==="Каждый день они надевают форму, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее", - в МВД поздравили женщин-правоохранителей===

Как передает Цензор.НЕТ, в Министерстве внутренних дел по случаю праздника 8 Марта отметили, что в системе работает более 40 тысяч женщин, передает пресс-служба ведомства.

В системе МВД работает более 40 тысяч женщин. Каждый день они надевают форму, выходят на дежурство, чтобы наш мир стал лучше, добрее и безопаснее. Дорогие украиночки, с праздником вас! Лишь вы можете одновременно быть решительными и нежными, смелыми и сочувствующими, зажигательными и справедливыми!", - отмечают в пресс-службе.

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