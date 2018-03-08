 Евросоюз осудил очередную смертную казнь в Беларуси

Евросоюз вновь осудил смертную казнь в Беларуси в связи с казнью Кирилла Казачка, которая состоялась в октябре 2017 года, но информация о ней была обнародована только сейчас. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

Как отмечается в заявлении представителя ЕВС, Европейский союз ожидает, что Беларусь, единственная страна в Европе, все еще применяющая смертную казнь, незамедлительно введет мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.

О том, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство двух своих детей, сообщили ранее белорусские правозащитники. По предварительной информации, Казачек был расстрелян в конце октября прошлого года.