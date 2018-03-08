 После марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.
"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он.
В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство").
Напомним, в Киеве и Ужгороде на участников марша за права женщин напали после акции.
В Ужгороде участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.
8 марта в Киеве состоялся марш за права женщин "Хватит терпеть".
Представляете, как они будут радоваться, если очередные "сенсационные документы" против Порошенко, покажут Киселёв, Соловьёв, а так же телеканалы России, ДНР и ЛНР
ОТВЕТ: Просто ей очень сильно повезло, что среди претендентов не было Юли Тимошенко. Ведь на её (Ирины Луценко) месте, должна была быть Вана.
ОТВЕТ: Потому что все они были заняты написанием "комментариев", что на этот раз, Порошенко уж точно конец
- обеспечивать материально;
- выполнять домашнюю работу;
- смотреть за детьми;
- организововать досуг жене;
- понимать и быть 'толерантным";
- не задавать вопросы по поводу друзей;
- дарить подарки;
- быть романтичным;
- возможно воспитывать чужих детей и признавать их за своих ввиду нахождения в браке
- в случае развода обеспечивать материально;
- в случае развода утереться и не видеть своих детей;
- в случае развода уйти с вещмешком( в идеале) что не освобождает от обязаностей по содержанию семьи;
А вам с..ки не считающей свой обязаностью помыть посуду,сделать уютное жилище,блудящих когда захочется романтики имеющих все права на детей и пользующихся этим правом( детей отдают даже конченным алкоголичкам) ЧТО ВАМ ЕЩЕ НАДО?