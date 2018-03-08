 МВФ не готов говорить о следующем транше, но диалог с Киевом поддерживает, - представитель Фонда Райс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
"Наша дискуссия с украинской властью является постоянной", - отметил представитель Фонда на просьбу прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.
Он напомнил, что недавно группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.
"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", - подчеркнул Райс.
В этой связи представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы. "В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", - прибавил представитель Фонда.
"Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью. - Ред.) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", - сказал Райс.
В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы. "По этому вопросу еще не было принято решение", - сказал официальный представитель МВФ.
"ЮЛЯ Д"Арк снімает с себя непрікосновенность".
"картіна маслом"..Панорамная ..20 метров на 5-ть..
Впєчатлітєльним нє смотрєть!! )))
Креативно.
принцип - от противного.
от его комментов банде будки больше шкоды, не считаешь?
Предательство олигархов: Фридман отказался кредитовать ВПК России.Олигарх Фридман отказался кредитовать оборонные ... - Империя
https://www.yaplakal.com/forum3/topic1752824.html
ОТВЕТ: Потому что все они были заняты написанием "комментариев", что на этот раз, Порошенко уж точно конец
- Поможем, поможем - отвечали киевляне - если Нацгвардия не справится.
- Ну... Вместо внеочередных выборов, как она хочет, повысили пенсии 9-ти млн украинцев.
а як по суті то де ж наша "незалежність"?
від газу, від вугілля, від траншів якогось довбаного МВФ?
Не узнал с новой стрижкой.
Суверенная коррупция президента Порошенко
http://ua24ua.net/suverennaya_korruptsiya_prezidenta_poroshenko/
😝
- Фух! Судовая реформа.
Ляшко с Березюком переглянулись с ужасом в глазах.
Порошенко выставил руку перед Березюком. Который так усердно смотрел, что казалось, он прожжет взглядом пальцы Порошенко.
- не самая короткая,- нервно улыбаясь, сказал Березюк. Только пол фракции за пенсионную.
Ляшку досталась самая короткая спичка.
- Ну, может по мажоритарке сможешь пройти, если ее не отменят.- Подбадривал Березюк Ляшка.
- Вот бл*! Всей фракцией за пенсионную реформу! - подумал Ляшко.
- И все поправки сними.- Как будто читая мысли Ляшка, сказал Порошенко.
Порошенко хлопая по плечам оппозиционеров, выпроваживал их голосовать в Раду:
- всегда рад конструктивному диалогу, с моей стороны все как договаривались.
Бачите? У свій звичний спосіб Порошенко вирішив наср@ти в мозок тепер не тільки українцям, а й нашим західним партнерам.
Тут Петро Олексійович в інтерв'ю Financial Times кинувся захищати Конституцію і суверенітет України. Від МВФ і Венеціанської комісії, які нахабним чином зажадали, аби суддів антикорупційного суду призначали за участю міжнародних донорів :
""Спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України", - сказав Порошенко.
Президент зазначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду і Венеціанської комісії, щоб міжнародні донори мали вплив на відбір кандидатів на посади суддів антикорупційного суду, порушують суверенітет України.
"Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори будуть формувати українські суди, то це суперечить Конституції", - сказав Порошенко.
Він вказав на успішне голосування Радою за власний законопроект про Антикорупційний суд в першому читанні.
Президент заявив, що готовий підписати законопроект, якщо він буде відповідати Конституції України."
Бачите? У свій звичний спосіб Порошенко вирішив насрати в мозок тепер не тільки українцям, а й нашим західним партнерам.
Виявляється, якщо антикорупційних суддів будуть призначати за участю МВФ, це суперечить Конституції ! А підпише він тільки такий Закон про Антикорупційний суд, який відповідатиме Конституції України.
Ах ти ж йобань шоколадна! Коли через свою шістку Вовка у НКРЕКП ти впарюєш народу України газ у десять разів вище за собівартість, нібито на вимогу МВФ, але в порушення ст.13 Конституції України, згідно якої газ /надра/ належить народу України, ти ніхуя порушення Конституції не бачиш. Як і порушення суверенітету. А тут в тебе функція захисника Конституції раптом увімкнулася? Засцяв, падло, що твій корупційний холуятник, разом з тобою, можуть почати до відповідальності притягати? В тому числі, за газові оборудки.
А знаєте, друзі, що це все означає насправді? Що Порошенко, заради збереження себе при владі, а також свого і свого холуятника подальшого збагачення, готується остаточно впасти в обійми Вови Хуйла. Бо іншого варіанту у цього підараса немає. А міжнародні донори...
Навіщо вони йому в такому разі, якщо є одвічний донор усіх режимів в Україні - український народ? Кров'ю цього донора можна і з кремлівським вампіром поділитися. Цей донор, правда, може здохнути. І здохне однозначно, за таких обставин. Але, з Мальдів такі трошки сумні дрібниці вже не розгледіти.
Олександр Ружанський
Олександр Ружанський: Ах ти ж й@бань шоколадна!
http://ua24ua.net/oleksandr_ruganskiy_ah_ti_g_y_ban_shokoladna/
🤣🤣😝😝
Вот ссылка
А как же экономика будет работать?
Не воровать ПАП не умеет, придётся печатать деньги....
Будет антикор суд - будут и деньги.
Можно одного человека обдурить один раз.
Можно многих людей обурить многократно.
Но нельзя дурить всех и всегда.
Порося себя великим иллюзионистом возомнило.
На самом деле - смешной жирный паяц.
тикоркор, а апорт