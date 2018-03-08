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 НАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер

Североатлантический альянс осенью 2018 года проведет в Европе обучение Trident Juncture, крупнейшие со времен "холодной войны".

Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими со времен пика "холодной войны"", - сказал командующий.

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Он добавил, что в учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в учениях у берегов Норвегии по отражению "имитированной угрозы".

Учения Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним маневрам в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тысяч военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.

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"Холодная война" — глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США, странами Западной Европы и их союзниками — с другой, которая продолжалась с середины 1940-х до начала 1990-х годов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054577
 
 
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Можем порекомендовать место для реальных стрельб боевыми и реала вжизни...по ОРДЛО!
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"Много ходов очка" хУЙЛА таки спрацювали...)))
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Это нужно, русаки должны знать своё место...Против самой мощной державы мира,-слабаки...Военный бюджет США, в 16-17 раз больше, чем в Рашке... НАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер - Цензор.НЕТ 5433
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Норвегія це гуд! а навчання з висадкою в Крим чи в ордло, теж було би не погано),
тим більше противник був би реальний! НАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер - Цензор.НЕТ 2402 НАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер - Цензор.НЕТ 7691
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рашке треба перейматися щоб втримати свої теріторії а не лізті у чужі, у неї чисельність населення маленька а теріторія велика 1/6 всієї сухопутної певерхні Землі. В деяких регіонах 1 людина на квадратний кілометр чисельність.
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Тема маневров проведение референдумов в отдельных районах золотоордынцев? Или освобождение Вайшнории от зеленых человечков?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер
 
 
 
 
 
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