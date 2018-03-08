 В оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", инцидент произошел в Буденновском районе города.

Служебный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.





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