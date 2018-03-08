 Во время инаугурации чешского президента Земана часть депутатов в знак протеста покинула зал

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода.





После принесения присяги в средневековом Владиславском зале Пражского града Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность к ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09". Кроме того, Земан набросился и на журналистов нескольких частных средств информации.

В ответ зал покинула группа депутатов обеих палат парламента Чехии от "TOP 09" и еще двух правых или правоцентристских партий, которые тоже сейчас находятся в оппозиции. В интервью прессе или в соцсетях они заявили, что причиной их протеста было именно нападение президента на независимые средства массовой информации, в первую очередь на ведущую в стране общественную телекомпанию.

Чешское телевидение и другие критике Земаном средства информации отвергли его обвинения в "манипуляции общественностью и необъективности" и приговорили его нападения на СМИ.

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Земан, который недавно победил в президентских выборах на второй срок и сейчас начал его, известный своими популистскими заявлениями, которые вызывают у Чехии резкую критику интеллектуальных кругов.

Также его критикуют за пророссийскую позицию и приверженность лично к президенту России Владимиру Путину. Он, в частности, не раз призывал к снятию санкций Европейского союза, введенных в отношении России из-за ее агрессии против Украины, и до фактического признания аннексии Россией украинского Крыма.

Но в Чехии полномочия весьма ограничены, в частности, он не имеет прямого влияния на внешнюю политику. Правительства Чехии осуждали пророссийские заявления Земана и говорили, что будут и дальше проводить в отношении России общую политику ЕС.