается быть толерантной.но даже нашему терпению есть межа. Особенно в аспектах , где затрагиваются нац интересы Украины. Естественно, что никаких венгров в Украине никто не ущемляет. И лгать на нас непозволительно никаким ублюдочным МИДам. Мне кажется можно их тактично поставить в стойло. Недавно ещё ездили на циганских бричках с фонарями, а теперь туда же - лгать про Украину
ЭТО ОШИБКИ ВЛАСТИ. Нельзя было область отдавать на откуп всякой швали. А Киев это сделал