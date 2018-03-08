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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:МВФ (2504) Райс (50) транш (180)

 МВФ не готов говорить о следующем транше, но диалог с Киевом поддерживает, - представитель Фонда Райс

Международный валютный фонд продолжает поддерживать постоянный диалог с украинским правительством в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью просмотра и выделения следующего транша.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Наша дискуссия с украинской властью является постоянной", - отметил представитель Фонда на просьбу прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.

Он напомнил, что недавно группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.

Читайте также: Время ввести рынок земли уже пришло: ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду, - постпред МВФ в Украине Люнгман

"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", - подчеркнул Райс.

В этой связи представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы. "В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", - прибавил представитель Фонда.

"Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью. - Ред.) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", - сказал Райс.

В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы. "По этому вопросу еще не было принято решение", - сказал официальный представитель МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о попытках доноров формировать суды: Это противоречит Конституции

Источник: https://censor.net.ua/n3054617
 
 
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Когда они будут назначать судей, а лучше сразу президента и раду - тогда может и подкинуть деньжат, которые, за минусом откатов, сразу уйдут в те же банки на выплаты процентов.
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Жіноче свято не жіноче, але 8 березня має зайти на ЦН кожний кокошнік.
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МВФ не приносит никакой пользы Украине, а загоняет в долги. Хватит. Пусть правительство позаботится об освобождении страны от криминального олигархата и садит олигархов с конфискацией накраденного ими за 26 лет. Будут тогда и деньги на все.
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Уже загнал. Новый способ колонизации. Выплатить возможности нет, придется отдавать натурой. Правильными законами (как судей назначать, можно ли землю продавать и тд), политическими прогибами и тд.
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у Украины долга пред МВФ - выплаты до 2060-го года и это на сегодняшний день
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Польше долг вообще простили, а Украине не думаю,что простят что-то. ЕС вообще сейчас испохабилась, ей уже и санкции надоело держать. Видимо Пэдро со своей коррупцией их уже достал тоже.
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Выходит так что мед и пенсионную реформу провели просто для того что бы в очередной раз ограбить свой народ. А бабок вам ворюгам все равно не дают. МВФ не готов говорить о следующем транше, но диалог с Киевом поддерживает, - представитель Фонда Райс - Цензор.НЕТ 3297 Пополняйте офшоры за счет обманутых пенсионеров -МРАЗИ.
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Какую они реформу провели? Реформа должна ощущаться улучшением в реформированной области. А улучшений нигде нет, значит это не реформа , а очковтирательство. Нет никаких реформ.
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За все время правления этих ворюг была проведена единственная грабительская пенсионная реформа которая проводит геноцид и голодомор 2018г. А авторы всем известны и ответят .
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Да, пенсионная реформа -это геноцидная реформа и пусть за нее ответят те, кто голосовал и принял ее как закон. Она уничтожает миллионы украинцев, потому что разве можно при отпущенных ценах, при такой инфляции, при европейских практически ценах на продукты, при ценах на лекарства, которые намного выше европейских давать людям пенсии в десятки раз ниже европейских? Те кто их дает, те кто назначил заведомо непрожиточные пенсии учителям и врачам со стажем 35 лет 1800 грн пенсии- это сатанисты -убийцы, которые будут в Аду.
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И ее удачно провела вот эта прокремлевская сука Биография[править | править код]Родился 7 июля 1966 года в Богодухове.Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова(квалификации - офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения) в 1987 году и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность - юрист) в 2004 году. которую поставили наши правители пришедшие к власти благодаря Майдану. Так вот пока не сядет вся эта нечисть жить в этой стране невозможно .А еще одна причина пересажать этих падонков это потому что из нормальной страны люди не бегут
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Я ничего не имею против учителей и врачей но только если каждый будет тянуть одеяло на себя и доказывать свою значимость в итоге у нас получаются самые ущербные судьи прокуроры мусора депутаты и чиновники всех рангов .А должно быть все наоборот начиная с тех кто создает и потом бюджетники .
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Я ничего не тяну. Я считаю, что власть не имеет права назначать пенсии, на которые невозможно прожить, а можно только умереть. Если власть такими пенсиями убивает людей, то она должна сидеть в тюрьме. Пенсии должны быть прожиточными в любом случае,а у нас у одних пенсии выше крыши, а другие умирают от голода и невозможности лечиться. Олигархи наживают миллиарды и имеют доход, который и не снился цивилизованным странам, а у людей нет средств на самое необходимое.Это сатанизм высшего пошиба.
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Вот и я о том же только не надо выделять категории ущемленных потому что унизили всех.А вот когда попробовали понизить содержание судей так сразу признали не конституционным.Смеемся с кацапов, а сами терпилы .
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В первую очередь надо содрать шкуру с судей конституционного суда за их противоречивые решения и гос переворот а так же со всех остальных которые не могут объяснить происхождение своих активов а дальше прокуроры мусора депутаты министры и вся номенклатура.И пока этого не произойдет ничего в нашей стране не поменяется.
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Вот главный реформаторМВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 4849 который сказал что украинцы много едят а этот огрганизатор голодомора чувствует себя хорошо .СУКА ПРОКЛЯТАЯ.
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ВОРЮГЕ МАЛЬДИВСКОМУ НИ КОПЕЙКИ ,НА ЗОНУ УЛЕТИТ А НИ НА МАЛЬДИВЫ !!!!
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У ВР з"явилася нова картина.

"ЮЛЯ Д"Арк снімает с себя непрікосновенность".
"картіна маслом"..Панорамная ..20 метров на 5-ть..

Впєчатлітєльним нє смотрєть!! )))
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Леня, признавайся - на Юльку работаешь? МВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 5028
Креативно.
принцип - от противного.
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Дывно. Льоня ж явку с повинной в стецькизме здесь опрылюнював недавно МВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 8386
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не так прост Леня
от его комментов банде будки больше шкоды, не считаешь?
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Пепа починає гру - тіпа якщо ви не дасте, то Ваван бабла піджене.)))
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Вован, но не в открытую, а через китайские кредиты
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Це цей Фрідман?

Предательство олигархов: Фридман отказался кредитовать ВПК России.Олигарх Фридман отказался кредитовать оборонные ... - Империя
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Ссылочку на статью в Рейтерс будьте любезны. А то копипаста из яплакаль как-то не вызывает доверия

https://www.yaplakal.com/forum3/topic1752824.html
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Дебіли. Потім за ним(порошінка)самі бігайте вимагаючи борги, коли він звідси втече
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А зачем он им? Государство-то останется. Они кредиты давали государству, а не лично Порошенко.
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ВОПРОС: Почему на "майдан", который под ВР организовали Саакашвили, Наем, Соболев, Лещенко, а так же партии "Свобода" и "БЮТ", не пришел ни один местный непримиримый давитель на власть.

ОТВЕТ: Потому что все они были заняты написанием "комментариев", что на этот раз, Порошенко уж точно конец
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а даже если бы и проверил? здесь же в основном народ под псевдонимами сидит. МВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 7610
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Народ!!! Памагите!!! Ливаруция вапаснасти!!! - кричал мариинский мондан
- Поможем, поможем - отвечали киевляне - если Нацгвардия не справится.
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- О каком "пенсионном геноциде" торочит пани Юля?
- Ну... Вместо внеочередных выборов, как она хочет, повысили пенсии 9-ти млн украинцев.
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Семен, треба вже мати " грошей нема, но ви тримайтесь", що за плагіат?
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тоді вже "... але ви тримайтесь" МВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 9877
а як по суті то де ж наша "незалежність"?
від газу, від вугілля, від траншів якогось довбаного МВФ?
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Відомі слогани повинні звучати в оригіналі.
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Юлия Владимировна Тимошенко, через принадлежащую ей сеть ломбардов "Дешева готівка", спасает народ Украины от голодной смерти.
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фішер.Що ти вчипився до Юлі,чипляйся до югіка він ж з всіма корупціонерами рішуче бореться.
МВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 2207
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Скоро Поросячу Дупу на три веселых буквы все посылать будут.
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"Я и так ежедневно поддерживаю Петра Порошенко, я и так регулярно покупаю конфеты Roshen, регулярно моя семья употребляет только эту марку. Я думаю, что это хорошая поддержка", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции во вторник в Киеве.
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Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що президент Петро Порошенко підтримує російську агресію на сході, сплачуючи податки в бюджет РФ. http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/23/7127685/
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художник от слова "худо" рошен,рисует картину маслом антикорупционной кисточкой для всей Украины...
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Справа Юлия ?
Не узнал с новой стрижкой.
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Почему Банковая пытается изобразить создание независимого антикоррупционного суда как покушение на суверенитет Украины…
Суверенная коррупция президента Порошенко
http://ua24ua.net/suverennaya_korruptsiya_prezidenta_poroshenko/

😝
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- Тяни! - сказал Порошенко, протягивая руку. У Бойко стоял ком в горле, он нервно сглотнул. Протянув руку к руке Порошенко, он почувствовал, как капля пота стекала с его виска. Опустив руку с зажатым кулаком, Бойко задрал голову к верху, закрыв глаза, выдохнул :

- Фух! Судовая реформа.

Ляшко с Березюком переглянулись с ужасом в глазах.

Порошенко выставил руку перед Березюком. Который так усердно смотрел, что казалось, он прожжет взглядом пальцы Порошенко.

- не самая короткая,- нервно улыбаясь, сказал Березюк. Только пол фракции за пенсионную.
Ляшку досталась самая короткая спичка.

- Ну, может по мажоритарке сможешь пройти, если ее не отменят.- Подбадривал Березюк Ляшка.

- Вот бл*! Всей фракцией за пенсионную реформу! - подумал Ляшко.

- И все поправки сними.- Как будто читая мысли Ляшка, сказал Порошенко.

Порошенко хлопая по плечам оппозиционеров, выпроваживал их голосовать в Раду:

- всегда рад конструктивному диалогу, с моей стороны все как договаривались.
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Какой транш?При отсутствии возможности наказания за разворовывание бюджета это как воду лить в песок
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Мали прийти величезні інвестиції, що і заьоми МВФ незнадобилися б, але на трактор виліз жадібний реформатор... І всьо.
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Олександр Ружанський: Ах ти ж й@бань шоколадна!
Бачите? У свій звичний спосіб Порошенко вирішив наср@ти в мозок тепер не тільки українцям, а й нашим західним партнерам.
Тут Петро Олексійович в інтерв'ю Financial Times кинувся захищати Конституцію і суверенітет України. Від МВФ і Венеціанської комісії, які нахабним чином зажадали, аби суддів антикорупційного суду призначали за участю міжнародних донорів :
""Спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України", - сказав Порошенко.
Президент зазначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду і Венеціанської комісії, щоб міжнародні донори мали вплив на відбір кандидатів на посади суддів антикорупційного суду, порушують суверенітет України.
"Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори будуть формувати українські суди, то це суперечить Конституції", - сказав Порошенко.
Він вказав на успішне голосування Радою за власний законопроект про Антикорупційний суд в першому читанні.
Президент заявив, що готовий підписати законопроект, якщо він буде відповідати Конституції України."
Бачите? У свій звичний спосіб Порошенко вирішив насрати в мозок тепер не тільки українцям, а й нашим західним партнерам.
Виявляється, якщо антикорупційних суддів будуть призначати за участю МВФ, це суперечить Конституції ! А підпише він тільки такий Закон про Антикорупційний суд, який відповідатиме Конституції України.
Ах ти ж йобань шоколадна! Коли через свою шістку Вовка у НКРЕКП ти впарюєш народу України газ у десять разів вище за собівартість, нібито на вимогу МВФ, але в порушення ст.13 Конституції України, згідно якої газ /надра/ належить народу України, ти ніхуя порушення Конституції не бачиш. Як і порушення суверенітету. А тут в тебе функція захисника Конституції раптом увімкнулася? Засцяв, падло, що твій корупційний холуятник, разом з тобою, можуть почати до відповідальності притягати? В тому числі, за газові оборудки.
А знаєте, друзі, що це все означає насправді? Що Порошенко, заради збереження себе при владі, а також свого і свого холуятника подальшого збагачення, готується остаточно впасти в обійми Вови Хуйла. Бо іншого варіанту у цього підараса немає. А міжнародні донори...
Навіщо вони йому в такому разі, якщо є одвічний донор усіх режимів в Україні - український народ? Кров'ю цього донора можна і з кремлівським вампіром поділитися. Цей донор, правда, може здохнути. І здохне однозначно, за таких обставин. Але, з Мальдів такі трошки сумні дрібниці вже не розгледіти.
Олександр Ружанський
Олександр Ружанський: Ах ти ж й@бань шоколадна!
http://ua24ua.net/oleksandr_ruganskiy_ah_ti_g_y_ban_shokoladna/

🤣🤣😝😝
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Ветераны АТО отказываются от своих наград из-за избиения ветеранов и мирных протестующих под радой

Вот ссылка
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А это зря потому что они защищали не вальцмана с бандой а свою землю и свой народ Украины. Награды заслужили и отказываться не надо.
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С Порошенко коррупция расцветает новым цветом! Лучше пусть МВФ против него и окружения санкции введёт, за разграбление страны!
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Как это не дадут денег? О_о

А как же экономика будет работать?
Не воровать ПАП не умеет, придётся печатать деньги....
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МВФ, под диктат которого устроили геноцид украинцев, в обмен на кредиты, нужно забыть дорогу в Украину навсегда.
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так может вам и Овоща вернуть? С "беркутом", Азировым, Захарченко и прочей кацапской писдотой?
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Удивительно, по улицам Украины ездят автомобили с 5-ти литровыми моторами, они продолжают ездить. Или ещё есть порох в пороховницах, или уже новые накрали.
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Хватит уже терпеть кабалу МВФ и прочих ростовщических структур! Украина должна требовать полного списания долгов и прямой бюджетной поддержки от стран запада! Она более чем заслужила это на Майдане и в противостоянии агрессору, в котором она в одиночку прикрывает собой весь цивилизованный мир!
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ах ты ж фальшивый "эстонец" в вонючих кацапских портянках! как бы мы без "советов" от козломордых жили-то?
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5fe313f3 це шо? Код отдела в ольгино и твой порядковый номер в нем?
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МВФ перед хряком машет мешком с деньгами, играясь с ним, як с цуцыком.
Будет антикор суд - будут и деньги.
Можно одного человека обдурить один раз.
Можно многих людей обурить многократно.
Но нельзя дурить всех и всегда.
Порося себя великим иллюзионистом возомнило.
На самом деле - смешной жирный паяц.
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Это карма МВФ не готовий говорити про наступний транш, але діалог із Києвом підтримує, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 6899. Если як с цуциком....то не антикоркор, а апорт
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Так они же очень и очень не дураки Они прекрасно видят и понимают что Петручио на второй президентский срок Никак не потянет Даже если предположить худшее Что олигархат сплотится около него едва ли не железной стеной И менты начнут жестоко и жестко подавлять протестные настроения А буржуины видят преемника у венского танцора Нет и не предвидится Говорить о маланце Гросе --трусельном смешно Так что думаю денег нашенским иудеям не видать И это хорошо украинцам нет абсолютно никакого толку от этих траншей
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"Денег нет, но вы держитесь" (послание Чоколяду от МВФ)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ не готов говорить о следующем транше, но диалог с Киевом поддерживает, - представитель Фонда Райс
 
 
 
 
 
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