 Из-за задолженности 5 котельных Смелы отключены от газоснабжения, - ГосЧС

В городе Смела Черкасской области часть городских котельных остались без газоснабжения из-за задолженности, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"7 марта в городе Смела за задолженности осталось без газоснабжения 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома (около 9 тыс. 408 абонентов), 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, 2 техникума и 1 ПТУ... В 22:20 работу 12 котельных восстановлено, 5 котельных остаются без газоснабжения", - сообщают спасатели.

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Напомним, что еще 1 февраля, все котельные Смелы были отключены от системы газоснабжения по решению компании "Черкассыгаз" из-за долга компании "Смила Энергоинвест", который с учетом января 2018 составил 200 млн гривен. Решение вызвало протесты местных жителей, которые перекрыли трассу Киев-Днепр. 2 февраля подача газа была возобновлена.