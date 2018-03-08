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 После марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человек, - Нацполиция

После марша за права женщин в Ужгороде Национальная полиция задержала шесть человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.

"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он.

В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошел марш "Oh my March!" за права женщин: "Давай разом мити посуд!" и "Справжні Національні Дружини". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в Киеве и Ужгороде на участников марша за права женщин напали после акции.

В Ужгороде участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.

8 марта в Киеве состоялся марш за права женщин "Хватит терпеть".

Источник: https://censor.net.ua/n3054611
 
 
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А навіщо нормальній дівчині таскати с собою на 8 березня замість квітів якийсь плакат?
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Плакат нікому не шкодить він не політичний, а ось масляна фарба шкодить очам і відмити її уайтспрітом очі неможливо, а волосся доведеться вистригати теж відмити неможливо після такої фарби.
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В любом случае - зачем вместо занятия своими делами бросать краской или плакаты таскать с требованиями о стамбульской конвенции? Все проплачено, причем, скорее всего, из одного кармана.
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Щось нове у нас,раніше на 8 березня ніхто ніякі акції не влаштовував,а тепер полізли на якісь демонстрації-питання на хера?
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Грузинский телевизионный канал "Рустави-2", который абсолютно случайно принадлежит Саакашвили (гражданину без паспорта) показал "сенсационные документы" в которых П.А. Порошенко клянётся в своей любви к ФСБ. Местная вышивата и зраднюки аж уписялись от радости.

Представляете, как они будут радоваться, если очередные "сенсационные документы" против Порошенко, покажут Киселёв, Соловьёв, а так же телеканалы России, ДНР и ЛНР
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ВОПРОС: Почему Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия", а так же стала победительницей в номинации "Рейтинг"?

ОТВЕТ: Просто ей очень сильно повезло, что среди претендентов не было Юли Тимошенко. Ведь на её (Ирины Луценко) месте, должна была быть Вана.
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Юлия Владимировна Тимошенко не имеет никакого отношения к кабальному для Украины газовому контракту, подписанному с "Газпромом" в 2009 году.
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Я только не пойму одного. Контракт кабальный и 10 лет все кричали что его надо разорвать. Россия так сказать сама пошла навстречу и разрывает контракт, а ты опять недоволен. Так кабальный или нет, ты меня совсем запутал.
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Шыколядный ПЕЦА-ОЛЕГАРХ ведёт Украину к пропасти, в то время как Юлия Владимировна Тимошенко готова вести Украину к процветанию.
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Видишь, не опохмелился и сразу просветление в мозгах.
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Юлия Владимировна Тимошенко - "крёстная мать" украинской демократии.
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В коментарях не бачу поваги до жінок. Без якої б то політики хочу засвідчити жінкам свою повагу. І побажати нашим жінкам, щоб в Україні було б більше шляхетних лицарів, які шанують і люблять жінок. Тоді всі ці витівки з фарбою будуть зайвими. Чоловіки - будьте чоловіками і кохайте своїх жінок щодня.
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ВОПРОС: Почему на "майдан", который под ВР организовали Саакашвили, Наем, Соболев, Лещенко, а так же партии "Свобода" и "БЮТ", не пришел ни один местный непримиримый давитель на власть.

ОТВЕТ: Потому что все они были заняты написанием "комментариев", что на этот раз, Порошенко уж точно конец
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клара цеткин рулить...подивіться на іх корпоративи....баби дайте сраці сіна.................
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Мужчина должен:
- обеспечивать материально;
- выполнять домашнюю работу;
- смотреть за детьми;
- организововать досуг жене;
- понимать и быть 'толерантным";
- не задавать вопросы по поводу друзей;
- дарить подарки;
- быть романтичным;
- возможно воспитывать чужих детей и признавать их за своих ввиду нахождения в браке
- в случае развода обеспечивать материально;
- в случае развода утереться и не видеть своих детей;
- в случае развода уйти с вещмешком( в идеале) что не освобождает от обязаностей по содержанию семьи;
А вам с..ки не считающей свой обязаностью помыть посуду,сделать уютное жилище,блудящих когда захочется романтики имеющих все права на детей и пользующихся этим правом( детей отдают даже конченным алкоголичкам) ЧТО ВАМ ЕЩЕ НАДО?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человек, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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