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Все про:Беларусь (2639) смертная казнь (75)

 Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

И снова призвал власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.

Евросоюз вновь осудил смертную казнь в Беларуси в связи с казнью Кирилла Казачка, которая состоялась в октябре 2017 года, но информация о ней была обнародована только сейчас. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

Как отмечается в заявлении представителя ЕВС, Европейский союз ожидает, что Беларусь, единственная страна в Европе, все еще применяющая смертную казнь, незамедлительно введет мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.

О том, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство двух своих детей, сообщили ранее белорусские правозащитники. По предварительной информации, Казачек был расстрелян в конце октября прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054608
 
 
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У нас в Иловайске и Дебальцево слишком переоценили...
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Порошенко что ли ? Согласен с тобой на все 100 %....
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Наб бы такую отрыжку..а то шо слишком шоколада много..только шо то он воняет дерьмом..
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Вам винторогим скотам....отрыжка не нужна...вас кормом кормят....
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Блядо-кацапская отрыжка - это ты!, йух тебе на рыло! и трём плюсанутым тоже. Прывітанне з Мінска! Разжигаешь, падло?
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Щас ВКЛюченный прибежит рассказывать какой ты кацап))
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Нам надо ввести смертную казнь,взяточники сразу исчезли бы и кацапы боялись шастать по Донбассу
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еще нигде смертная казнь не уменьшила преступность
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Чепуха,это сказки демократов,жить все хотят
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Согласен. У арабов только уменьшила, но там дело не только в смертной казни, а в религии, скорее. Да и смертная казнь там зачастую мучительная. В Китае коррупция процветает (взяточник там расстреливают регулярно), в «смертных» штатах Америки уровень тяжелых преступлений не меньше, а зачастую и больше, чем в остальных штатах. Так что, ратующие за смертную казнь - близорукие истерички.
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Генерал Рапко вместе с Пашинским украл сотни миллионов долларов на закупке не работающих турецких рациях. Армия глуха и слепа. Его расстрелять надо а ему еще орден дадут. А солдаты гибнут из за него в АТО.Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі - Цензор.НЕТ 8226
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Ну если при этом подохли сотни винторогих скотов из паРаши....то не так уж и дорого,....
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Укранские танки и БМП на этих рациях слепые и глухие.
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Тому шо місяць як сап повернувся с Пісків і рації турецькі гавно і кацапи їх слухають.
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Я б тобі подарував ту тушонку яку нам давали там в окопах і заставив цю гидоту зїсти. Воняє та одна слизь та фляки.
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В понеділок іду в районну адміністрацію щоб повернути Порошенці його медальку-протест за побиття побратимів поліцаями під Радою 3 березня.
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Да иди - если тебе награда не дорога нашего уважаемого Президента то так ты там и воевал.
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Вам там платят большие деньги то покупай то что лучше. Скажи спасибо за то что на халяву дают.
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А чем тебе тушонка не угодила . Харе зрадофилить . Если бы мой сын не был на востоке , я бы Вам верил . А так извините господа - зрадофилы . Для сильно обдолбаных - у меня сын морпех в Широкино , За две командировки ни разу не заныл . Захожу на цензор - одно нытьё от поцтреотов . Стыдно за вас ,господа . С прошлой командировки приехал репу на 20 кил отъел .
Мясо , сыр , консервы любые , если бы не стреляли - курорт .

Такое ощущение что на ресурсе одни тролли и сидят , свои серебрянники отрабатывают .
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И не свотря на это....дохлых кацапчеГов становится все больше и больше....
А как известно...дохлый кацап...это хороший кацап....
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Профессиональная деятельность сказывается. Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі - Цензор.НЕТ 1631
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Чому відказались від ізрїльських "Ельбіт" а взяли турецькі ширпотребні по ціні в пять раз дорожчі ?
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Прокатили євреїв, а вони такого не прощають. Вони будуть гадити у слід і не втомляться це робити. Для профілактики, так би мовити. Щоб в майбутньому знли, не можна заважати євреям бабло гребти. Саме такій поведінці євреї завдячують своїм багацтвом, з нми бояться звязуватися.
Тут євреям не дали заробити і через те вони гавном кидаються!
А рації нормальні і на третину дешевші за те, що пропонували товаріші з Ізраїлю. Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі - Цензор.НЕТ 1569
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пожизненное, без права на помилование не чуть не меньше страшнее, аот бреивикуже во всю трубит - мол осознаю, сожелею, каюсь - а ещё бы ему сделали одну стену прозрачную, чтоб сцука выдел как люди живёт, радуется, смеётса и развлекается - а он сидит и лишён всего, ок, можно выдержать может год, второй а потом крыша уедит и всё, а не тут то было - приходят доктора , поправляет крышу и давай смотри да следуищего сьезда крыши и так 25+ лет.
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В Норвегії є гроші на утримання терористів та невідворотність покарання. У нас відпустять через три роки і на цьому покарання для вбивці закінчиться.
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За 77 убитых человек 21 год тюрьмы? При полном пансионе и 0 налогов? И разумеется, за то что он в тюрьме-санатории жирует, платят простые норвежцы. Али, вы готовы оплачивать содержание подобных мразей. Напомню что содержание Брейвика в его одиночной "тюрьме" обходится казне более 1 млн. евро в год
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Смертная казнь лишь увеличит количество "прилова" к преступлениям за которое гарантированна смертная казнь. К двум смертным казням не приговорить и две не исполнить, а значит терять уже нечего.
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Да ну? А пожизненное с возможностью откинутся через 25 лет остановить?
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Разумеется остановит, смерти себе желать может только психически-нездоровый человек, а таких признают невменяемыми и лечат.
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Вы противоречите сами себе. Получается страх смерти таки остановит.
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Не все так просто, большинство преступлений совершается не по причине какого то умозрительного консенсуса между преступлением и мерой наказания. Вот мол моя кража, а вот 2 года лишения свободы за это - ну, я иду на такой строгий обмен, на выполнение этой пропорции.
Перед свершением преступления человек убеждает себя в том, что ему удастся избежать наказания.
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Достоевского начитались Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі - Цензор.НЕТ 8470? Какие там консенсусы у Чикатило, Оноприенко, "Мосгаза". Животная похоть,, патологические садизм и безмерная алчность вот и вся их суть и все мировоззрение. Когда их расстреляли воздух стал чище. Искренне желаю никогда не встречатся с подобным "весельчаком "
Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі - Цензор.НЕТ 2669
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https://слово.net/4138-a-vot-eto-uzhe-ne-shutki-na-poroshe…/




А вот это уже не шутки! На Порошенко дают показания в Минюсте США

Как стало известно ForumDaily из своих американских источников, Александр Онищенко заключил сделку и начал давать показания Министерству юстиции.


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А я бы не против понаблюдать в прямом эфире(не буду уточнять у кого)кучерики зашкварчали, на электрическом стуле.Штаты нам в пример!
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Прекращай разжигать межнациональную рознь, вонючий провокатор!
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Євросоюз засудив чергову смертну кару в Білорусі - Цензор.НЕТ 8463Межнациональная рознь..и правда..это не одно и тоже....
Я глубоко уважаю белорусов..как нацинональность..но ненавижу...их скотов руководителей..которые целуют жопу хуйла....
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Ага, это как если белорус будет писать "Хохляндия", "Усраина", при этом заявляя что он глубоко уважает украинцев. Ты наверное ему поверишь?
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Прекращай разжигать межнациональную рознь с военным союзником России??
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Простых белорусов...как и простых украинцев не бывает......
Есть или украинцы и белорусы...или есть винторогие скоты из паРаши....других вариантов нет...
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С тобой не о чем разговаривать, вонючий провокатор.
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вот напрімєр гітлєр бил прастой нємєцкій художнік...
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В Украине нужно отменить мораторий на смертную казнь для коррупционеров и сепаратистов. Это в национальных интересах Украины. Европа навела у себя правовой порядок смертной казнью, а потом отменила оную. Но Европе выгоден бардак в Украине и постсоветском пространстве, ибо ей проще влиять на коррумпированных чиновников, поэтому и потребовала на постсоветском пространстве отмены смертной казни. Нам в борьбе с коррупцией нужно идти по пути Китая.
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Ты забыл дописать, что ВВП Беларуси почти $50 млрд, а это в два раза больше, чем в Латвии...
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Бряхня...
По двадцать лет ожидают исполнения приговора.
Адвокаты в это время работают.
Если невиновен - докажут.
Таких примеров много.
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Наш парламент судей мусоров и прокуроров надо отправить в Беларусь на перевоспитание.Берут больше своего веса и не краснеют. А Лука умеет объяснить как делать нельзя.
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Шли бы они со своими осуждениями подальше. И да - как там турки немок на улице трахают , ? Может им и в самом деле нравится?
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а в Беларуси колесуют, или разрывают за ноги меж двумя бярёзками?
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Пусть осудят в Змиратах и в штатрх заодно, лоуны, там казнят пачками.
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Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

А почему Евросоюз не осуждает очередную смертную казнь в демократии США.
И почему Евросоюз постоянно лезет со своими выдуманными, искуственными, никому ненужными псевдоценностями туда, куда не нужно, ведь это натуральное свинство.
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Лично я против отмены смертной казни. Единственной альтернативой считаю использование таких заключенных на каторжных работах. Но так как это делать нельзя и лагерей давно нет, то смертная казнь для нас бы была приемлемым вариантом...
И по большому счету важны не сроки наказаний и не смертная казнь, а неотвратимость наказания. Каждый преступник должен знать, что его посадят и он не отмажется. Пока что нам до такого далеко. И беларусам тоже.
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Каждый белорусс должен знать, что его посадят и он не отмажется
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Кто такой белорусс? Житель Белорусской ССР? Может начнем называть людей по названию их страны, а не так как решила рашка? Ну это для начала. Страна называется БЕЛАРУСЬ и живут в ней БЕЛАРУСЫ, а на москальские правила пох!
А по сути, неотвратимость наказания является основой любого правового государства. С чем конкретно вы не согласны?
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...а по суті, то у Білорусі нема нічого білоруського.
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Все там будет хорошо. Империя все равно рухнет. И самосознание беларусов рано или поздно проснется. Мы пока тоже недалеко ушли. Особо хвалиться нечем. Но я уверен, что лет через 5 между нами и рашкой будет пропасть. А потом к нам и беларусы подтянутся. Но у них этот процесс будет очень болезненным и очень долгим - уж слишком они себя с рашкой связали.
Это так. мысли вслух. на истину не претендую.
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