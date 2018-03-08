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Все про:инаугурация (253) протест (4174) Чехия (763) Земан (47)

 Во время инаугурации чешского президента Земана часть депутатов в знак протеста покинула зал

В Чехии во время торжественной церемонии инаугурации президента Милоша Земана на второй срок группа депутатов парламента демонстративно вышла из зала. Так они проявили протест против нападения Земана на общественное Чешское телевидение и некоторых журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода. 

После принесения присяги в средневековом Владиславском зале Пражского града Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность к ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09". Кроме того, Земан набросился и на журналистов нескольких частных средств информации.

В ответ зал покинула группа депутатов обеих палат парламента Чехии от "TOP 09" и еще двух правых или правоцентристских партий, которые тоже сейчас находятся в оппозиции. В интервью прессе или в соцсетях они заявили, что причиной их протеста было именно нападение президента на независимые средства массовой информации, в первую очередь на ведущую в стране общественную телекомпанию.

Чешское телевидение и другие критике Земаном средства информации отвергли его обвинения в "манипуляции общественностью и необъективности" и приговорили его нападения на СМИ.

Также читайте: Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Земан, который недавно победил в президентских выборах на второй срок и сейчас начал его, известный своими популистскими заявлениями, которые вызывают у Чехии резкую критику интеллектуальных кругов.

Также его критикуют за пророссийскую позицию и приверженность лично к президенту России Владимиру Путину. Он, в частности, не раз призывал к снятию санкций Европейского союза, введенных в отношении России из-за ее агрессии против Украины, и до фактического признания аннексии Россией украинского Крыма.

Но в Чехии полномочия весьма ограничены, в частности, он не имеет прямого влияния на внешнюю политику. Правительства Чехии осуждали пророссийские заявления Земана и говорили, что будут и дальше проводить в отношении России общую политику ЕС.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054616
 
 
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Я твій пост переклав в інше місце, там де депутат окупантів з Криму щось патякає, нормально? Під час інавгурації чеського президента Земана частина депутатів на знак протесту залишила зал - Цензор.НЕТ 3785
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Этот Земан несповна розуму. Морда какая-то шизофреническая. Взгляд идиота.
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С єтим Земаном в Чехии
"Неначе люди подуріли..." Під час інавгурації чеського президента Земана частина депутатів на знак протесту залишила зал - Цензор.НЕТ 355
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Самое главное в этой новости, последний абзац)
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Цікаво те, що в Чехії така кількість ватників, що обрали Земана😣
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Сумують за рузькими танками у Празі, мало...
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Я- понимаю. Он- никто, в принципе. Не обладает реальной властью. Кто-то может провести это лицо(его пост) с нами. Не надо мне о Европе. Тут я сам кого хошь проинструктирую. А вот по аналогии с нами: Цэ хто???
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Во, как???!!! Так этот Земан шо, щас где-то на Занзибаре? Или чуток поближе, к Чехии?
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Невідомо де він, але утримується росією.
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В нас нема такої посади, ще не вистачало ходити на вибори синекури.
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Так ото ж! Но... вот ниже... дали определение. И мне оно- нравится. Хотел было поздравить, определителя, с Праздником. Но... есть сомнения. Вдруг- не угадаю.
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Теж думаю що не вгадаєш, мадам би назвалась Євгенія.
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Отменно! Значит, на Доктора Философии не тянет... Уже- хорошо. Реально, я вашу оценку принимаю. И считаю- верной.
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Кто знает, как свернуть эту маразматическую рекламу "житлового комплекса" на полэкрана??? Цензор вообще берега попутал???? Невозможно читать! Під час інавгурації чеського президента Земана частина депутатів на знак протесту залишила зал - Цензор.НЕТ 2819
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Это- самое простое. Но!!! Тогда, на входе в некоторые иные ресурсы, часто мною посещаемые- пропадает оперативность! Меня запрашивают: Пацанчик. а ты шо, нас не хочешь видеть??? Тады- Ой! Свободен, пацанчик...
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Це да, але можно покласти з можливістю відключати для тих ресурсів.
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Я- не знаю. У меня- та же самая беда. Я менял браузеры. Не помогает. Считаю своей ошибкой вход тулой, единоразовый. Ну, то есть собрался менять место жительства и посетил несколько таких сайтов. Теперь- вышибает! Как в амбразуре ДОТа...
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Адблок поклади і не парься. От бачите, ви шекали якусь нерухомість, в мене іноді вискакують отелі в Греції, ( шукав варіанти), а ктось тут казав що в нього порно лізе. чого б це? Під час інавгурації чеського президента Земана частина депутатів на знак протесту залишила зал - Цензор.НЕТ 9075
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Да? Всего то??? Ладно... Пробую. Бо реально- достало.
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Клади с можливістю включати - виключати, не постійний.
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Какой забавный спец у нас нарисовался. Надеюсь- ненадолго...
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КАЖДЫЙ ЧЕХ, КОТОРЫЙ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПРОРОССИЙСКОГО ПОДОНКА - АЛКОГОЛИКА ЗЕМАНА, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ В СВОЁМ ДОМЕ (КВАРТИРЕ) ВОНЮЧУЮ ПОРТЯНКУ РУССКОГО СОЛДАТА В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ФЛАГА.
(забыли чехи вонь портянки русского солдата, забыли чехи 1968 год, забыли "Пражскую весну")
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М-да, загрубівша (після соціалізму) Чехія дуже змінилася. Ну не залишилось там Гавела, а є лиш Земани!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо время инаугурации чешского президента Земана часть депутатов в знак протеста покинула зал
 
 
 
 
 
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