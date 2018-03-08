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 Политика Украины, За рубежом
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 Кремль понимает: все, что происходит в Украине, будет иметь влияние на Россию, поэтому Майдан для Путина - это был самый большой ужас в жизни, - историк Эпплбаум

По мнению американской журналистки, историка Энн Эпплбаум, мышление Владимира Путина и Иосифа Сталина об Украине идентично: Кремль всегда видел Украину как часть России, а следовательно продолжит делать все, чтобы не дать Украине сблизиться с Западом.

Об этом известная американская журналистка, автор книги "Красный голод. Война Сталина против Украины" Энн Эпплбаум сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

ожно обратить внимание, что Украина, как и 100 лет назад, имеет идентичную проблему: тогда - с большевиками, сейчас - с современной Россией. Москва всегда видела Украину как свою собственность. Она не воспринимает независимости Украины, о чем Путин неоднократно заявлял. Кремль также понимает: все, что происходит в Украине, будет иметь влияние на Россию. У Сталина была проблема с прозападным движением украинцев в направлении независимости. В этом он видел опасность для большевиков, ведь если Украина не будет большевистской, если выберет другой путь, тогда и в России люди захотят того же", - объяснила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Польши принять новый исторический закон было фатальным, - историк Эпплбаум

"У Путина похожая дилемма: если Украина выберет европейский и демократический путь развития, то россияне спросят - почему они так не могут? Российский и украинский народы сотни лет были вместе, то почему украинцы могут быть европейцами, а россияне нет? Собственно этого и боится Путин. Поэтому, когда он увидел на Майдане молодых людей с европейскими флагами и антикоррупционных лозунгами, то для него это был пожалуй самый большой ужас в жизни. Он боится наступления таких событий в Москве. Мне кажется, что из-за этого он так остро отреагировал на Майдан", - отметила Эпплбаум.

"У Сталина был похожий подход. После коллективизации в украинских селах происходили массовые восстания, крестьяне с вилами боролись с московскими активистами. Когда Сталин увидел, что происходит на украинских землях, то понял, что это может быть примером для всего СССР. Поэтому постоянно боялся, что из Украины придет новая волна антибольшевистского движения", - резюмировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зачем нам такой мир, если там не будет России", - Путин о последствиях ядерного удара РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3054610
 
 
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Все було б добре, аби не прийшли росіяни і не почали вбивати українців. Ти ж зі мною згодний, Андрію?
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Грозный видел в 1999м.? Вот такое будет с Луганском и Донецком, и с тобой вафел...
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Ця нехороша людина із Сумської області. Мені соромно зізнатися- він мій земляк.
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В доме профсоюзов Людей не было. А орков и сепаров - не жалко. Еще раз придёте - еще раз спалим.
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І буде жахом до останніх днів його нікчемного життя!
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Срать на плешивого упыря и его анальные боли. Он должен сдохнуть.
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так же как и вся русня, населяющая изгойку 404.
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какбы логично клеит картинку, но при чём тут руске захочет быть европеицами, то жаба тоже хочет лететь, иногда получается один раз в жизни, в желудке у айста.
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русня по определению не может относиться к европейским этносом, ибо он6и монголоиды наследственные и потомственные.
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А шо суваши не европейци ? Как то так не так Он кук даже украинскую мову выучил с гугл переводчиком Я все таки склоняюсь к тому что чуваши ближе к европейцам А вот марийци мордва и вятичи Уже нет
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"прощай немытая расея,страна господ страна рабов и вы мундиры голубые и ты им преданный народ/ец/"- михаил лермотнов
разница между украинцем и кацапом в том,что кацапы за царя ,а украинцы за свободу
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.....мне кажется что до КАЖДОГО украинца еще не дошло с чем ОНИ имеют дело ((((( а дело : - АРХИ чрезвычайное !!!
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на крысме :1. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что пришло время подумать об ужесточении санкций за Крым. Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным россией Донбассом https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2418034-volker-vrema-podumat-ob-uzestocenii-sankcij-za-krym.html
2. Военная прокуратура Центрального региона Украины разыскивает 4266 военнослужащих, которые после аннексии Крыма не прибыли на территорию материковой Украины для дальнейшего прохождения службы https://ru.krymr.com/a/news/29085110.html
3. Севастополь. Всю ночь где-то далеко слышатся звуки. Не пойму, то ли грузовые машины ездят, то ли на аэродроме что-то тягают, то ли самолёты заводят. Какой-то металлический гул. Первый раз такое слышу. Не пойму, почему НОЧЬЮ? Началось с наступлением темноты вчера вечером. Сейчас (4 утра) тоже слышно. Тем временем оккупанты продолжают военные учения https://ru.krymr.com/a/news/29086275.html
4. "В Крыму береговые войска ЧФ провели бой". А раньше у нас проводили "Казантип".
5. Минимум 30 украинских информационных интернет-ресурсов полностью или частично заблокированы оккупантами в Крыму. По ссылке список сайтов, к которым нет доступа, а также результаты мониторинга https://crimeahrg.org/minimum-30-ukrainskih-internet-resursov-polnostyu-ili-chastichno-nedostupnyi-v-kryimu-monitoring/
6. Симферопольский автовокзал встретил новым забором.
7. В очереди я с сыном и полицайская мамашка с дочкой. Сын балуется: " - Будешь себя плохо вести, заберёт полиция. - Не пугайте нами детей. Это создаёт плохой имидж МВД!". Что-то ржу. Пытки подозреваемых, задержания на митингах, подбрасывание наркоты - не создаёт, а это создаёт?
8. Керченский водоканал поздравил женщин с 8 марта… отключением воды. Все по стандартам родной говени, но ватники почему-то возмущаются https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971715085776379905 (скрин).
9. Бабушки в кокошниках вам не нравятся? Ну вот вам дедушки к 8 марта в кокошниках из "исконно русского" Бахчисарая https://twitter.com/KrimRt/status/971733964783267840 (фото).
10. Как-то перестал обращать внимание на двуглавых куриц и аквафреши кругом. Но сейчас в Севастополе обострение, связанное с призывом клиента "Миротворец", некоего Валерия Медведева (прим. Медведев - "председатель комиссии по подготовке и проведению оккупендума"). Пособник оккупантов призвал ватников вывесить аквафреши на домах и балконах https://twitter.com/SevcityLackyman/status/971472032184586243 (фото).
11. По мнению Захаровой, обращение Собчак в посольство Украины в рф с просьбой разрешить ей посетить Крым сравнимо с историей, когда экс-президент США Джордж Буш-младший отпрашивался у госсекретаря Кондолизы Райс в туалет. Я не знаю, была ли такая история в Америке, но Захарова сравнила КРЫМ С ТУАЛЕТОМ, что весьма показательно http://www.sobytiya.info/news/predstavitel-mid-rossii-opustila-sobchak-sravniv-krym-s-tualetom
12. Путин заявил, что "подавляющее большинство крымских татар, проживающих в Крыму, проголосовали за россию". Это чудовищная ложь! Представители Меджлиса были у каждого участка на "референдуме". Ходивших къырымлы пересчитали поштучно. В местах компактного проживания участки просто не открывались - Симферопольский, Бахчисарайский, Карасубазарский районы и т.д. https://twitter.com/KrimRt/status/971666923606958080 (скрин).
13. Заманивание на "выборы" путина идет с небывалой изобретательностью. "Придя на выборы президента 18 марта, каждый севастополец получит возможность навсегда остаться в истории, став участником уникального документального проекта", - гласят объявления в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/971675170875363328 (фото).
14. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко скулит: "В Ялте по объективным и субъективным причинам будет на выборах самая низкая явка в Крыму и, как подтверждают наши источники, Сотникова хотела уволиться по собственному желанию до 18 марта, чтобы уйти от ответственности. Но в Симферополе тоже не дураки, не дали ей этого сделать" https://twitter.com/KrimRt/status/971693407574855680 (скрин).
15. Европарламент не отправит наблюдателей на "выборы" путина не только в оккупированный Крым, но и в саму россию: "Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать его или результаты, которые будут объявлены впоследствии", - говорится в заявлении https://ru.krymr.com/a/news/29085597.html
16. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что всех причастных к проведению российских "выборов" в аннексированном Крыму ожидает режим санкций https://ru.krymr.com/a/news/29085484.html
17. Через две недели в россии состоятся "выборы". Почему в кавычках? Простите, о каких выборах в тоталитарном государстве, где все СМИ, вся экономика, культура и образование сосредоточенны в одних руках, а точнее, в руках одной группировки, может идти речь? Но сейчас мне значительно интересней не мифические россияне, которые где-то в дебрях Саратова или Челябинска разрушают свою жизнь. Мне, если честно, до них нет никакого дела. Я их толком не знал и знать не собирался. Если бы не 2014 год. Я буду говорить о жителях Крыма. Так вот, считаю, что каждый, кто 18 марта зайдет на "избирательный участок" (проголосовать, пронаблюдать, испортить бюллетень), должен понимать несколько вещей. Во-первых, такой человек лишается морального права претендовать на гражданство Украины. Со всеми привилегиями. Такими как безвиз, критика власти и способность в последнюю секунду сбежать с тонущего Титаника. Во-вторых, он полностью отождествляет себя со всеми аморальными и преступными поступками мордора - настоящими, будущими и прошлыми. Даже с теми, в которых вы не участвовали и искренне с которыми не согласны. Своим участием в "выборах" вы лишаете себя призрачной надежды остаться в пределах современной цивилизации. Вспомните историю немцев в Судетах. Это про вас.
18. Надеюсь, он умрет раньше, чем мир.
P.S. "Человек из ментовки предупредил, что сразу после "выборов" в Севастополе ужесточится "охота на ведьм". Предприятия заставляют подавать списки лиц, имеющих родственников на материковой части Украины и часто выезжающих на её территорию. Здравствуй, 37-ой год".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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а чому так зневажливо "на крысме"?
хіба Крим це не Україна?
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Щоб позбутись московської навали , українці по-перше мають вбити москаля в собі !!! Позбутись цього ганебного спадку багатовікової асиміляціі українців московитами !!! В українців є власні країна, мова , історія та церква, а вселяка московщина має бути викорінена !!!))))
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В вышиванке пилить бюджет проще не так ли ?
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Ти вважаєшь що в "косовортке" зручніше ???)))
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"Почни з себе!" - дуже зручний лозунг, який перекладаэться на українську як "Не заважай нам красти!"
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Ще більш поширене гасло в сучасній Україні --Не розгойдуйте човен , бо Путін нападе !!! Суто москальська відмінність визначати головну загрозу зовні і в усіх нагараздах звинувачувати зовнішні чинники !!!)))
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Так, згоден, гасло: - Не розгойдуйте човен , бо Путін нападе !!! - це верещать лише влада, пороховатники і порохоботи. Суто москальська відмінність визначати головну загрозу зовні
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Шо сралин, шо путен. Для русни - спасители нации; для нормальных людей - два параноика, которых ждёт вечный ад.
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Росєяне, це гібриди московсько-совєтської селекціі, потвори без роду та племені !!))
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Хлопці, ви примітивно підходите до даного питання.
Сталін був параноїком, бо молодості потрапив під бричку і отримав травму голови, тому у нього права рука слабо працювала. У Гітлера теж. А от за х%йлом потрібно стежити по міміці обличчя і рухах його тіла. Скажемо так, його підстрибувальна хода. Психологи уже давно звернули на це увагу.
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яка міміка може бути у ботоксної рожи, он Капітельманша з нього приклад бере.
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Воно стрибає бо вважає, що так він виглядає молодим, привабливим і енергійним. Але воно плешиве куйло, яке тримається на пігулках, та уколах. І вже доволі скоро ті нервові перенавантаження зроблять свою справу і воно розсиплеться.
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Важко, хворому на параноїдальну шизофренію шовінізма , москалю, усвідомити та сприйняти , що Україна , це вже не Росія і навіка нею не буде !!!)))
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Это самый большой ужас для России и любой нормальной страны, не только для Путина.Ужаснее только горячая война
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Майдан, це наслідки діяльності керманичів !!! Лише влада несе повну відповідальність за суспільний стан в країні !!!)))
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Самый большой ужас в жизни у Хуйла- черенок от лопаты в заднице Каддафи в 2011. Но это было от него далеко. Когда он понял, что этот черенок спустя 3 года после Каддафи переместился к нему поближе- вот тогда он обосрался по настоящему.
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Все поняли, что недавний снос палаток руками лолиты, это заказ хуйла. Выборы у партнера лолиты, вот и старается завербованная мразина пэтя.
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А почему Запад вой не поднял? Почему ни один западны политик не приехал агитировать за переворот? Да потому что Петя их устраивает, а на вас всем плевать
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Только кацапы считают приемлемым вмешиваться в выборы чужих народов. На западе таких Х*йлов попросту нет
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А Маккейн,Нуланд - кацапы?
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И Михо использовали как последний..........в
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А когда в бсср "выберут" Коленьку Лукашенко мини-фюрером?
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А в какие выборы они вмешивались? Чем-то это Вы можете доказать, или Вы чисто по-рюццки кукарекаете на публику?
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Справа в тому, що паРаша приречена на загибель з дня свого створення. Справа в тому, що імперії не помирають під ударами варварів з зовні. Нас вчили в совку, що Римська імперія загинула від набігів варварів. На справді це нонсенс. Руйнування імперії починається з внутрішності. А варвари уже потім появляються, щоб добити помираючу в агонії імперію.
Але мова про паРашу.
паРаша на сьогодні є останньою імперією людства, яка помирає в муках, і як кажуть - мертвий хватає живого. Імперія паРаша приречена на два шляхи.
1. Політична реформа і перехід на демократичні принципи управління державою. Шіидше за все це конфедерація.
2. Розвал на декілька держав по національно-територіальному принципу. Деякі частини можуть бути приєднані до сусідніх держав.
Але причому тут Україна?
Автор тут права, що Україна може внести свій вклад в розвал чи реформацію паРаші. Тобто прискорити один з процесів смерть чи реформа. Але Україні потрібно стати саме такою, щоб паРаша обалдєла.
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Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення незворотнього історичного процесу руйнаціі Російської імперіі!!! Саме це самий великих жах для кремлівських недопалків !!)))
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Империя хочет быть не страной, а Вселенной.
Она всегда расширяется и становится холодней.
Империя, застывая, ощущает себя нетленной.
Звезды - красне карлики - молча сияют над ней.


В центре каждого города есть площадь, шире, чем город.
В сердце каждого хлюпика распрямляется богатырь.
Каждый сгорбленный старец строен и в сущности молод.
Империя хочет высот, но расползается вширь.


Она не чувствует тех, кого под себя подминает.
Она воздвигает тысячи статуй, колонн и аркад.
Не говорите с Империей - Империя не понимает.
Дальше - рокот войны. Дальше - разлад и распад.


Борис Херсонский (2014)
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Сотрудник полиции полка особого назначения застрелился, находясь на посту в поселке Козин под Киевом возле резиденции президента Петра Порошенко. Об этом сообщилУНН представитель ГУНП в Киевской области Николай Жукович.


Кремль розуміє: все, що відбувається в Україні, матиме вплив на Росію, тому Майдан для Путіна - це був найбільший жах у житті, - історик Епплбаум - Цензор.НЕТ 457
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Кацапы любят рассказывать сказки о том как они защищают женщин и детей...Так вот...При взятии украинского Батурина,кацапы изнасиловали и вырезали всех от млада до велика...- Кацапский историк. Украинцев. Нас с вами.
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Она права. Майдан это реально ужас. Вот почему они никогда не допустят их у себя, они для врагов.
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Ужас - это существовать в рабстве, как кацапы. А Майдан - это свержение ублюдка (хоть януковоща, хоть хуйла). Но рабам этого не понять.
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К величайшему сожалению Майдан не стал ужасом для местных врагов Государства.
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Так они -же его и делали, чтобы дорваться до власти и денег.
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Нам похер тот Путин, лучше пусть Петя Мальдивский развивает Украину, а он просто сменил Януковича! Как говорил Петлюра: не так страшны москальские воши, как украинские гниды!
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та барига боїться Майдану ще більше...
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А почему Цензор называет жену Сикорского "историком"? С каких это пор журналисты историками стали?
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Хто б цій дамі-історику розказав,що держава Київська Русь,була створена в 882 році,коли мацкви ще й в помині не було.А були в цей час там ліси та болота,куди київські князі їздили на полювання.А самостійна та незалежна держава Україна є її прямою правонаступницею.Тому Україна як була в Европі,так там і залишилась.А чудь,весь,меря,мурома,і проча мордва нехай звіздує в свою мацкву,яку,до речі,заснував хан Менгу-Тимур в 1272 році.
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А ти яким боком до Київської Руси та до її історії?
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Я,до речі,самим прямим боком до Київської Русі.А ти рилом не вийшов,щоб тобі ще відповідати.Тикати будеш своєму русскаму таваріщу.
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На момент основания Москвы - у Руси уже успело побыть 3 столицы: Ладога, Новгород, и Киев. При том первые две столицы были на территории нынешней РФ. Более того - на момент основания Руси в её состав не входило ни одного метра территорий нынешней Украины.
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Атвєчаю-мені ні в якому разі не цікаво,коли там абразавалась ваша мацква.Ми,українці, спадкоємці великої держави,яка займала територі від Таманського півострова на півдні,до Сєверной Двіни на півночі.І не вам,чуді,мєрі,вєсі,муромі,мордвє і прочая,чогось там варнякати.
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Название Русь московиты украли гораздо позже основания Москвы. Как и много другое. Есть у них такая традиция...
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Название "Русь" появилось за много лет до того как в состав страны с таким названием вошёл Киев.

А Москва - лишь одна из многих столиц России. не самая древняя, не самая важная с исторической точки зрения.
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Ти про це розкажи на параша.тудєй.Ну або на лєнта .сру. До речі,послухай про мацкву,котра згорєла,Шнур дуже досконально вже все розповів таким ідіотам...
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Русь от слова " Рось" ,это река в Киевской области , южная граница Киевской Руси. А жители этой местности " росичи" , потом перешло в " русичи". Мокша из Зажопинска мухосранского района , засохни.
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у " историка" ватного Карамзина " россияне в 12-м веке штурмовали Псков " . Шизофрения.
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Энн правильно понимает ситуацию. Жаль, что в Украине не до всех это доходит.
Кролик,а слабо хотя бы прочитать в"Вики", кто такая Энн Эпплбаум? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%AD%D0%BD%D0%BD
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У хуйла всю жизнь сплошные ужасы. Курск. нордост, Беслан, Майдан, побоище вагнеров. От всех он прятался под кроватью.
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яка дурепа....
хіба Майдан - це не винахід ФСБ та ГРУ щоб відхопити Крим та Донбас?
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Мішель Нострадамус написав, що прийшов час, що необхідно зробити деякі важливі уточнення в розумінні Слова Божого, зокрема, Євангелія, яке представив людям Ісус Христос за завданням Отця.
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Проект побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя (управління проектами).
Зміст:
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?/безумовний базовий дохід).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...

"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"

Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини. ... ...
( Більше - дивіться із повного тексту - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565444 .)

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