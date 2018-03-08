 Кремль понимает: все, что происходит в Украине, будет иметь влияние на Россию, поэтому Майдан для Путина - это был самый большой ужас в жизни, - историк Эпплбаум

Об этом известная американская журналистка, автор книги "Красный голод. Война Сталина против Украины" Энн Эпплбаум сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Можно обратить внимание, что Украина, как и 100 лет назад, имеет идентичную проблему: тогда - с большевиками, сейчас - с современной Россией. Москва всегда видела Украину как свою собственность. Она не воспринимает независимости Украины, о чем Путин неоднократно заявлял. Кремль также понимает: все, что происходит в Украине, будет иметь влияние на Россию. У Сталина была проблема с прозападным движением украинцев в направлении независимости. В этом он видел опасность для большевиков, ведь если Украина не будет большевистской, если выберет другой путь, тогда и в России люди захотят того же", - объяснила она.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Польши принять новый исторический закон было фатальным, - историк Эпплбаум
"У Путина похожая дилемма: если Украина выберет европейский и демократический путь развития, то россияне спросят - почему они так не могут? Российский и украинский народы сотни лет были вместе, то почему украинцы могут быть европейцами, а россияне нет? Собственно этого и боится Путин. Поэтому, когда он увидел на Майдане молодых людей с европейскими флагами и антикоррупционных лозунгами, то для него это был пожалуй самый большой ужас в жизни. Он боится наступления таких событий в Москве. Мне кажется, что из-за этого он так остро отреагировал на Майдан", - отметила Эпплбаум.
"У Сталина был похожий подход. После коллективизации в украинских селах происходили массовые восстания, крестьяне с вилами боролись с московскими активистами. Когда Сталин увидел, что происходит на украинских землях, то понял, что это может быть примером для всего СССР. Поэтому постоянно боялся, что из Украины придет новая волна антибольшевистского движения", - резюмировала она.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зачем нам такой мир, если там не будет России", - Путин о последствиях ядерного удара РФ
разница между украинцем и кацапом в том,что кацапы за царя ,а украинцы за свободу
2. Военная прокуратура Центрального региона Украины разыскивает 4266 военнослужащих, которые после аннексии Крыма не прибыли на территорию материковой Украины для дальнейшего прохождения службы https://ru.krymr.com/a/news/29085110.html
3. Севастополь. Всю ночь где-то далеко слышатся звуки. Не пойму, то ли грузовые машины ездят, то ли на аэродроме что-то тягают, то ли самолёты заводят. Какой-то металлический гул. Первый раз такое слышу. Не пойму, почему НОЧЬЮ? Началось с наступлением темноты вчера вечером. Сейчас (4 утра) тоже слышно. Тем временем оккупанты продолжают военные учения https://ru.krymr.com/a/news/29086275.html
4. "В Крыму береговые войска ЧФ провели бой". А раньше у нас проводили "Казантип".
5. Минимум 30 украинских информационных интернет-ресурсов полностью или частично заблокированы оккупантами в Крыму. По ссылке список сайтов, к которым нет доступа, а также результаты мониторинга https://crimeahrg.org/minimum-30-ukrainskih-internet-resursov-polnostyu-ili-chastichno-nedostupnyi-v-kryimu-monitoring/
6. Симферопольский автовокзал встретил новым забором.
7. В очереди я с сыном и полицайская мамашка с дочкой. Сын балуется: " - Будешь себя плохо вести, заберёт полиция. - Не пугайте нами детей. Это создаёт плохой имидж МВД!". Что-то ржу. Пытки подозреваемых, задержания на митингах, подбрасывание наркоты - не создаёт, а это создаёт?
8. Керченский водоканал поздравил женщин с 8 марта… отключением воды. Все по стандартам родной говени, но ватники почему-то возмущаются https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971715085776379905 (скрин).
9. Бабушки в кокошниках вам не нравятся? Ну вот вам дедушки к 8 марта в кокошниках из "исконно русского" Бахчисарая https://twitter.com/KrimRt/status/971733964783267840 (фото).
10. Как-то перестал обращать внимание на двуглавых куриц и аквафреши кругом. Но сейчас в Севастополе обострение, связанное с призывом клиента "Миротворец", некоего Валерия Медведева (прим. Медведев - "председатель комиссии по подготовке и проведению оккупендума"). Пособник оккупантов призвал ватников вывесить аквафреши на домах и балконах https://twitter.com/SevcityLackyman/status/971472032184586243 (фото).
11. По мнению Захаровой, обращение Собчак в посольство Украины в рф с просьбой разрешить ей посетить Крым сравнимо с историей, когда экс-президент США Джордж Буш-младший отпрашивался у госсекретаря Кондолизы Райс в туалет. Я не знаю, была ли такая история в Америке, но Захарова сравнила КРЫМ С ТУАЛЕТОМ, что весьма показательно http://www.sobytiya.info/news/predstavitel-mid-rossii-opustila-sobchak-sravniv-krym-s-tualetom
12. Путин заявил, что "подавляющее большинство крымских татар, проживающих в Крыму, проголосовали за россию". Это чудовищная ложь! Представители Меджлиса были у каждого участка на "референдуме". Ходивших къырымлы пересчитали поштучно. В местах компактного проживания участки просто не открывались - Симферопольский, Бахчисарайский, Карасубазарский районы и т.д. https://twitter.com/KrimRt/status/971666923606958080 (скрин).
13. Заманивание на "выборы" путина идет с небывалой изобретательностью. "Придя на выборы президента 18 марта, каждый севастополец получит возможность навсегда остаться в истории, став участником уникального документального проекта", - гласят объявления в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/971675170875363328 (фото).
14. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко скулит: "В Ялте по объективным и субъективным причинам будет на выборах самая низкая явка в Крыму и, как подтверждают наши источники, Сотникова хотела уволиться по собственному желанию до 18 марта, чтобы уйти от ответственности. Но в Симферополе тоже не дураки, не дали ей этого сделать" https://twitter.com/KrimRt/status/971693407574855680 (скрин).
15. Европарламент не отправит наблюдателей на "выборы" путина не только в оккупированный Крым, но и в саму россию: "Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать его или результаты, которые будут объявлены впоследствии", - говорится в заявлении https://ru.krymr.com/a/news/29085597.html
16. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что всех причастных к проведению российских "выборов" в аннексированном Крыму ожидает режим санкций https://ru.krymr.com/a/news/29085484.html
17. Через две недели в россии состоятся "выборы". Почему в кавычках? Простите, о каких выборах в тоталитарном государстве, где все СМИ, вся экономика, культура и образование сосредоточенны в одних руках, а точнее, в руках одной группировки, может идти речь? Но сейчас мне значительно интересней не мифические россияне, которые где-то в дебрях Саратова или Челябинска разрушают свою жизнь. Мне, если честно, до них нет никакого дела. Я их толком не знал и знать не собирался. Если бы не 2014 год. Я буду говорить о жителях Крыма. Так вот, считаю, что каждый, кто 18 марта зайдет на "избирательный участок" (проголосовать, пронаблюдать, испортить бюллетень), должен понимать несколько вещей. Во-первых, такой человек лишается морального права претендовать на гражданство Украины. Со всеми привилегиями. Такими как безвиз, критика власти и способность в последнюю секунду сбежать с тонущего Титаника. Во-вторых, он полностью отождествляет себя со всеми аморальными и преступными поступками мордора - настоящими, будущими и прошлыми. Даже с теми, в которых вы не участвовали и искренне с которыми не согласны. Своим участием в "выборах" вы лишаете себя призрачной надежды остаться в пределах современной цивилизации. Вспомните историю немцев в Судетах. Это про вас.
18. Надеюсь, он умрет раньше, чем мир.
P.S. "Человек из ментовки предупредил, что сразу после "выборов" в Севастополе ужесточится "охота на ведьм". Предприятия заставляют подавать списки лиц, имеющих родственников на материковой части Украины и часто выезжающих на её территорию. Здравствуй, 37-ой год".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
хіба Крим це не Україна?
Сталін був параноїком, бо молодості потрапив під бричку і отримав травму голови, тому у нього права рука слабо працювала. У Гітлера теж. А от за х%йлом потрібно стежити по міміці обличчя і рухах його тіла. Скажемо так, його підстрибувальна хода. Психологи уже давно звернули на це увагу.
Але мова про паРашу.
паРаша на сьогодні є останньою імперією людства, яка помирає в муках, і як кажуть - мертвий хватає живого. Імперія паРаша приречена на два шляхи.
1. Політична реформа і перехід на демократичні принципи управління державою. Шіидше за все це конфедерація.
2. Розвал на декілька держав по національно-територіальному принципу. Деякі частини можуть бути приєднані до сусідніх держав.
Але причому тут Україна?
Автор тут права, що Україна може внести свій вклад в розвал чи реформацію паРаші. Тобто прискорити один з процесів смерть чи реформа. Але Україні потрібно стати саме такою, щоб паРаша обалдєла.
Она всегда расширяется и становится холодней.
Империя, застывая, ощущает себя нетленной.
Звезды - красне карлики - молча сияют над ней.
В центре каждого города есть площадь, шире, чем город.
В сердце каждого хлюпика распрямляется богатырь.
Каждый сгорбленный старец строен и в сущности молод.
Империя хочет высот, но расползается вширь.
Она не чувствует тех, кого под себя подминает.
Она воздвигает тысячи статуй, колонн и аркад.
Не говорите с Империей - Империя не понимает.
Дальше - рокот войны. Дальше - разлад и распад.
Борис Херсонский (2014)
А Москва - лишь одна из многих столиц России. не самая древняя, не самая важная с исторической точки зрения.
Кролик,а слабо хотя бы прочитать в"Вики", кто такая Энн Эпплбаум? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%AD%D0%BD%D0%BD
хіба Майдан - це не винахід ФСБ та ГРУ щоб відхопити Крим та Донбас?
Зміст:
.......1. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти. (Враховуючи закон симетричної відповіді світу.)
.......2. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти Його науку, поради і план дій. Три розділи плану дій (два розділи і викриття обманних схем). Для того, щоб це спрацювало, потрібно усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але і зовнішній (інституційний) компонент - закони суспільства: Царство Небесне на Землі.
.......2.1. Активне право на життя. Економіка Царства Небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з "найменших братів Бога". Достатня умова: "кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому". Почати з того (ціль-мінімум), щоб у всіх був "хліб насущний на кожний день", тобто однакова мінімальна соціальна підтримка - захист (пенсія?/безумовний базовий дохід).
.......2.2. Право на (само)захист. Система безпеки Царства Небесного. Любити ворогів і допомагати "заблудлим". (Краще виправити програми, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому віруси чи погані програми.) Не судити (винятки?). Хрест. Прадавня Дама. Мстиву "Феміду" (точніше, її зброю?) прибрати - замінити її на доцільну логічну систему профілактики злочинності (усунення мотивів (смислу) злочинів та зупинення, недопущення злочинів перед їх скоєнням) і допомоги "заблудлим" (роз'яснити, уроки - щоб вчитися). Поставити правду на захист народу від злочинності: максимальна відкритість і прозорість.
.......Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
.......2.3. Обман (обманні схеми), брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду: максимальна відкритість і прозорість. (Хиба (брехня) і приховування правди - це те насіння, з якого швидко виростає врожай всякого зла, в т.ч. війни, де смерть рясно жне, косить і молотить...)
.......3. Щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, треба усвідомити, що кожний з людей є частиною єдиного великого над-організму - життя Землі (потенційно - Царства Небесного). І кожний має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного з інших, хто в ньому живе.
.......Чому саме зараз? Мішель Нострадамус. Час подорослішати. Загрози і можливості. Технології.
.......Додаток: Обманні схеми.
...
"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"
Із науки Ісуса випливає, що:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання біологічного виду "homo sapiens" на планеті Земля.
Враховуючи історію з Ноєвим ковчегом та інші (сторонні) міркування, можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють: ймовірність виживання виду "homo sapiens" і ймовірність виживання великої частини біоти планети. Тому також:
.......Слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум ймовірності виживання виду "homo sapiens" і великої частини біоти (інших видів) на планеті Земля.
Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання всього виду "homo sapiens" досягається через
.......створення системи під назвою "Царство Боже" (або "Царство Небесне"), що означає систему найбільш сприятливих умов для життя кожного окремого представника цього виду, тобто, для кожної окремої людини. ... ...
( Більше - дивіться із повного тексту - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565444 .)
this is message to You - 2homosapiens