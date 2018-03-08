 Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем, сообщается на официальном сайте венгерского правительства.

"Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье", - сказал министр иностранных дел.

Подчеркнем, что Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

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Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.