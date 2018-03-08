 Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

Евросоюз вновь осудил смертную казнь в Беларуси в связи с казнью Кирилла Казачка, которая состоялась в октябре 2017 года, но информация о ней была обнародована только сейчас. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.
Как отмечается в заявлении представителя ЕВС, Европейский союз ожидает, что Беларусь, единственная страна в Европе, все еще применяющая смертную казнь, незамедлительно введет мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.
О том, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство двух своих детей, сообщили ранее белорусские правозащитники. По предварительной информации, Казачек был расстрелян в конце октября прошлого года.
Мясо , сыр , консервы любые , если бы не стреляли - курорт .
Такое ощущение что на ресурсе одни тролли и сидят , свои серебрянники отрабатывают .
А как известно...дохлый кацап...это хороший кацап....
Тут євреям не дали заробити і через те вони гавном кидаються!
А рації нормальні і на третину дешевші за те, що пропонували товаріші з Ізраїлю.
Перед свершением преступления человек убеждает себя в том, что ему удастся избежать наказания.
А вот это уже не шутки! На Порошенко дают показания в Минюсте США
Как стало известно ForumDaily из своих американских источников, Александр Онищенко заключил сделку и начал давать показания Министерству юстиции.
Я глубоко уважаю белорусов..как нацинональность..но ненавижу...их скотов руководителей..которые целуют жопу хуйла....
Есть или украинцы и белорусы...или есть винторогие скоты из паРаши....других вариантов нет...
По двадцать лет ожидают исполнения приговора.
Адвокаты в это время работают.
Если невиновен - докажут.
Таких примеров много.
А почему Евросоюз не осуждает очередную смертную казнь в демократии США.
И почему Евросоюз постоянно лезет со своими выдуманными, искуственными, никому ненужными псевдоценностями туда, куда не нужно, ведь это натуральное свинство.
И по большому счету важны не сроки наказаний и не смертная казнь, а неотвратимость наказания. Каждый преступник должен знать, что его посадят и он не отмажется. Пока что нам до такого далеко. И беларусам тоже.
А по сути, неотвратимость наказания является основой любого правового государства. С чем конкретно вы не согласны?
Это так. мысли вслух. на истину не претендую.