 В оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", инцидент произошел в Буденновском районе города.
Служебный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.
Никогда не думал, что єто будет про трамвай
https://24tv.ua/v_ukrayini_vidrodili_bazu_dlya_biatlonu_groysman_pokazav_video_n935959
ваше вато вам луччЕ!)
Колись я сміявся, коли колега виправдовувався за запізнення на роботу: "На лєнінгражській площі трамвай обганяв інший трамвай і зійшов з рейок".
"Я не шалава, я просто Клава
Я не такая, я жду трамвая...."