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Все про:Донецк (5911) трамвай (148)

 В оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом. ФОТО

В оккупированном Донецке служебный трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", инцидент произошел в Буденновском районе города.

Служебный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.

В оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом 01
В оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве столкнулись два трамвая: разбился новый Pesa. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3054615
 
 
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ПрАклятые бАндЄрАвцы творят Шо хАтятЬ, мля...
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угу, завтра в кацапосми, гуцульские ахотники за трамваями, напали на мирно проходящий трамвай и заставили его покончить жизнь самоубийством, направив его в дом, героя дэнээр, Коли Резаного.
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согласен, тем более в Буденновском районе- полюбому укро-дрг
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Безумие в дамбасе нарастает. Когда понаехавшее быдло будет бежать из Донбасса в раисю, то, как и фашисты, тоже будут взрывать мосты, дороги, подстанции? Впрочем, Донецк все больше становится похож на часть мордора...
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пьяная вата, решила, малость срезать, и так сократить путь.
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Какого хрена там вообще ездят трамваи, горит свет.
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Электричество из Украины.Что само по себе уже диагноз - шизофрения власти.Поставлять безоплатно врагу товар.
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Ты уверен? А куда идет электроэнергия с Зуевской ГРЭС, со Старобешевской?
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Мразь,там живут люди,которые стали заложниками из за одноразового который обещал окончить войну за три дня
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Ты, правда, идиот? Или так написано в методичке?
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Прикол в том что сошёл с рельс тот трамвай, который возит ремонтников трамвайных путей. В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 5400
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По-ходу нашли место, где следует пути подремонтировать.
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Выражение "не трамвай - обьедет" приобретает немного другой оттенок.... В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 9578
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Даже не сомневались, уважаемый Барак. Когда Вы успеваете: и в Роисси гадите и в Донецк наведываетесь? Дома-то хоть иногда бываете?
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В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 15601 ответ2 ретвитов4 отметки «Нравится»Ответить Ретвитнуть Мне нрави
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А зачем там газовый баллон, вон же газ рядом идет.
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мы тут все на собрании своего домкома сидим, плячем и рыдаем
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Уже 12 часов часть Калининского р-на Донецка без света и отопления
В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 9313
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"Шел трамвай,десятый номер,на площадке кто то помер,тянут,тянут мертвеца,лам-ца-дрица-лам-ца-ца"...(с)
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Там же весь будинок гуде як барабан від таких технологій.
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Зупинка : будинок N35 .Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка : будинок N36 😊
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Хорошо, если "будинок", а если в каждой квартире остановочку делает?
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так норм, чего пешком, к соседям, за солью, ходить, если можно подъехать. Остановка "Квартира Иваныча" В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 2270
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Зато вышел из трамвая и уже дома, в прихожей.
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н6ачинают щипать шыкаладный цех? это прекрасно.
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Дивний якись трамвай, службовий, а що там позаду становиться на платформу?
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Скоріш за все дизель і акумулятори... Ремонтники ж виїжджають не тільки на ремонт рейок, але і енерговодів... А як їхать, якщо лінія знеструмлена?
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"Чоткий и дерзкий, как пуля резкий" (С)

Никогда не думал, что єто будет про трамвай
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На Сумщині у місті Тростянець відродили базу для біатлону, яка близько 20 років перебувала у зруйнованому стані. Відео
https://24tv.ua/v_ukrayini_vidrodili_bazu_dlya_biatlonu_groysman_pokazav_video_n935959
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Заздріть хахли, в Донецьку розвозять по кімнатах.
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Водитель не справился с рулевьім управлением.
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Водила трамвая уже дал признательные показания в МыГыБы риспуплики, что он шпиен СБУ.
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дамбасня, хуле. даже трамвай и тот не могут водить.
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Трамвайный дрифт обычное явление
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Не, неправильно поняли. На самом деле: дэнэрэ-лимузин к парадному входу виллы подан!
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что же ты творишь,Трампушка?! когда же ты уже угомонишся?
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...обиделся , тролль, что не тебя поздравил ? В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 1299
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Вверху был коммент. О задержании Рубана. От Утилизация ватников. Это реально? Или... такой юмор, от 8-го марта. От Нади.
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"За пацанов ! " - рвался в Дейр-Эр-Зор", но карлик еще не проложил рельсы.
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Там рельсы уже на несколько сантиметров ниже грунта. Как только снег тает, заливает все и мусором заносит. Вот на скорости и сошел с рельсов. Ничего необычного. Стандартная безответственность. Там ремонт полотна надо давно проводить.
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Какие рельсы?! Какой ремонт?! "Малоросию" от "бандеровцев" освобождать надо! Берлин с Лондоном брать! Там главная их штаб-квартира! А потом, если "папа Вова" "денюх" даст, и за ремонт браться можно... Может быть...
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...кто не хочет кататься на ЛИФТЕ , покатаем на ТРАМВАЕ !!! главное чтоб РЕЗУЛЬТАТ один !!!
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лугандонцы с кацапами пропили рельсы😁
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Трамвай? В дом? В данецке? Бывает. Хотелось бы услышать мнение эдона басурина.
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Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка - Буэнос Айрес.
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Це піпець!
Колись я сміявся, коли колега виправдовувався за запізнення на роботу: "На лєнінгражській площі трамвай обганяв інший трамвай і зійшов з рейок".
"Я не шалава, я просто Клава
Я не такая, я жду трамвая...."
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Дом не пострадал, так как был полностью ватным
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Трамвай "чмыхал" со скоростью 150-180 км/час?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом. ФОТО
 
 
 
 
 
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