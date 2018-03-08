 НАТО осенью проведет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" учения, - командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер

Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими со времен пика "холодной войны"", - сказал командующий.
Он добавил, что в учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в учениях у берегов Норвегии по отражению "имитированной угрозы".
Учения Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним маневрам в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тысяч военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.
"Холодная война" — глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США, странами Западной Европы и их союзниками — с другой, которая продолжалась с середины 1940-х до начала 1990-х годов.
Экономика от Пророка @proro2012 7 мар.
Пашинский и Винник: схема «распила» оборонки - журналистское расследование
https://www.economics-prorok.com/2018/03/%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80.html …
тим більше противник був би реальний!