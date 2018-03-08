 НАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер

Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими со времен пика "холодной войны"", - сказал командующий.

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Он добавил, что в учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в учениях у берегов Норвегии по отражению "имитированной угрозы".

Учения Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним маневрам в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тысяч военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.

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"Холодная война" — глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США, странами Западной Европы и их союзниками — с другой, которая продолжалась с середины 1940-х до начала 1990-х годов.