==="Каждый день они надевают форму, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее", - в МВД поздравили женщин-правоохранителей===

Как передает Цензор.НЕТ, в Министерстве внутренних дел по случаю праздника 8 Марта отметили, что в системе работает более 40 тысяч женщин, передает пресс-служба ведомства.
В системе МВД работает более 40 тысяч женщин. Каждый день они надевают форму, выходят на дежурство, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее. Дорогие украиночки, с праздником вас! Лишь вы можете одновременно быть решительными и нежными, смелыми и сочувствующими, зажигательными и справедливыми!", - отмечают в пресс-службе.
Шановні чоловіки! Залишіть на 5 хвилин політику. Запросіть кохану на танок:
Олег Скрипка - Карії очі
Можно весело развить тему:
1. Мужчинам для этого форму одевать не обязательно
2. Думаю, мир становится еще лучше и добрее, когда они снимают форму