 После марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.

"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он.

В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошел марш "Oh my March!" за права женщин: "Давай разом мити посуд!" и "Справжні Національні Дружини". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в Киеве и Ужгороде на участников марша за права женщин напали после акции.

В Ужгороде участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.

8 марта в Киеве состоялся марш за права женщин "Хватит терпеть".