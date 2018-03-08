 Двое военнослужащих на Донбассе задержаны после применения ими огнестрельного оружия во время хулиганских действий, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "В настоящее время органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, в рамках служебного расследования, проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому.

Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности".

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