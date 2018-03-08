 Двое военнослужащих на Донбассе задержаны после применения ими огнестрельного оружия во время хулиганских действий, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "В настоящее время органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, в рамках служебного расследования, проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому.
Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности".
Вот это бесит, сцука. Дамбасянину надо пятки вылизать, чтобы он Украину полюбил?!
Лично я этим тварям ничем не обязан. Тем более, эти "хулиганы-бойцы"...
Может чет попутано, кто кому обязан?!
Чому саме така? - проілюструвати можна старим єврейським анекдотом.
Приходить бідний єврей в синагогу
-Ребе.Жити важко.Жінка стерва,в одній кімнаті теща,ми,семеро діток..
-Що тобі порадити ..ЗАВЕДИ КОЗЛА.
-???
-зустрінемось через пару тижнів-місяць..
Проходить тиждень.Єврей приходить.Замучений украй.
-Ребе...що ж ви мені порадили !!? козел смердить. Родина мене вбити готова,місця взагалі не залишилось..
-а тепер виведи козла.
Зустрічаються через місяць..
-Ребе ! У мене все добре ! ))
- "Батьківщину" також! - заголосила Тимошенко!
Спосіб №25\6
Береш паспорт громадянина Украины, спалюєш, їдеш на "Историческую Родину" на ПМЖ (варіант -в ОРДЛО),отримуєш новий паспорт і вільний доступ в ВК, МАйЛ.РУ, ОДНОКЛАСНИКИ .
Но в ФСБ не знают данных новейшей социологии и почему-то считают своим злейшим врагом Петю.А. Порошенко.
https://24tv.ua/ru/vozle_imenija_poroshenko_zastrelilsja_policejskij_izvestny_detali_n935926
мусор из охраны дом порошенка застрелился под его домом 23 февраля, инфу слили родичи, до этого была первая попытка суицида, сотрудник полиции Жукович в прямом эфире 24 подтвердил
«Женщина - символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!» - написал Порошенко.
Такое «поздравление» с явным милитаристским подтекстом вызвало настоящую волну гнева украинцев. В многочисленных комментариях главе государства напомнили о высшем предназначении женщины быть матерью, а вовсе не быть солдатом на фронте, а если же он считает иначе, то, как пишет, в частности, Айрат Хасанов, ему стоит «сменить пол и идти воевать».
«Бабы воюют вместо мужиков, а должны рожать детей. Петро смени пол на женский и иди воевать», - заявил микроблогер.
прогремели два взрыва, сгорела дотла иномарка, а один человек получил ранения. Нерядовое событие для столицы подавалось очевидцами в духе криминальных разборок на фоне скупых комментариев людей в погонах.
Утром среды огласке были преданы скандальные подробности ЧП около станции метро "Лесная".
Оказалось, что участниками конфликта на окраине столицы выступали с обеих сторон действующие сотрудники силовых структур.
Официальной заявлена версия о том, что харьковские эсбэушники планировали осуществить спецоперацию - контрольную закупку боеприпасов у сотрудника полка особого назначения Нацполиции Киевской области. Однако "продавец", почуяв неладное, в ходе общения попытался подорвать "чекистов". Этот мужчина скрылся с места событий и объявлен в розыск.
"Страна" собрала все известные детали скандального инцидента в Деснянском районе столицы, связанного с незаконным оборотом оружия, и участия в нем людей в погонах.
Что произошло на Броварском проспекте и как это подавалось полицией
6 марта, за час до полуночи, в сети начали появляться первые сообщения об инциденте на Броварском проспекте.
Источник фото: facebook.com/Waze Киев
В 23:20 ресурс dtp.kiev обнародовал видео горящей белой иномарки неподалеку от станции метро "Лесная".
Источник видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
Журналисты подоспели к месту событий, где уже работали взрывотехники, спасатели и сотрудники силовых структур. В кадры съемок стримеров попала практически выгоревшая Toyota Camry с номерами донецкой регистрации (госномер АН 5008 НМ).
Со ссылкой на очевидцев сообщалось - пожару предшествовали два взрыва предположительно гранат, вследствие чего осколочные ранения получил один мужчина. О ком-либо из задержанных постфактум инцидента не было ничего известно.
Тем временем движение по Броварскому проспекту было перекрыто в сторону выезда из столицы. На территории Киева и области объявили план "Перехват". Усиленно досматривали белые микроавтобусы.
Инцидент подавался в духе бандитских разборок с размытым числом участников. Высказывались версии о том, что конфликт произошел между водителями двух автомобилей, которые остановились посреди дороги.
При этом якобы разыскивали двоих мужчин, которые могли пытаться скрыться из города.
"Был сильный хлопок, сидела как раз напротив в маршрутке. Видела, как из машины (которая не ехала, а стояла припаркованная) успели выскочить мужики и убегали. Машина сгорела минут за 10, очень все быстро произошло. Люди испугались все, бахнуло сильно," - написала в соцсети броварчанка Юлия Ткачук, ставшая свидетелем инцидента.
Очевидцем событий стала и Екатерина Филимонова. В комментариях на странице сообщества "Киев Оперативный" она сообщила: "Двое в камуфляже бежали за минуты две-три до взрыва в переходе метро (в сторону баzар-а). А после взрыва - еще несколько, но уже в противоположный переход, что ближе к остановке 411 маршрутки".
Источник видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
Официальные комментарии случившегося последовали рано утром.
В 07:48 на сайте столичного главка Киева появилось краткое сообщение об инциденте в Деснянском районе. При этом какой-либо правовой квалификации события и обстоятельств произошедшего в нем не указывалось. Из заметки ведомства лишь следовало, что ведется розыск одного мужчины-подрывника, а не двух.
"Предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой, в результате чего одного человека с осколочными ранениями доставили в больницу. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена", - отметили в столичном главке.
Покупателями патронов оказались "чекисты"
На попытки "Страны" выяснить детали инцидента в пресс-службе киевской полиции лишь поясняли, что это "максимум известной информации". На фоне молчания "говорящих голов" МВД это выглядело довольно странно. Уже через несколько часов стала понятна такая неразговорчивость полицейского ведомства - к взрыву на Броварском проспекте оказался причастным его сотрудник.
Первым со ссылкой на источник в силовых структурах об этом сообщило издание "Обозреватель". Описываемая им картина мало походила на выполнение полицейским своих должностных обязанностей. А скорее - на попытку подзаработать на стороне, продавая несколько цинков с патронами.
Цинки с патронами, которые пытался продать сотрудник полка особого назначения, источник фото: facebook.com/romabra
"Сотрудники СБУ... проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Во время задержания тот оказал сопротивление и бросил гранату в автомобиль Toyota Camry, в котором находились эсбэушники", - сообщил причины бойни собеседник журналистов.
Как 6 марта "клиентами" полицейского оказались "чекисты", покажут результаты расследования. Пока спикер ведомства Василия Грицака - Елена Гитлянская - лишь заявила о том, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч.1 ст.348 УК Украины).
Источник видео: youtube.com/112 Украина
О дополнительных деталях случившегося на своей странице в Facebook написал Юрий Зубар - помощник нардепа Семена Семенченко.
Из его слов следовало, что бросал гранаты в эсбэушников бывший "беркутовец", а ныне - сержант полиции полка особого назначения Владимир Иващенко. Таким образом он пытался оказать сопротивление при попытке его задержания в момент совершения преступления.
"Вооружен и очень опасен". Что известно о подрывнике с "Лесной"
Семенченко приводит выдержки из радиоориентировок на розыск Иващенко, где говорится - полицейский унес с собой целый рюкзак оружия и взрывчатки.
Впрочем, в сети можно встретить несколько иную ориентировку на Владимира, изданную по указанию врио руководителя столичного главка Виктора Нечитайло. Согласно ее сведениям, план "Сирена" по розыску 26-летнего старшины был объявлен спустя пять часов после ЧП у метро "Лесная" - в 03:50 среды.
Владимир Иващенко, источник фото: facebook.com/KyivOperativ
Спикер ГУНП в Киевской области Николай Жукович подтвердил "Стране", что Иващенко является действующим сотрудником полка особого назначения. Вместе с этим от каких-либо комментариев о личности Владимира он отказался, сославшись на то, что обстоятельствами инцидента на Броварском проспекте занимается управление внутренней безопасности.
О самом подрывнике пользователи соцсетей пишут, что ранее он проходил службу в рядах "Беркута", а затем был переведен в полк особого назначения. Также известно, что он зарегистрирован в Барышевке, а фактически проживает в Броварах. Именно на этот населенный пункт и было нацелено внимание силовиков, приступивших к розыску Иващенко.
Как следует из его декларации, Иващенко проходил службу в зоне АТО и получил по этой статье в прошлом году материальную помощь в размере 1200 грн. Какой-либо недвижимости, активов или членов семьи в ходе декларирования он не указывал. Все его доходы за прошлый год составила официальная зарплата в размере 120 тыс. грн.
Зачем сотрудники СБУ Харькова ехали в столицу покупать патроны у Иващенко
Известны и некоторые детали о тех, кто пытался "упаковать" бывшего "беркутовца".
По данным собеседников "Страны" в Генпрокуратуре, контрольную закупку осуществляли сотрудники спецслужбы из Харьковской области в рамках уголовного производства №22017220000000293, открытого по ч.1 ст.263 УК Украины в декабре прошлого года. Старшим группы, осуществлявшей попытку "оформить" полицейского "на горячем" при сбыте боеприпасов, является Вячеслав Гордиенко.
Якобы в ходе общения с его коллегами коп и почуял неладное - бросил гранату РГД-5 в салон иномарки "чекистов" (те успели отскочить) и подался в бега. Осколочные ранения передней брюшной стенки в результате взрыва получил сотрудник СБУ Харькова - 40-летний Юрий Потеряйко.
В настоящее время вопрос о том, для чего эсбэушникам понадобилось лично приезжать из первой украинской столицы в Киев для "реализации", остается открытым.
На эту деталь обратили внимание журналисты издания "Вести". Они подтверждают сведения автора этих строк о том, что внутри подорванной Toyota на Броварском проспекте находились харьковские "чекисты". При этом эти же люди ранее засветились в сомнительной схеме, жертвами которой становятся коллекционеры макетов оружия по всей стране.
Она включает в себя похищение л