 Кремль понимает: все, что происходит в Украине, будет иметь влияние на Россию, поэтому Майдан для Путина - это был самый большой ужас в жизни, - историк Эпплбаум

Об этом известная американская журналистка, автор книги "Красный голод. Война Сталина против Украины" Энн Эпплбаум сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Можно обратить внимание, что Украина, как и 100 лет назад, имеет идентичную проблему: тогда - с большевиками, сейчас - с современной Россией. Москва всегда видела Украину как свою собственность. Она не воспринимает независимости Украины, о чем Путин неоднократно заявлял. Кремль также понимает: все, что происходит в Украине, будет иметь влияние на Россию. У Сталина была проблема с прозападным движением украинцев в направлении независимости. В этом он видел опасность для большевиков, ведь если Украина не будет большевистской, если выберет другой путь, тогда и в России люди захотят того же", - объяснила она.

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"У Путина похожая дилемма: если Украина выберет европейский и демократический путь развития, то россияне спросят - почему они так не могут? Российский и украинский народы сотни лет были вместе, то почему украинцы могут быть европейцами, а россияне нет? Собственно этого и боится Путин. Поэтому, когда он увидел на Майдане молодых людей с европейскими флагами и антикоррупционных лозунгами, то для него это был пожалуй самый большой ужас в жизни. Он боится наступления таких событий в Москве. Мне кажется, что из-за этого он так остро отреагировал на Майдан", - отметила Эпплбаум.

"У Сталина был похожий подход. После коллективизации в украинских селах происходили массовые восстания, крестьяне с вилами боролись с московскими активистами. Когда Сталин увидел, что происходит на украинских землях, то понял, что это может быть примером для всего СССР. Поэтому постоянно боялся, что из Украины придет новая волна антибольшевистского движения", - резюмировала она.

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