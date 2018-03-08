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 Общество
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Все про:женщины (504) МВД (7467) 8 марта (75)

 "Каждый день они надевают форму, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее", - в МВД поздравили женщин-правоохранителей

В Министерстве внутренних дел поздравили женщин с 8 Марта.

Как передает Цензор.НЕТ, в Министерстве внутренних дел по случаю праздника 8 Марта отметили, что в системе работает более 40 тысяч женщин, передает пресс-служба ведомства.

В системе МВД работает более 40 тысяч женщин. Каждый день они надевают форму, выходят на дежурство, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее. Дорогие украиночки, с праздником вас! Лишь вы можете одновременно быть решительными и нежными, смелыми и сочувствующими, зажигательными и справедливыми!", - отмечают в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта

Каждый день они надевают форму, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее, - в МВД поздравили женщин-правоохранителей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054575
 
 
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С праздником. группа секс поддержки и речниць полковниц в каждом захудалом РОВД. Маразм....
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А остальных женщин МВД решил не поздравлять... Бо они не такие добрые и безопасные?
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Жінок зі святом!
Шановні чоловіки! Залишіть на 5 хвилин політику. Запросіть кохану на танок:
Олег Скрипка - Карії очі

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==="Каждый день они надевают форму, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее", - в МВД поздравили женщин-правоохранителей===

Можно весело развить тему:
1. Мужчинам для этого форму одевать не обязательно
2. Думаю, мир становится еще лучше и добрее, когда они снимают форму
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Сиськи несут Украине не только угрозу. Приятно это сознавать.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Каждый день они надевают форму, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее", - в МВД поздравили женщин-правоохранителей
 
 
 
 
 
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